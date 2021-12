5 trucchi di make up che faranno sembrare molto più grandi i tuoi occhi

O cchi da cerbiatta e sguardo da favola? Ecco quali sono i trucchi make up più utili, semplici ed efficaci per rendere più grandi e intensi i vostri splendidi occhi

Non c’è alcun dubbio, mai come in questi ultimi anni gli occhi e lo sguardo sono diventati i veri e indiscussi protagonisti del nostro volto. E si, anche del nostro look. Capaci di comunicare ogni emozioni con un solo sbattere di ciglia. Ecco perché è bene sapere sempre come valorizzarli al meglio, seguendo alcuni piccoli ma efficacissimi trucchi di make up in grado di enfatizzare o sguardo e farlo sembrare ancora più grande.

Come? Prendendo spunto dalle passerelle, dalle celeb, e dai consigli dei più grandi make up artist, che con poche ma sapienti mosse, sanno dare il giusto valore agli occhi, con delicatezza e assoluta eleganza. Ma quali sono, quindi, questi utilissimi trucchi di make up da imparare e non lasciare mai più? Scopriamoli insieme!

Piegaciglia, un must have dei trucchi make up da non dimenticare mai

Diciamolo chiaramente, il piegaciglia è uno di quegli strumenti a cui, molto spesso, non si dedica la ben che minima attenzione. Vuoi per la mancanza di tempo, vuoi perché non se ne conosceva nemmeno l’esistenza, tra i vari trucchi di make up possibili in molte non avrebbero mai pensato proprio a questo. Eppure eccolo qui. Al primo posto.

Il motivo? Il piegaciglia, se usato nel modo corretto è un importantissimo alleato per la nostra bellezza e lo strumento ideale per ingrandire lo sguardo in pochissime mosse. In più, cosa da non sottovalutare per nulla, il piegaciglia permette di far sembrare gli occhi più grandi anche senza utilizzare il make up. Come dire, meglio imparare a usarlo e tenerlo sempre nella vostra beauty bag.

Trucchi di make up per ingrandire lo sguardo? Basta usare bene l’eyeliner

Tra i vari trucchi di make up che si possono adottare per dare maggior ampiezza al proprio sguardo, uno che senza dubbio risulta semplice da eseguire, garantendovi un effetto a dir poco eccezionale, è l’eyeliner. Ovviamente se applicato nel modo e nel posto giusto.

Quale? Gli angoli esterni dell’occhio, là dove si va a creare quella sorta di piccola coda del vostro trucco. Un piccolo accorgimento per uno sguardo più grande, che potete impreziosire e personalizzare come meglio credete, anche a seconda della forma dei vostri occhi. E farlo è davvero semplice, vi basterà:

passare l’eyeliner sulla palpebra superiore , disegnando una linea sottile e aumentandone leggermente lo spessore man mano che ci si avvicina all’angolo esterno;

, disegnando una linea sottile e aumentandone leggermente lo spessore man mano che ci si avvicina all’angolo esterno; realizzare una piccola coda nella parte terminale dell’occhio;

nella parte terminale dell’occhio; sfumare il tutto con un ombretto di un colore il più possibile simile a quello dell’eyeliner.

Mascara mon amour

Quando l’obiettivo è ingrandire e dare profondità allo sguardo la parola magica è mascara. Uno dei trucchi di make up più efficaci e alla portata di tutti, in ogni momento e ovunque. Ma come farlo per creare l’effetto tanto desiderato?

Vi basterà stendere il mascara con precisione, insistendo maggiormente sulla parte centrale delle ciglia. E senza dimenticarvi di passarne un po’ anche sulle ciglia inferiori. Ed ecco che i vostri occhi risulteranno subito più grandi. A dir poco favolosi.

Matita? Sì grazie, ma color burro

Ed ecco arrivare la matita, la regina del make up occhi, capace di donare profondità e intensità allo sguardo a seconda del colore e di dove viene applicata. Tra i trucchi di make up migliori per ingrandire gli occhi, infatti, la matita è senza dubbio uno dei più usati.

Ma attenzione a scegliere quella giusta, ovvero color burro. Proprio questo colore, infatti, è in grado di donare un effetto di ingrandimento istantaneo al vostro sguardo. L’importante è applicarla sulla rima interna inferiore dell’occhio e passarla anche al di sotto delle ciglia. Creando un effetto omogeneo e donando ampiezza e luminosità ai vostri occhi.

Occhi più grandi? Illuminateli

E per finire, un altro dei trucchi di make up più usati ed efficaci per ingrandire lo sguardo è quello di illuminarlo, con un tocco di luce ben posizionato e dall’effetto assicurato. Per farlo è sufficiente applicare una piccola dose di illuminante nell’angolo interno dell’occhio, il tutto semplicemente utilizzando le vostre dita, con piccoli gesti e una dose di prodotto non eccessiva. Insomma, siate parsimoniose e precise.

Il risultato? Uno sguardo più ampio, luminoso e affascinante. Capace di catturare l’attenzione di chiunque lo incroci.

Ora che sapete davvero (o quasi) tutto, non vi resta che dare libero sfogo alla vostra maestria da vere esperte di make up, provando a utilizzare uno o più di questi trucchi per far sembrare lo sguardo più grande e intenso. Regalandovi occhi da cerbiatta in pochissime mosse e donandogli dei momenti di assoluto protagonismo e unicità.