Trucco effetto sunkissed: come essere sempre abbronzata in poche mosse

L 'abbronzatura resta il miglior make up naturale, ma se non vuoi perdere il tuo colorito scopri il make up effetto sunkissed: per realizzarlo bastano pochi passaggi

Per sfoggiare un colorito più radioso (anche quando l'estate è lontana), non puoi fare a meno del trucco effetto sunkissed. Ecco cosa ti serve se ami l'abbronzatura e dopo mesi di pallore sei in trepidante attesa di spiaggiarti al sole per dare nuova energia alla tua pelle. D'altronde si sa: l'abbronzatura è il miglior make up naturale. Peccato però che per sfoggiarla bisogna attendere l'arrivo della bella stagione. Non temere: se vuoi camuffare il tuo biancore e simulare un effetto abbronzante, perché non optare per un make up sunkissed?

Scopri il trucco effetto sunkissed

Hai la carnagione chiara e ti barcameni tra terra, cipria e ombretti pur di dare un tono in più al tuo viso? Bastano piccoli accorgimenti per risolvere il problema. Il merito è del trucco sunkissed: dà colore alla pelle e d'un tratto il tuo viso sarà "baciato dal sole". L'effetto glow è assicurato, il tutto senza sfoggiare tonalità marcate ma con un tocco di freschezza e luminosità. Con il make up effetto sunkissed, il tuo volto apparirà abbronzato e naturale al contempo. Puoi usarlo quando il sole e l'estate sono ancora lontani, ma anche nel cuore della bella stagione: è la soluzione giusta per evitare un'esposizione prolungata ai raggi del sole (che, si sa, fanno male alla pelle ed esaltano quelle insopportabili rughe).

La prima regola per un perfetto trucco effetto sunkissed è puntare sulla base. Quindi, usa illuminanti che riscaldino il tuo viso. Poi applica il fondotinta per sfoggiare un colorito bronzeo e un effetto glowy uniforme e naturale. In aggiunta, non dimenticare di dare vitalità alla pelle con un bronzer dal sottotono caldo, da stendere con ampi movimenti circolari. In particolare, soffermati su zigomi e naso: sono i punti in cui ti abbronzeresti di più dopo un'intera giornata trascorsa al sole.

E come dimenticarsi degli occhi? Per uno sguardo fine e naturale scegli tonalità calde, preferibilmente unendo ombretti mat a polveri shimmer. Marrone, bronzo e rame sono i colori perfetti. In alternativa, se ti piacciono, prova a osare con tocchi di oro e verde acido.

Fondotinta e bronzer, i segreti del make up "baciato dal sole"

Per il tuo trucco dall'effetto "baciato dal sole", il segreto sta in due prodotti veramente essenziali: fondotinta e bronzer. Il primo si fa leggero e trasparente. Opta per creme idratanti colorate o fondotinta dalle tonalità leggere ma ultra fondenti. Sono l'ideale per mostrare un viso naturale. Per un effetto bronzing, inoltre, il fondotinta deve essere più scuro rispetto al tuo incarnato. Ma attenzione ai dettagli: evita chiazze, aloni e contrasti troppo evidenti. Quindi, sfumalo con cura in particolare sul collo e sulle orecchie.

Se non vuoi proprio fare a meno della tintarella, il bronzer fa al caso tuo. Puoi sfumarlo su tutto il viso oppure solo su lati, fronte, mento e collo. E se vuoi mimare davvero la classica abbronzatura estiva, il bronzer va sfumato in particolare nella zona delle gote, passando sul ponte del naso. Quale texture scegliere? C'è l'imbarazzo della scelta: prova la formula in stick se ami l'effetto glowy, quella in polvere se la tua pelle generalmente tende a lucidarsi nel corso della giornata, la texture cremosa se vuoi sfoggiare un effetto "seconda pelle".

Per l'effetto da "pelle arrossata dal sole", non dimenticarti il blush: è il tocco giusto per infondere calore al tuo incarnato. Opta naturalmente per tonalità calde e applicalo dopo il bronzer. Sui punti sporgenti del viso, inoltre, ricordati di dare una passata di illuminante, che ben si addice al tipico incarnato baciato dal sole. Usalo senza esagerare su zigomi, fronte, arco di Cupido e ponte del naso. Insomma, non può mancare in un make up abbronzatura-like.

Le labbra

Per il tuo beauty look dall'effetto estivo, non puoi dimenticare neppure rossetti e lipgloss. Il consiglio è scegliere rossetti volumizzanti idratanti, meglio se ultra lucidi. Se preferisci i lipgloss, opta per quelli trasparenti con sfumature dorate. Sono le scelte migliori per rinvigorire le tue labbra, conferire un aspetto naturale e donare un tocco di lucentezza in più al tuo viso.