S tanca di nausea, vertigini ed emicranie quando sei su un mezzo in movimento? Non possiamo fare miracoli, ma con questi trucchi potrai evitare i classici malesseri da viaggio

Automobile, aereo, nave sono il tuo peggiore incubo? Tranquilla, i malesseri da viaggio sono piuttosto comuni ma si possono evitare con pochi, semplici trucchi.

Molti (non solo i bambini) soffrono di nausee, emicranie, vertigini e di altri sintomi legati a quello che volgarmente viene chiamato mal di viaggio, ma che tecnicamente si chiama cinetosi (o chinetosi), e questa intolleranza al movimento gli impedisce di percorrere lunghi o brevi tragitti con i più disparati mezzi di trasporto.

Se sei una di queste persone saprai di certo che è un bel problema, specialmente quando vorresti goderti una bella vacanza e sei costretta a pensarci su mille volte prima di metterti in viaggio. Ecco per te dei semplicissimi trucchi per evitare i malesseri da viaggio. Non ti cambieranno la vita ma vale la pena tentare!

Concentrati sull'orizzonte

Probabilmente questo è il più conosciuto tra i trucchi da usare contro i malesseri da viaggio e ne avrai sentito già parlare. Considera che non è ancora chiaro l'esatto motivo che porta una persona a soffrire di cinetosi, tutto quel che sappiamo è che la sensazione non è affatto piacevole.

Quando devi affrontare un viaggio in automobile o anche in nave, cerca di stare in una posizione che ti consenta di osservare il paesaggio. Concentrarti su ciò che hai davanti è utile per alleviare il senso di nausea o vertigini che ti assale quando l'auto o la nave sono in movimento, motivo per il quale si consiglia (in auto) di sedersi sempre sul sedile anteriore dal lato del passeggero.

Se il tuo problema nello specifico è proprio l'automobile, potresti organizzare il viaggio in modo tale da metterti alla guida. Il fatto di dover necessariamente guardare dritto davanti a te, mantenendo la testa ben ferma, e di doverti concentrare sulla strada mentre sei alla guida può ridurre notevolmente i sintomi della cinetosi.

Goditi un po' di aria fresca

Forse ti sembrerà banale, ma in realtà far circolare l'aria mentre sei in viaggio è un ottimo modo per ridurre i sintomi del malessere. Quando viaggi in automobile non tenere i finestrini completamente chiusi e lascia sempre uno spiraglio per lasciare passare un po' di arietta fresca.

Trucchi per il malessere da viaggio come questo non sono di certo la soluzione definitiva al tuo problema, ma possono davvero aiutarti ad affrontare il tragitto con meno ansia e senza quei fastidiosi sintomi che abitualmente ti assalgono.

E se viaggi in aereo, dove (ovviamente) non puoi aprire l'oblò? In questo caso puoi sfruttare le bocchette di aerazione poste proprio sulla tua testa, direzionando il getto d'aria in modo da simulare la sensazione di brezza che avresti all'esterno della cabina. In nave il discorso diventa ancora più semplice: non stare dentro, fai una bella passeggiata sul ponte!

Non ti abbuffare

Ok, specialmente nei viaggi più lunghi non è facile resistere ai morsi della fame. Ma se vuoi evitare che i malesseri da viaggio ti assalgano, rovinandoti la vacanza prima ancora che inizi, fidati di uno dei trucchi più utili: non ti rimpinzare di cibo, né prima né durante il tragitto!

Non importa se il viaggio è lungo o breve, la cosa importante è mangiare in modo sano e leggero evitando i cibi troppo pesanti. Pensa ad esempio a quelli piccanti o molto speziati, ma anche (e ci dispiace dirtelo) ai dolci, che ci tentano sempre quando sostiamo nelle stazioni di servizio o quando la hostess passa col carrello mentre siamo in volo.

Iniziare il viaggio a stomaco vuoto non è una buona idea, ma scegli soltanto pietanze semplici e con pochi condimenti, mettendo completamente al bando bevande alcoliche, bibite gassate, caffè e altri prodotti che potrebbero contribuire alle tue nausee (o peggio). Meglio uno snack come crackers o biscotti!

Il caro, vecchio training autogeno

Hai presente quando ripeti a te stessa qualcosa talmente tante volte e così intensamente da arrivare al punto di convincertene? Ebbene sì, potresti sfruttare le cosiddette tecniche di desensibilizzazione (come il training autogeno, appunto) per arginare i malesseri da viaggio.

Non devi far altro che "insegnare" al tuo corpo a superare indenne il viaggio in auto, treno, aereo o su qualsiasi altro mezzo, allenandoti con qualche esercizio davvero semplice. Gli esercizi - per spiegarlo in parole povere - ti consentono progressivamente di modificare la risposta del tuo organismo a un determinato evento, come può essere appunto salire su un'auto, un aereo o percorrere lunghe distanze in mare.

Un esempio? Se leggere mentre sei su un veicolo in movimento di provoca nausea e vertigini, lavora affinché questa reazione passi del tutto. Inizia con delle brevi sessioni: leggi per due minuti, poi posa il libro. Aumenta di volta in volta il tempo di lettura e ti accorgerai che il tuo corpo pian piano si abituerà e non reagirà più come prima!

Zenzero, mon amour!

Pensavi che i trucchi contro i malesseri da viaggio fossero finiti qui? E invece no, manca solo il potente (e gustosissimo) zenzero, un vero e proprio toccasana in mille diverse situazioni. Anche quando soffri di nausee, vertigini ed emicranie!

Prima di passare ai farmaci, pensaci bene. Se sei come molte di noi un'amante dello zenzero, mangiane uno o due grammi almeno mezz'ora prima di metterti in viaggio. Ci sono degli studi a supporto del potere di questa radice orientale anche in caso di malessere da viaggio, perciò vale la pena tentare!