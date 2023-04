T ante foto di tagli corti di tutti i tipi e per tutti i gusti. Da salvare e portare in salone

C'è chi non oserebbe manco sotto tortura e chi, una volta provato il taglio corto, non lo abbandona più. Se appartieni alla categoria di chi tifa per i capelli corti, ecco un po' di foto sui tagli del momento. Le tendenze sono democratiche, ma se proprio volessimo indicare un trend forte che va per la maggiore è quello dei tagli corti sfilati, di tutti i tipi: corti sopra e lunghi sotto e il contrario, lunghi sopra e corti sotto. Sembrano degli scioglilingua ma descrivere a parole un taglio - soprattutto al proprio parrucchiere - è più difficile di quanto si pensi. Ecco perché in materia di capelli, tagli o acconciature che siano, comunicano di più le immagini che un'eventuale descrizione imprecisa di ciò che si ha in mente.

Pronta a fare screenshot dei look per portare le foto dei tagli capelli corti 2023 al tuo parrucchiere?

Tagli capelli corti scalati

È probabilmente lo stile più rappresentativo dello short hair. Se provi a chiudere gli occhi e pensare ai capelli corti, al 90% ti vengono in mente loro: i tagli scalati e sfilati. E qui si apre un capitolo. Tanto per cominciare: qual è la differenza tra i capelli scalati e i capelli sfilati? I primi sono tagliati "a gradini", come in fondo suggerisce la parola stessa, e quindi sono caratterizzati da ciocche di altezze diverse. I tagli sfilati, invece, sono tagliati in modo più graduale, con meno differenza tra le diverse lunghezze.

Come si può intuire, la distinzione tra tagli scalati e tagli sfilati è sottile e, a volte, non riguarda tanto il gusto personale, quanto la tipologia del capello. Capelli troppo sottili hanno bisogno di scalature leggere. Viceversa, capelli molto doppi e voluminosi preferiscono tagli sfilati che mirino a sfoltire una massa piena.

Tagli shag

Il taglio shag è il taglio scalato per eccellenza, in cui le ciocche di lunghezze diverse sono particolarmente evidenti.

Tagli capelli corti spettinati

È uno stile molto amato perché dona un'aria sbarazzina e grintosa al taglio più semplice. I tagli spettinati, inoltre, fanno parte anche dei tagli corti giovanili che, a dispetto della parola un po' demodé, resta una caratteristica sempre molto richiesta da donne dai 40 anni in poi.

Tagli pixie

Ed ecco un'altra star dei tagli per i capelli corti: il pixie! Il nome è la traduzione inglese della parola folletto, e in effetti ricorda la simpatica pettinatura degli elfi. Il pixie è caratterizzato da un ciuffo lungo laterale, e ta parti più corte, a volte molto corte, ai lati e sulla nuca.

Naturalmente, di pixie esistono versioni più o meno lunghe, come quelle che sfociano nei caschetti corti.

Tagli corti a scodella

Tagli cortissimi

Tagli corti per capelli ricci

Tagli corto a caschetto

Il caschetto rientra nella categoria del taglio medio-corto. Le tendenze 2023 prevedono caschetti sfilati ai lati, che ricordano un pixie allungato, e tagli pari da portare in stile ondulato, e in questo caso si chiamano wob, unione di wave (onda) e bob (caschetto).