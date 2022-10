È bastato uno scatto postato dal suo hair-stylist di fiducia per scatenare un vero e proprio putiferio social: le ragazze di tutto il mondo ora vogliono solo il Wolf cut

Non è certo la prima volta sugli schermi del Soft wolf cut e cioè di quello che è stato ribattezzato "il taglio alla lupacchiotto".

Una creatura firmata JLo

Era già stato adottato da Billie Eilish e da Miley Cyrus ma solo ora è decollato ed è diventato virale tanto da che i social ne sono letteralmente impazziti. Ovviamente, l'amore smodato per questa forma ultra-increspata, feroce e arruffata è da attribuirsi a Jennifer Lopez. Anzi, scusate: Jennifer Lopez-Affleck, come ha specificato di voler essere chiamata. È bastato uno scatto postato dal suo hair-stylist di fiducia (che è anche quello di Kim Kardashian per essere precisi), Chris Appleton, per scatenare un vero e proprio putiferio: le ragazze di tutto il mondo ora non vogliono saperne di caschetti, bob o chop ma pretendono solo il Wolf cut.

Quanto amiamo il "Wolf cut"

Ma parliamoci chiaro: è anche un impegno enorme. Il "taglio morbido del lupacchiotto" va infatti curato nei minimi dettagli e assecondato in ogni suo capriccio con uno styling quotidiano minuziosamente studiato.

Non fraintendeteci: amiamo il Wolf cut, ma occorre audacia e tanta pazienza per indossarlo. Questo stile è un mash-up di due dei tagli più in voga degli ultimi anni: lo shag, di chiara ispirazione Seventy, e il mullet degli anni '80, mixati in una versione wild decisamente moderna.

Per un look un po' selvaggio

Come suggerisce il nome, si tratta di un look un po' selvaggio, dove le lunghezze si alternano per creare volume e le scalature alleggeriscono il tutto. E il bello di questo taglio è che può essere raccolto facilmente, ma anche "stirato" per occasioni più formali. Esattamente come fa JLo nel trailer del suo ultimo film "Shotgun Wedding".

Insomma, l'autunno sembra essere la stagione migliore per azzardare uno scalato naturalmente mosso: un morbido taglio alla lupacchiotto dona uno stile meravigliosamente semplice seppur strutturato, senza bisogno di esagerare con i prodotti texturizzanti che introducano movimento ai capelli, perché l'umidità della stagione più fredda diventa la nostra maggior alleata. Vi basterà qualche goccia di olio per una finitura più lucida e glam.