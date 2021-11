Uniqlo piumini: come affrontare l’inverno al meglio

Hai sentito parlare dei piumini UNIQLO e ti piacerebbe acquistarne uno per quest’inverno? I piumini scalano la classifica dei must have invernali anche in questo 2021. La loro calda praticità conquista ogni anno gli armadi femminili. Smanicati, corti, lunghi, avvitati, over size non hai che l’imbarazzo della scelta. Questo inverno potrai sbizzarrirti anche con i colori, dal rosa antico al glicine, dal rosso intenso al verde oliva.

Ai classici modelli con le cuciture a canali orizzontali si affiancano i piumini senza cuciture, ispirati all’eleganza dei cappotti in tessuto.

UNIQLO ti propone diversi modelli con le cuciture interne al capo e la superficie esterna perfettamente liscia e in grado di affrontare al meglio le intemperie. Così non solo sarai alla moda, ma non dovrai nemmeno temere freddo, pioggia e vento. Approfittando dei codici sconto UNIQLO, poi, hai a disposizione molti vantaggi.

Uniqlo cashmere: scopri come rendere il tuo armadio a prova di freddo

Oltre a un caldo piumino UNIQLO, cosa ne pensi di un bel maglione in cashmere morbido e soprattutto cruelty free?

UNIQLO propone una vasta selezione di prodotti in cashmere in ben 20 colori e in diversi modelli, perfetti per ogni occasione e più che mai per affrontare il freddo invernale.

Se sei una sostenitrice della moda green, puoi indossare i maglioni senza problemi perché la lana viene raccolta in primavera quando le pecore sono soggette alla muta e si liberano del manto invernale in maniera naturale.

In questo inverno 2021, tra l’altro, i maglioni diventano un capo per qualsiasi momento della giornata, anche per i look serali. Puoi cioè uscire a cena fuori e indossare pantaloni e gonne con:

dolcevita

maglioni con collo a V o collo alto

maglioncini girocollo

poncho.

UNIQLO propone un’ampia sezione dedicata alla maglieria che include anche i modelli senza cuciture, realizzati con la tecnica del punto 3D. Se vuoi indossare un outfit raffinato, i maglioni UNIQLO con punto 3D sono perfetti perché l’assenza di cuciture li rende confortevoli ed eleganti.

La maglieria UNIQLO però non si ferma al cashmere. I capi UNIQLO extra fine merino, realizzati in lana merino extra fine da 19,5 micron, risultano morbidi al tatto e leggeri.

Potrai scegliere tra maglia rasata e a costine, modelli diversi e soprattutto tantissimi colori, dai più basic come il navy, nero o grigio a quelli più particolari come il viola, azzurro cielo e giallo.

I prezzi sono molto accessibili e UNIQLO attiva spesso promo e offerte esclusive. Iscrivendoti alla newsletter non solo potrai accedere a tutte le novità e sconti relativi ai prodotti UNIQLO ma riceverai anche uno sconto di benvenuto di 10 euro per il tuo primo acquisto online!

Uniqlo piumini leggeri per uomo e donna

Ti interessa saperne di più sui piumini leggeri UNIQLO?

Nella sezione dedicata ai piumini sul sito ufficiale del brand, trovi tutti i modelli uomo e donna realizzati con una tecnologia brevettata in grado di facilitare la distribuzione delle piume all’interno del capo, così da evitare ammassi fastidiosi.

Tutti i piumini ultra leggeri UNIQLO sono dotati di una fodera idrorepellente in grado di renderli resistenti alla pioggia.

UNIQLO ha pensato non solo a creare dei capi per la vita di tutti i giorni ma anche in grado di accompagnarti durante i tuoi viaggi e le gite fuori porta. Alcuni modelli, infatti, sono tascabili e potrai portarli sempre con te!

In più i piumini ibridi UNIQLO essendo imbottiti con piume premium e realizzati in rayon e poliestere, possono essere indossati persino in montagna per sciare! Questo perché il rayon genera calore e assorbe l’umidità corporea, e il poliestere impedisce la dispersione di calore.

Qui sotto trovi un elenco di tutti i modelli tra cui scegliere:

giubbotti imbottiti ultra leggeri

piumini smanicati ultra leggeri

parka e cappotti imbottiti ultra leggeri

piumini senza cuciture

piumini ibridi e ultra caldi.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.