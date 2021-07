Sai già come usare al meglio la funzione shopping di Instagram?

S hopping su Instagram? Che tu debba vendere o acquistare, il social è una valida alternativa. E poi non si fanno code, è facile e veloce.

Una nuova frontiera della shopping online (tentazione per le tasche di ognuna, prima o poi) è Instagram Shopping. Il social network più famoso al mondo per foto, stories e reel, ora diventa un negozio virtuale in cui le aziende possono mettere in vetrina i propri prodotti ed aumentare le vendite, e le shopping addicted, invece, acquistare con pochi click il paio di scarpe tanto desiderato o la borsa dei sogni. Ecco quindi come usare al meglio la funzione shopping di Instagram

Instagram: il social per chi vende online

Bastano un profilo Instagram aziendale e un negozio Facebook, per trasformare i follower in "Instagram clienti". Il social network che sfrutta la potenza delle immagini è diventato un canale prezioso per gli operatori di marketing. Chi frequenta il mondo di Instagram, solitamente, si lascia conquistare da immagini visive, video e grafiche; interagisce attivamente, ed è costante, fidelizzato. Spesso si acquistano nuovi prodotti attraverso Instagram proprio perché si è ispirati da un post. La funzione Instagram Shopping permette ai rivenditori di aggiungere tag di prodotto ai propri post su Instagram, in modo che gli utenti possano cliccare il pulsante "Clicca per visualizzare i prodotti", scoprire dettagli nomi dei prodotti e prezzi, e concludere l'acquisto.

In questo modo i followers potenziali clienti potranno selezionare il tag che preferiscono ed ottenere ulteriori informazioni sul prodotto senza nemmeno uscire da Instagram. Quando si desidera acquistare un prodotto, basta semplicemente cliccare il link "Acquista ora" che porterà alla pagina del prodotto corrispondente per procedere con lo shopping.

Cose da sapere se vuoi aprire uno shop su Instagram

Se hai una attività e vuoi vendere i tuoi prodotti sul celebre social network, occorrono pochi passaggi e qualche dritta. Come usare al meglio la funzione shopping di Instagram? Attualmente, Instagram Shopping è disponibile solo per profili business, quindi aziendali. Sarà possibile aggiungere fino a cinque tag di prodotto in ogni foto che posterai (sul Feed ma anche nelle Instagram stories). Se si tratta di post gallery sul Feed, invece, potrai aggiungere in totale sino a 20 tag prodotto. Anche i vecchi post possono essere recuperati e taggati. Nelle Instagram Stories possono essere aggiunti tag di prodotto con i relativi adesivi e il link, Dopo aver taggato 8 prodotti, verrà attivata la tab shopping, ossia una vetrina che raccoglie il catalogo dove visionare solo i prodotti acquistabili.

Non puoi aggiungere tag di prodotto a video, boomerang e GIF animate. Per utilizzare la funzione Shopping di Instagram è ovviamente necessario disporre di un catalogo prodotti collegato a un Business Manager o a uno shop su Facebook. I rivenditori che utilizzano BigCommerce o Shopify possono utilizzare la piattaforma per creare un negozio su Facebook.

Come sfruttare al meglio Instagram Shopping

Esistono diversi trucchi che, ovviamente hanno a che fare con il marketing, per usare al meglio la funzione shopping di Instagram. Una su tutte è quella di proporre contenuti di qualità, ossia foto e video accattivanti dei tuoi prodotti. Anche cosa raccontiamo del prodotto è essenziale ai fini della vendita: aggiungi una caption con un copy che sia originale e in target con il tipo di utenti del tuo brand. La comunicazione, si sa, deve essere coerente. E infine aggiungi gli hashtag giusti per promuovere i tuoi prodotti;

Sfrutta il potere degli influencer che, lo dice la parola stessa che li definisce, sono in grado di influenzare i consumatori ed indirizzarli negli acquisti. Questi account, se autorevoli e con un seguito autentico ed attivo, sono dei veri e propri boost per le vendite.

Potrai usare i contenuti creati da Influencer, raccogliendo e ripostando le loro foto (che ci sia un accordo e un consenso, chiaramente), alle quali aggiungere tag di prodotto pertinenti in modo che siano accattivanti per i follower che andranno ad acquistare i prodotti.

Quando invece devi fare shopping in semplici mosse

Se sei dall'altra parte dello schermo dello smartphone, invece, potrai fare shopping in veloci e semplici mosse. Senza spostarti, fare file, e in ogni luogo in cui ti trovi, dal divano alla spiaggia. Grazie a Instagram checkout, il nuovo sistema ideato dalla piattaforma che consente di fare shopping senza uscire dall'app di Instagram. Funziona in modo molto pratico: all’interno delle immagini postate ci sono i tag per ogni prodotto, creati con Instagram Shopping e presenti su Business Manager che rimanda al sito e commerce dei diversi brand. Appena si clicca sul tag, si apre un pop up con il nome, il prezzo e l’anteprima del prodotto.

A questo punto basta scegliere tra borse, scarpe, abitini o oggetti per la casa, ma anche pezzi d'arte contemporanea, prodotti beauty e persino cibo, e in pochi passaggi si viene diretti al pagamento direttamente all'interno dell'app.

Si chiama Checkout on Instagram, ed è la funzione che consente di concludere subito lo shopping (senza ripensamenti). Il momento in cui dovrai indicare taglia e colore, nel caso di abbigliamento, quantitativi o dimensioni, in caso di altri prodotti. Aggiungi nome, email, indirizzo, informazioni di pagamento, proprio come un normale shop online, e procedere al pagamento. I messaggi di notifica sullo stato del tuo ordine e spedizione arriveranno direttamente su Instagram. Già dopo il primo acquisto i dati verranno memorizzati, così lo shopping successivo sarà ancora più rapido.