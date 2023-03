J eans, e non solo. Tra i must-have imperativi della moda primavera 2023 ci sono anche altri capi in denim da iniziare a sperimentare subito. Perché saranno loro i nostri alleati all'arrivo del transition style!

L'equinizio di primavera porterà con sé una ventata di freschezza e ritrovata energia, e non potrà che passare anche per i nostri look! Le tendenze moda della dolce stagione in arrivo chiamano infatti a rapporto non solo i jeans (già presenti nel nostro guardaroba), ma anche le gonne in denim (che presto indosseremo senza collant!) e i capispalla. Sì, è vero, la giacca di jeans è un passepartout, ma hai mai provato a dilettarti nello styling di un look a partire dal trench di jeans? Le it-girls dello street style internazionale hanno già iniziato. E sono proprio loro le icone di stile da seguire per fare incetta di ispirazione!

Denim lovers, la gonna di jeans è tornata (per restare)

Ha quell'aria un po' anni Duemila, eppure riesce a trovare una perfetta contestualizzazione nel guardaroba femminile contemporaneo. La gonna di jeans dalla silhouette scampanata è tornata per restare, parola di street style. Non resta che farne subito una tendenza moda primavera 2023, da interpretare a seconda del nostro gusto e del nostro stile. Lo styling più semplice da replicare? Indossala con una camicia bianca dalla vestibilità morbida, magari anche leggermente oversize, e un paio di sneakers abbinate. In alternativa, lasciati ispirare da questo look street style che abbiamo selezionato per te: il connubio camicia a righe e maglioncino a trecce è perfetto per quelle mise primaverili che inizieranno a non richiedere più l'uso del cappotto. Nota bene: la pancia in vista non è assolutamente imperativa. Ci si scopra pure se ci si sente self-confident all'idea, altrimenti diciamo liberamente no ai crop top!

Foto Launchmetrics

Denim, la variante cool: i jeans effetto bleach

A trenta, a quaranta, a cinquant'anni: che non ci si privi mai di un paio di jeans effetto bleach. Millennial e it-girls protagoniste dello street style li adorano, ma ci insegnano soprattutto a indossarli con la dovuta libertà e spensieratezza. Perché, sì, la moda è democratica ed esiste (sempre) una soluzione per qualsiasi necessità. Di questo look da copiare adoriamo il contrasto tra denim effetto bleach (scambiato, letteralmente) e la pelle nera della giacca bomber. Certo, il top rosso trasparente con lingerie a vista è audace: se non te la senti, opta senza problemi per una T-shirt o una camicia. Il vero accento di stile? Il berretto, che è in denim a sua volta. La classe non è acqua, ma la coolness neanche!

Foto Launchmetrics

Per non passare inosservate, il trench in denim

Vogliamo parlare del fascino delle modelle off-duty, dopo una sfilata? Una vera fonte di ispirazione, così come lo è altrettanto il loro stile rilassato. Approcciamo dunque con la massima nonchalance questa tendenza denim della moda primavera 2023: il trench di jeans. Di questo must-have dobbiamo sapere una cosa molto importante, e cioé che per lasciarlo essere protagonista del look dovremmo provare a non inserire nello styling anche un paio di jeans nelle nuances simili. Sì alle gonne e ai pantaloni in denim bianco, che spezzano cromaticamente e gli lasciano tutta la scena. È ciò che fa questa modella nel suo look: top nero, minigonna bianca (che volendo possiamo scegliere in una variante più lunga, al ginocchio). Per concludere il look, stivali neri e a punta.

Foto Launchmetrics

Denim, '90s edition: quanto ci era mancata la salopette di jeans?

Dai, siamo oneste. Quante volte l'abbiamo indossata quando eravamo bambine? La salopette di jeans è una di quelle tendenze denim che, a prescindere dai diktat della moda primavera 2023, ha davvero un fascino senza tempo. È un capo che rievoca sensazioni amarcord, di dolcezza e nostalgia. E che merita la sua dovuta attenzione! Come indossare la salopette jeans? Risponde ancora una volta lo street style, con una mise che ci esorta a sperimentare non la classica T-shirt o felpa con cappuccio, bensì la camicia a fiori o stampata nelle tonalità più energiche e vibranti. Se ci piace? Eccome!

Foto Getty

Old but gold: i cari vecchi jeans dal taglio dritto

Dal look da ufficio all'aperitivo con le amiche: l'avreste mai detto che i cari vecchi jeans dal taglio dritto - o leggermente scampanati, anche - avrebbero funzionato così bene sotto il minidress con orlo di piume? Il risultato finale è davvero sorprendente, merito non solo delle tendenze denim primavera 2023 ma anche di questa succosa tonalità di rosa pesca che contraddistingue l'abito corto. Diritto di nomina anche al blazer a quadri, che aggiunge un tocco di formalità ed eleganza all'ensemble. E se la borsa (da portare a mano) mantiene un profilo basso nel suo velato colore rosa nude, sono invece le slingback animalier la vera chicca da fashionista: le scarpe maculate hanno il loro fascino.