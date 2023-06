G onne e giacche, giacche e gonne: amiamo entrambe nello stesso modo, senza preferenze tra l'una o l'altra. Ma come si abbinano? Dalla gonna mini a quella midi, dal blazer sciancrato al chiodo di pelle, ecco 5 risposte a prova di street style

Se c'è una cosa che ci fa innervosire, questa non può che essere lo starcene lì a indugiare - confuse e indecise - davanti al guardaroba. Se con gli abiti sembra tutto più semplice (essendo una soluzione unica), gli abbinamenti possono richiedere quel pizzico di creatività in più che spesso, nelle giornate di corsa, può venire a mancare. Ebbene, detto fatto, ecco cinque idee per sciogliere un quesito: come abbinare gonna e giacca? In questi look street style - eleganti, sofisticati, ma anche a tratti urban - troverai tutta l'ispirazione necessaria per interpretare con stile le tendenze moda primavera-estate 2023. Passiamo all'azione!

Gonna midi e giacca di pelle: 50% rock 50% chic

Contrasto: è questa la parola chiave per interpretare il look con gonna a matita e giacca di pelle. Il taglio sartoriale della gonna, midi e a tubino, conferisce sofisticatezza alla silhouette femminile: ci fa sentire imprescindibilmente chic. Inserendo al suo interno una T-shirt o una canottiera bianca, ecco che subito entra in gioco la giacca di pelle. Una biker jacket in stile motociclista, di quelle con bottoni e profilature metalliche che trasudano grinta, carattere, personalità. Certo, anfibi e sneakers possono essere comunque una buona idea per completare la mise con un approccio urban, ma perché non dirottare tutta l'attenzione su décolletées e sandali con il tacco? Evviva la sofisticatezza!

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Blazer sciancrato e gonna lunga, ode all'eleganza

Se sei a caccia di un look estivo ed elegante al tempo stesso, magari per il prossimo evento formale o addirittura una cerimonia, ecco la proposta di stile che fa al caso tuo. La gonna lunga - intendiamo alla caviglia - ben si sposa con il blazer sciancrato, dal taglio sartoriale avvitato, studiato ad hoc per cingere la silhouette femminile e valorizzarla al meglio. Dallo street style, arriva una proposta all'insegna del total black, ma il colore nero potrebbe essere troppo pesante per interpretare la spensieratezza estiva, non trovi? Bene, punta sulle nuances pastello ma anche sulle tonalità del beige, crema, nocciola, per ottenere un risultato minimale ma elegantissimo.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Gonna con spacco e chiodo di pelle: perché no?!?

Ma quanto sono audaci le it-girls regine di street style?! Ecco un look che, nel quotidiano, forse faremmo davvero difficoltà a replicare in modo identico. Eppure, basta decostruire tutto per trovare la chiave che fa al caso nostro. In primis, assimiliamo la tendenza moda primavera-estate 2023 assoluta: la gonna lunga con lo spacco dichiara amore al chiodo di pelle (bianco). Certo, per indossare la biker jacket con un reggiseno balconette tono su tono servirà la giusta self-confidence, ma nulla ci vieta di sostituire - anzi aggiungere, al di sopra di - questo sensualissimo pezzo di lingerie una T-shirt o un crop top. Stesso discorso vale per gli anfibi stringati: ti invitiamo a sperimentare le slingback, non te ne pentirai.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Minigonna a pieghe e blazer effetto pelle, un look romantico ma grintoso

Romantica, ma anche grintosa: come veicolare questo messaggio con il proprio look? Semplice, in primis scegliendo la gonna a pieghe, probabilmente la più bon ton delle proposte moda primavera-estate 2023. Corta o midi, a te la decisione. In questa validissima interpretazione dello street style internazionale troviamo la minikirt, a cui è stata abbinata una giacca oversize di colore verde ed effetto-pelle. Lì dove troviamo gli stivali, potremmo facilmente immaginare dei sandali gladiatore, per essere glamour e anche molto cool!

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Il fascino del black & white

Ebbene sì, in un'ottima puramente minimalista, il fascino del black & white è insuperabile. La gonna midi bianca proposta in questo look street style da cui prendere ispirazione è asimmetrica, con un taglio in diagonale che dona ulteriore dinamicità alla figura femminile. Lo styling chiama in causa una maglia dolcevita nera - che ne dici di sostituirla con un body? - e un blazer in cotone. Infine, mules a punta con cinturino sul collo del piede. L'effetto finale è molto elegante, ma sicuramente con un accento urban conferito dagli occhiali da sole. Voilà!