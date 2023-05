P lissé, plissé, plissé! Sembra quasi una parola magica, eppure è proprio a questa tendenza indiscussa (e sicuramente senza tempo) che la gonna a pieghe deve tutto della sua aura di glamour. In questo prontuario di stile, ti sveliamo come interpretare al meglio questo diktat in 5 look facilissimi da replicare ora

È romantica e bon ton con slingback e ballerine, ma sa esprimere anche il suo fascino urban se la indossiamo con gli anfibi: la gonna a pieghe è molto più versatile di quanto possiamo immaginare. Lo sa bene lo street style internazionale, tra i cui look delle it-girls abbiamo avvistato 5 look perfetti per interpretare questa tendenza moda primavera-estate 2023.

Tendenza plissé: la gonna midi con i sandali con listini è très chic

Gonna a pieghe e sandali con listini: esiste forse qualcosa di più chic e sofisticato? Da questo look street style non possiamo che rubare un abbinamento così impeccabile. I sandali minimali, caratterizzati da un sinuoso tacco siletto, conferiscono grazia al risultato finale. A renderlo particolarmente urban è invece il maglioncino con le frange: un'idea perfetta per il transition style e per le serate primaverili nelle località più fredde, da sostituire con una candida T-shirt o camicia bianca per l'estate calda in città.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la minigonna a pieghe?

E se il taglio è cortissimo? Anche la minigonna a pieghe merita la sua parte di scena: la tendenza plissé anima con brio e leggiadria il risultato finale del look. In questa mise troviamo una miniskirt in plissé, di colore bianco, abbinata a un crop top giallo e un blazer verde effetto pelle. La logica dello styling segue le regole del color blocking, ma ciò non toglie che tu non possa favorire un abbinamento monocromatico. Preferisci dire di no all'ombelico a vista? Niente paura, abbina la minigonna a un gilet per uno stile da vera collegiale.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Livello pro: la gonna a pieghe sopra i pantaloni a palazzo

L'evoluzione dello styling con la gonna a pieghe è proprio qui, in questo look street style che chiama in causa un'altra tendenza moda primavera 2023: i pantaloni lunghi e fluidi. Regola aurea di questo trucchetto di stile all'insegna del layering (ovvero, la stratificazione): scegliere un solo colore. Il risultato sarà minimale e sofisticato. La mise che ti proponiamo abbina anche un corsetto tono su tono e un maxi blazer di una tonalità più scura, ma sempre rigorosamente in palette.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Color blocking in palette: quando il plissè è complice

E a proposito del color blocking e del saper restare in palette: ecco un look costruito secondo entrambe le logiche. La gonna a pieghe - larghe e arricciate quasi - incontra la camicia di pelle a maniche corte. Protagonisti di questo look sono anche gli accessori, tutti nelle tonalità del verde come le nuances principali: occhiali da sole e borsa a tracolla reggono il gioco a un perfetto ensemble. Nota bene: quando il caldo estivo farà definitivamente capolinea, sostituisci la camicia di pelle con un capo più leggero, come il lino e il cotone.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Il look monocromatico con la gonna a pieghe: guida allo styling

Tutto tono su tono, senza rischiare che il look risulti pesante, banale, spento. Come si fa? Potere delle texture, vieni a noi. A cominciare proprio dal plissé, tecnica che conferisce massimo dinamismo sia alla gonna sia alla silhouette femminile. Poi si passa allo styling, avendo cura di scegliere sì capi dello stesso colore, ma che abbiano sempre un occhio di riguardo sulla predilezione delle textures. È il caso del top a rete e della giacca bomber ricamata.