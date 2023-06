S i scrive crop top, si legge: ombelico a vista. La tendenza più cool dello street style è pronta a raggiungere il nostro guardaroba estivo. Ma come si indossa? Ecco 5 look per abbinarlo ai jeans a vita alta

Operazione crop top uguale dire: bilanciare le simmetrie. E quale modo migliore per farlo - e riuscirci anche, egregiamente - se non con un paio di jeans a vita alta? Lo street style internazionale ci fa l'occhiolino, sembra essere più che d'accordo. Vedere per credere questi 5 look che abbiamo selezionato per te: un prontuario di stile, una guida all'uso del crop top come tendenze moda estate 2023 comandano.

Il crop top bianco, con jeans e blazer a righe

La prima idea moda estate 2023 che arriva dallo street style ha un cuore 100% fashionista. In questo look c'è tutto ciò che occorre per sentirsi perfettamente allineate alle tendenze del momento: i jeans a vita alta e il crop top sono ovviamente presenti, ma vediamo lo styling nel dettaglio. Il taglio dei pantaloni in denim è dritto e ampio, il top invece lascia sì l'ombelico a vista ma si contraddistingue specialmente per il collo incrociato. Poi c'è il blazer, a righe e lasciato aperto, che chiude il look insieme agli accessori. Quanto a questi ultimi: maxi orecchini pendenti, occhiali da sole, elastico scrunchie colorato tra i capelli e una borsetta in paglia da portare a mano. Très chic!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Fantasie e stampe a vista (lingerie compresa)

Crop top sì, ma formato mini: l'estremizzazione della tendenza crea un risultato espressamente cool, che chiama in causa anche il blazer (leggermente cropped a sua volta) insieme ai jeans a vita alta. Cruciale in questo look è il ruolo svolto dalla cintura di pelle nera, abbinata cromaticamente alla giacca ma anche ai maxi sandali platform. E veniamo al mini crop top, indossato insieme allo slip lasciato a vista fuori dai jeans: la lingerie c'è per farsi notare, parola della it-girl tedesca Caroline Daur.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare il crop top nei look color blocking

Colore, colore, colore! È questa la parola d'ordine imperativa della moda estate 2023. Detto fatto, lo street style di Londra risponde con un look ad hoc: il crop top giallo vaniglia si indossa con i jeans declinati nella nuance lilla, abbinati a loro volta a una maxi camicia tono su tono. Il risultato di questo styling in chiave color blocking è impeccabile, rinforzato nell'ottima resa anche dalla borsa en pendant con il top a fascia e le sneakers colorate per un vero accento urban.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Crop top con scollo a barca e jeans patchwork

E dopo il color blocking, ecco il patchwork. È il denim a farne tesoro: i jeans a vita alta proposti in questo look street style sono un mix & match di colori audaci, dal giallo al rosso passando per il verde e l'arancione. Come dargli risalto? Ovviamente con un crop top diverso dal solito: la scollatura sul seno osa (e non poco), le spalle sono lasciate a vista come scollo a barca che si rispetti. Anche lo styling non batte ciglio: gli occhiali da sole si abbinano al crop top, la borsa segue la palette dei jeans. Obiezioni? Noi neppure una.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Denim e drappeggi romantici, un connubio perfetto

Lo spirito grunge e urban del denim incontra i drappeggi romantici del crop top color panna: questo look street style lascia l'ombelico a vista senza rinunciare a sofisticatezza ed eleganza. La vita alta dei jeans resta punto focale di attenzione, enfatizzata dal taglio dritto e la vestibilità morbida. Infine, scarpe e accessori: stivaletti dalla punta squadrata e clutch, tutto rigorosamente di colore nero per lasciare che il top drappeggiato sia assoluto protagonista della mise.