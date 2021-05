5 cose che non devono mai mancare nella tua beauty bag

L a beauty bag è una compagna utilissima in ogni occasione. Scopriamo quali sono le 5 cose che non dovrebbero mai mancare.

Ogni donna ne possiede almeno una, è una compagna fedele che occupa poco spazio e in ogni occasione "salva la vita". Stiamo parlando della beauty bag, utilissima in viaggio ma anche nella quotidianità.

I trucchi per un make-up da urlo sono un must have, ma non sono le uniche cose da portarsi appresso. Specialmente se volete trascorrere una nottata fuori casa, andare in campeggio, a un Festival o partecipare a un party tra amiche.

Dalle salviette struccanti a quelle intime, dal bagnoschiuma al deodorante, ecco le 5 cose che non dovrebbero mai mancare.

I trucchi irrinunciabili

Volendo farli stare tutti, basterebbero i trucchi per riempire la beauty bag. Ma se lo spazio è ridotto bisogna puntare sugli irrinunciabili: mascara, matita, rossetto e fondotinta.

Non c'è bisogno di portare il resto, a meno che non stiate andando a una serata speciale che richiede un make-up da urlo e qualche ritocco nel mentre. Negli altri casi, dal weekend in campeggio al party tra amiche, questi trucchi possono bastare.

Mascara

Partiamo dal mascara, l'unico accessorio del make-up a cui non rinunciano nemmeno le donne che si truccano poco. Un alleato di bellezza che richiede poco sforzo, occupa poco spazio, e riesce in pochi tocchi a trasformare letteralmente lo sguardo, dando volume anche alle ciglia più sottili. Niente di più utile quando si hanno a disposizione "mezzi limitati"!

Matita

Che si tratti della matita per occhi, di quella per labbra o per sopracciglia, ecco un altro must have da mettere nella beauty bag. Un tocco di matita sugli occhi rende subito lo sguardo più profondo e sensuale. Per non parlare della matita per sopracciglia, che cambia radicalmente l'estetica del volto. Mentre la matita per labbra è il tocco finale che rende tutto più carnoso.

Rossetto

Se solitamente non utilizzate la matita per labbra, il rossetto è davvero irrinunciabile. Facile da stendere, cambia subito il viso.

Non serve portare troppi colori, anche perché lo spazio è piuttosto ridotto e dovete farci stare tutto nella beauty bag. Ne bastano pochi ma buoni. Se poi avete un rossetto preferito che utilizzate abitualmente, portate quello. Andrete sul sicuro. A meno che l'occasione non sia speciale e vogliate sfoggiare un colore particolare. In ogni caso, con il rossetto sarete subito più chic. Assicurato!

Fondotinta

Se non lo utilizzate, potete anche farne a meno, specialmente se andate in campeggio. Ma se è un cosmetico che fa parte della vostra beauty routine, allora meglio metterlo in borsa. Niente riesce a rendere più omogenea e splendente la pelle di un buon fondotinta. Anche nelle giornate no!

In commercio esistono anche fondotinta in tubetti di piccole dimensioni, i migliori da portare in viaggio. Occupano pochissimo spazio e si rivelano utili in ogni occasione.

Temperamatite per cosmetici

Se i trucchi sono indispensabili, lo è altrettanto il temperamatite per cosmetici. Perché se una matita non ha la punta è un bel problema, che sia per gli occhi, per le labbra o per le sopracciglia.

Provare a farla con metodi fai da te rischia di danneggiare le matite e di rovinare una bella serata in compagnia per la seccatura. Meglio prevenire!

Bagnoschiuma, shampoo e deodorante

Ovunque vogliate andare, avere appresso un piccolo bagnoschiuma e uno shampoo è indispensabile. Potreste voler fare una rapida doccia e non averli a portata di mano rischierebbe di diventare un bel problema. E che dire del deodorante? Per tenere a bada i cattivi odori dovuti alla sudorazione, è davvero fondamentale.

Per non occupare troppo spazio, scegliete prodotti dalle dimensioni ridotte. E in caso di necessità, inserite nella beauty bag uno shampoo secco in polvere o spray. Vi consentirà di lavare i capelli senza acqua. In campeggio, o in altre circostanze, potrebbe essere utile.

Salviette struccanti e intime

Le salviette struccanti, rispetto a una bottiglietta di struccante liquido, sono più comode e soprattutto occupano meno spazio. Ecco perché non dovrebbero mai mancare nella beauty bag durante un lungo viaggio in auto o in aereo. D'altronde è risaputo, lasciare il trucco per troppo tempo fa male alla pelle.

L'ideale è puntare su salviette per struccarsi naturali. E in un formato da viaggio. Non meno importanti sono le salviette intime. Pratiche, comode e delicate. Utili anche per prevenire eventuali cistiti o problemi simili, che insorgono più facilmente quando le parti intime non vengono adeguatamente pulite.

Vaselina

Potrà sembrare folle ma la vaselina è un must have da non dimenticare mai. I suoi impieghi sono infatti innumerevoli.

La si può usare come crema idratante, per rimuovere il trucco, specialmente mascara ed eyeliner, o persino come balsamo per le labbra screpolate.

Se i piedi sono secchi e i talloni particolarmente screpolati, niente di meglio che ammorbidirli con questo rimedio naturale.

Si può usare anche per domare i capelli ribelli. Basta applicarne un po' per farli tornare al loro posto. In mancanza di piastra potrebbe essere molto utile.