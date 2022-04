Capelli: i tagli per la primavera estate 2022

U n taglio di capelli azzeccato può ringiovanirti anche di 10 anni. Qui trovi i tagli di tendenza per la primavera estate 2022 con una guida al taglio ideale per te

Con la primavera viene spesso voglia di cambiare taglio di capelli. Cerchi ispirazione? Qui trovi i tagli di tendenza per la primavera estate 2022. Guarda le foto che abbiamo selezionato dalle sfilate primavera estate 2022 (le trovi nelle gallery più sotto) e scegli il taglio che più fa al caso tuo. Ricordati che un colpo di forbici azzeccato può aggiungere grinta e stile al tuo look. E può addirittura toglierti 10 anni. Non ci credi? Allora diamo la parola all’esperta. Qui trovi i suoi consigli, taglio per taglio: a chi stanno bene e i trucchi per avere un messa in piega perfetta senza dover ricorrere al parrucchiere.

Tagli di capelli corti per la primavera estate 2022

Un taglio di capelli deciso dà freschezza al look. E, dopo i 50 anni, ringiovanisce addirittura come un lifting. Ma quale taglio corto scegliere? Il pixie cut, rivisto e corretto in versione 2.0, è ancora il protagonista del momento.

«Oggi, con giochi di scalature, si crea un particolare movimento sulle punte e si alleggerisce il taglio, sempre in base alla forma del viso» spiega Irene Greco, hairstylist a Milano. «Declinato nelle sue varianti, con la frangia, il ciuffo, la riga in mezzo o laterale, il pixie cut si addice a tutte. Le più facili però sono le versioni con il ciuffo allungato che permettono di cambiare facilmente look: sportivo se asciughi i capelli al naturale, chic se li porti indietro con un tocco di gel, elegante se li modelli con spazzola e phon».

Capelli: il taglio scalato morbido

«Abbandonate le versioni iperscalate che riprendevano il classico mullet degli anni Ottanta (difficile da portare per tutte), oggi il taglio scalato si fa morbido e naturale» commenta Irene Greco. Funziona molto bene per dare carattere alla media lunghezza, ai long bob in genere. «In questo caso, il perimetro resta piuttosto pieno ma, all’interno, scalature a segmenti alleggeriscono le lunghezze e aggiungono movimento, senza mai impoverire le punte (niente effetto sfilacciato, insomma)».

Come si porta il taglio scalato morbido? «Con una leggera onda che esalta il taglio, realizzata con spazzola e phon o con mezzo giro di ferro» conclude l’esperta.

La frangia seventies per la primavera estate 2022

«La frangia garantisce un’aria da ragazza: se vuoi rinfrescare il look è sempre una buona idea» suggerisce Irene Greco. La frangia alla Jane Birkin in stile anni Settanta è la perfezione. «Ma ora va tanto anche quella “a tendina”, leggermente aperta e con ciocche laterali più lunghe che incorniciano il viso. In ogni caso non deve essere mai troppo pesante, va alleggerita sul fondo in punti strategici».

E per chi ha i capelli mossi? «In questo caso, soprattutto se sono folti, la frangia va molto alleggerita e scalata. Occhio anche all’asciugatura: meglio sempre al naturale o al massimo con il diffusore. Se desideri un risultato più ordinato, prova a creare dei torchon con le dita e scaldali con il phon».

Capelli: long bob super liscio

Che arrivi al mento nella sua versione più corta o che sia allungato e sfiori appena le spalle, il long bob è ancora il taglio più amato da tutte. «Un buon compromesso per chi vuole cambiare look senza rinunciare ai capelli lunghi» dice Greco. In questo caso, per un effetto moderno, le punte non devono andare oltre le clavicole, una lunghezza che sta bene in versione sia piena sia scalata. «Ma un sapiente gioco di forbici è sempre utile per creare movimento sulle punte. Ideale anche la tecnica “crochet” eseguita con le forbici classiche, che taglia in maniera disuguale all’interno, alleggerendo i volumi in modo naturale».

