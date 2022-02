R omantiche, affascinanti e bellissime: 10 ville d'Italia che devi proprio visitare

L’Italia è un paese meraviglioso e ricco di fascino. Viaggiando da Nord a Sud, è possibile scoprire luoghi stupendi e segreti. Il Belpaese infatti offre molte ville bellissime, dai castelli medievali alle dimore di lusso sino alle residenze.

Castello di Magrano a Gubbio in Umbria

Circondato da fitti boschi e da prati verdi, il Castello di Gubbio ha un passato ricco di fascino. Di origine medievale, è stato residenza di caccia dei duchi di Montefeltro. Oggi al suo interno si trova un agriturismo raffinato e dal sapore antico. Travi in legno, pareti in pietra e dettagli particolari regalano un’atmosfera senza tempo.

Villa della Pergola ad Alassio in Liguria

Esempio di commistione perfetta di stili architettonici, Villa Pergola venne costruita nel diciannovesimo secolo per volere di William Montagu Scott Mc Murdo, generale scozzese e grande combattente. Questa residenza storica, assolutamente da visitare, unisce lo stile coloniale inglese a quello vittoriano. Fra la villa e la famosa baia di Alassio si trova un enorme parco con laghetti di rara bellezza, fontane, glicini e buganvillee.

Torre de lo Grado a Praiano in Campania

Creata a metà del Cinquecento, questa villa è in realtà una torre di avvistamento. Ha una struttura cilindrica medievale attaccata a una quadrata ottocentesca. Il panorama? Mozzafiato! Con una vista spettacolare sulla Costiera Amalfitana.

Villa Barbarigo a Valsanzibio in Veneto

Capolavoro architettonico e gioiello del territorio padovano, Villa Barbarigo è una vera meraviglia. Questa residenza seicentesca è caratterizzata da un immenso giardino barocco che è stato più volte eletto come il più bello d’Italia. Qui troviamo un complesso sistema di fontane, un ingresso monumentale, oltre sessanta statue e un percorso alla scoperta del verde rigoglioso.

Abbadia Sicille a Trequanda in Toscana

Sfarzo e bellezza sono le caratteristiche principali dell’Abbadia Sicille, un’antica villa toscana che è divenuta location di grandi eventi. La struttura risale al 1180 e presenta soffitti con capriate, un ampio porticato esterno e un parco che immerge i visitatori nella campagna senese.

Villa Erba a Cernobbio in Lombardia

Fra le ville più belle d’Italia c’è Villa Erba, posizionata vicino al Lago di Como, in un territorio davvero magico. Non a caso oggi è diventata uno fra i complessi congressuali più famosi e prestigiosi d’Italia.

Villa Le Scale a Isola di Capri in Campania

Una terrazza affacciata sul golfo di Napoli, una piscina immersa nel verde, opere d’arte e marmi pregiati: Villa Le Scale è un capolavoro da non perdere. Si tratta di un’imponente residenza oggi divenuta un hotel, con suite di alto livello, dotate di letti a baldacchino e arredi grandiosi.

Castello dei Conti Calvi Di Bergolo a Montemagno in Piemonte

Il castello dei Conti Calvi Di Bergolo è una struttura medievale che regala una vista eccezionale della campagna astigiana. Presenta una pianta irregolare e un portale barocco, mentre all’interno troviamo la corte centrale in forma ellittica. Da non perdere la scuderia, mentre al di sotto della struttura si trovano gli antichi sotterranei dove un tempo si trovava il carcere.

Villa Imperatore a Piaggiori in Toscana

Villa Imperatore a Piaggiori è una dimora di lusso seicentesca, circondata dalle verdi colline di Lucca. Oltre alla piscina, che si trova in posizione panoramica, troviamo il campo da tennis e la terrazza. Immancabile una visita al raffinato salotto che si trova immerso tra gli aranceti.

Giù al Trullo a Locorotondo in Puglia

Con una costruzione conica in pietra, questa villa di Locorotondo è una meraviglia situata nel cuore della Puglia centro-meridionale. Il suo giardino è un vero spettacolo naturale, con piscina, alberi secolari e una lunga storia nella valle d’Itria.

Le dimore in giro per il mondo

Non solo in Italia, anche in giro per il mondo ci sono moltissime dimore storiche da visitare. Si parte dalla Fallingwater in Pennsylvania. Chiama anche Casa sulla cascata, è stata costruita sopra il ruscello Bear Run usando la pietra. Il regista Alfred Hitchcock quando la vide per la prima volta ne rimase così affascinato da sceglierla per girare il film Intrigo Internazionale.

La Versailles House in Florida invece è rivestita in legno brasiliano e marmo Pavonazzo. Il suo proprietario, David Siegel, l’ha costruita e progettata ispirandosi alla dimora di Luigi XIV. Si ispira alla Francia, in particolare ai castelli della Loira, pure la Silicon Valley Mansion. Elegante e sobria, colpisce per i suoi giochi di luce e per la fontana circolare all’esterno della struttura.

A Mumbai troviamo Casa Antilla. Il proprietario Mukesk Ambani è l’uomo più ricco dell’India. La struttura si ispira al sole e a un fiore di loto ed è a dir poco spettacolare. Infine sulle montagne di Aspen sorge Hala Ranch, località montana voluta dal principe saudita Bandar bin Sultan. Il punto più spettacolare? Il salone in mogano e pietra. Troviamo inoltre una stalla, una sauna, un percorso privato di sci, una piscina con cascata e due campi da gioco.