G iacca di jeans, mon amour! Di questa imprescindibile alleata esistono tante versioni, dal blazer sciancrato a quella classica e tradizionale fino alla bomber jacket. Ma come si indossano? Scopriamolo in 5 idee moda a prova di tendenze

Sarà anche una tendenza indiscussa della moda primavera 2023, ma lasciatelo dire: la giacca di jeans non conosce stagioni. Te ne basterà una, buona e di qualità, perché possa rivelarsi l'investimento più furbo del tuo guardaroba. Passa il tempo ma non il suo fascino, vedere per credere le grandi dive del cinema - come Marylin Monroe nel film Gli spostati (era il 1962!) - che dal tempo dei tempi ne hanno fatto una colonna portante dello stile femminile. Figlia della sua era - e di ogni era! - oggi la giacca di jeans torna a raccogliere consensi tra le it-girls protagoniste dello street style. E sono proprio loro a mostrarci come si indossa questa stagione.

Il blazer in denim con la gonna midi, très chic

Stai cercando l'interpretazione più chic della giacca di jeans? Comincia dal blazer. Tagli sartoriali classici incontrano lo spirito urban della tendenza denim, e il risultato ha dello stupefacente in fatto di styling. Lo dimostra questo look street style, fonte purissima di ispirazione: al blazer di jeans è stata abbinata una morbida gonna midi. Prova a sperimentare la stessa tipologia di blazer anche con lo slip dress, cioé l'abito sottoveste. Di quelli morbidi, in raso o seta dalla finitura luminosa e l'aspetto scivolato indosso. Per completare la mise, prediligi sandali bassi di giorno o tacchi stiletto di altezza media per l'aperitivo serale. Borsa a tracolla e occhiali da sole saranno l'ultimo accento di stile per un vero effetto Wow.

Courtesy Launchmetrics.

Giacca di jeans e camicia a righe

Di questo look avvistato nello street style internazionale adoriamo il delicato contrasto tra la giacca di jeans e la camicia a righe. Sì, proprio la cosiddetta camicia à la mariniere, perfetta per dare sfogo alle tendenze moda primavera 2023. Perché i due capi stanno così bene insieme? Sicuramente la coerenza cromatica - complice il colore blu - li rende perfetti nell'abbinamento. Non è da meno anche il contrasto che viene a crearsi tra il fascino sartoriale della camicia e l'allure urban della giacca. Al di sotto, puoi prediligere jeans dritti o anche skinny, con sandali bassi o sneakers. Aggiungi infine una borsa a tracolla, declinata in una nuance energica e vitaminica come questa arancione (che è la Puzzle Bag griffata Loewe: divina!).

Courtesy Launchmetrics.

Il look total denim con la giacca di jeans

Denim su denim? Sì, si può. L'abbinamento sblocca il ricordo dei look dei primi anni Duemila, quando il tessuto jeans indossato praticamente da testa a piedi decretò un diktat assoluto. Oggi quella tendenza denim ritorna a fare breccia nella moda primavera 2023, interpretata anche dalle it-girls dello street style. Il consiglio per testarti nello styling è prediligere pantaloni in denim e giacca di jeans della stessa tonalità: chiara o scura che sia, sceglila uguale. Al di sotto, sì alla camicia bianca, cropped (con ombelico a vista) oppure oversize. E se proprio ti senti self-confident al punto da volere un look 100% total denim, opta per un crop top di jeans di una tonalità più chiara. Con sneakers o stivaletti bianchi, la coolness sarà garantita.

Courtesy Launchmetrics.

Denim + pelle: sì, anche in primavera

Dirai che forse inizia a fare caldo per continuare a indossare i capi effetto-pelle: dici bene. Qualche styling trick ci permetterà però di lasciare i pantaloni lunghi in pelle quando il clima sarà abbastanza mite per approfittare al meglio di shorts e gonne midi. Vediamoli subito. Focus di questo look street style è ancora una volta la giacca di jeans, portata sbottonata e caratteristica per il suo taglio cropped all'altezza dell'ombelico. Questo taglio sartoriale consente di sperimentare gonne e pantaloncini a vita alta: nel caso della gonna, prediligila a matita, lunga fino al ginocchio e a vita alta. Quanto agli shorts, scegli quelli cosiddetti "a sacchetto" cioé leggermente arricciati in vita. Potrai completare il tuo look con sneakers o stivaletti, per poi passare ai sandali o le mule con il tacco quando l'estate busserà finalmente alle ante del guardaroba.

Courtesy Launchmetrics.

La giacca di jeans formato bomber

Romantica, ma cool: se è questa la definizione in cui più ti rispecchi, abbiamo il look per te. Dopo il blazer e la giacca di jeans nella sua versione più tradizionale, ecco la bomber jacket in denim: sceglila oversize, per avere maniche dall'effetto leggermente arruffato e per indossarla aperta. Questa mise la vede abbinata a un look total blue, in cui ad aggiungere un accento romantico è la tendenza plissè, complice la gonna a pieghe. Non passa inosservata la scelta degli stivaletti a punta color fango, che lasciano immaginare un sinuoso tacco stiletto. Puoi sostituirli con décolletées o sandali alti, la scelta sta a te.