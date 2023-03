N ei tagli di tutte le lunghezze torna lo scalato, un modo per alleggerire i volumi e donare morbidezza alla chioma

Leggerezza è la parola chiave delle tendenze capelli della primavera 2023. La maggior parte dei tagli - di tutte le lunghezze - sono studiati per essere soffici nei volumi e delicate sulle punte. In una parola, leggeri. Ecco comparire nelle collezioni dei saloni, tagli corti iper scalati in modo da sembrare spumeggianti. I tagli medi, invece, sono quasi "sfrondati" come se seguissero ideali linee verticali.

La leggerezza non risparmia nemmeno i tagli per capelli lunghi, i più difficili per antonomasia da rendere morbidi. Ma con sapienti colpi di forbice, anche le chiome più piene sembrano sfidare la legge di gravità.

Tendenze capelli primavera 2023: i tagli più belli

Il taglio più di moda nel 2023? Il caschetto o bob che dir si voglia. È indiscutibilmente il taglio più proposto, e soprattutto declinato in tutte le varianti possibili. Il carré della primavera 2023 si porta rotondo, con le punte leggermente sfilate e i volumi non troppo contenuti. Di grande tendenza con gli styling mossi.

E per chi ama imparare i termini nuovi, due espressioni ricorrenti nelle tendenze capelli primavera 2023 sono jellyfish cut e butterfly cut, due tipologie di tagli scalati, ma in modo diverso. Il jellyfish cut, dall'inglese "medusa", è un taglio che ricorda la forma della medusa, caratterizzata dalla parte superiore più ampia e tondeggiante, seguita dalle lunghe code. Questo taglio è come se fosse composto da due tagli diversi: un caschetto pari e una coda lunga. Ma nella pratica, basta ricreare degli "scalini" all'altezza delle guance o della mandibola per ricreare il jellyfish cut.

Il butterfly cut è il taglio a farfalla: i ciuffi superiori e la parte inferiore del taglio ricordano le ali di una farfalla e la leggerezza del suo movimento. Le scalature, infatti, sono morbide e sinuose e ci riportano alle atmosfere degli anni ‘70, con un richiamo alla bellezza sensuale ed elegante delle Charlie’s Angels.

Tendenze capelli primavera 2023: i tagli corti

Nella bella stagione protagonisti sono i tagli corti caratterizzati da linee dolci e morbide. I perimetri si alleggeriscono per dare forma a soffici volumi che avvolgono delicatamente il viso. Non mancano le eccezioni che confermano le regole con tagli geometrici e scolpiti da colpi decisi da forbici.

Tendenze capelli primavera 2023: il caschetto

Il classico bob si apre ad altri orizzonti di luce, mischiandosi con straordinarie geometrie, dal multi level ai super grafismi dando vita a nuovi tagli di ispirazione shag (il taglio iper scalato di ispirazione anni '70). I caschetti di moda nella primavera 2023 sono scalati, perfetti per chi ricerca volume e movimento, dati dalle lunghezze irregolari che ci riportano ad atmosfere rock ed eleganti allo stesso tempo.

Tendenze capelli primavera 2023: i tagli medi

Il taglio medio è quanto di più versatile possa esistere. Alcuni tagli medi sfiorano le spalle, altri arrivano a mala pena alla base del collo.

Un taglio medio di tendenza è il mullet, il taglio iper scalato per eccellenza, caratterizzato dal fatto di essere più lungo dietro e più corto sulla parte alta della testa. In questo caso, siamo nel campo dei tagli medio-corti. Se, invece, i capelli si fermano quasi alle spalle, possono essere definiti medio-lunghi. Poi l'effetto finale dipenderà dalle eventuali scalature, specializzate nell'ingannare l'occhio sulla reale lunghezza dei capelli!

Tendenze primavera 2023: i tagli per capelli lunghi

I capelli lunghi non passano mai veramente di moda. La primavera propone tagli per capelli lunghi morbidi, fluenti e dal volume naturale. Lisci, mossi o ricci che siano, i capelli lunghi non hanno mai uno styling troppo costruito, ma si rifanno sempre all'idea di "poco definiti".

Una tendenza forte per i capelli lunghi prevede tagli tridimensionali, tagliati cioè con una tecnica che prevede leggere scalature posizionate lungo tutto il perimetro della testa. In alcuni casi, se i capelli sono molto folti, si procede a tagliare in microsezioni interne. Così i capelli acquistano quel volume controllato naturale tanto di moda in questo periodo.