N iente panico: ecco come affrontare il cambio dell'armadio senza stress in 10 semplici mosse.

Le temperature in aumento, le giornate di sole e l’arrivo ormai confermato della primavera ci mettono davanti alla necessità di mettere ordine nel nostro guardaroba, oggi ti sveliamo 10 consigli per fare il cambio dell'armadio senza impazzire.

Riuscire a tenere in ordine il proprio armadio, la propria scarpiera e cassettiera ci è di grande aiuto quando cerchiamo un outfit specifico ma anche ogni mattina velocizzando il momento della preparazione, eppure molte donne ammettono di avere un vero e proprio caos celato dietro quelle ante; niente paura: con i nostri consigli il cambio dell’armadio sarà facile e indolore.

Svuota l’armadio

Il primo consiglio necessario che vogliamo darti è quello di svuotare l’armadio: non temere, ci sarà un caos iniziale ma poi sarà tutto in discesa. Una volta disposti sul letto tutti i tuoi capi avrai le idee più chiare su cosa hai davvero bisogno di comprare e ridimensionerai il concetto di non aver nulla da mettere.

Oltre a renderti conto della quantità di capi e di come organizzarli però, svuotare l’armadio ti dà modo per prima cosa di procedere con una pulizia accurata dei ripiani, prima di poter riporre ciò che hai intenzione di tenere.

Non aver paura di eliminare ciò che non usi

Il decluttering è diventato una tendenza, eliminare il superfluo non solo ti aiuterà a mantenere più ordinato il guardaroba ma ti darà modo anche di selezionare con cura i capi che davvero utilizzi, lasciando andare quelli che ormai non ti stanno più bene o semplicemente non ti piacciono più.

Tra le domande da porti ci sono: “quando l’ho usato l’ultima volta?” “questo capo mi valorizza?” “in quali occasioni penso di utilizzarlo?” se non sai darti risposte chiare allora è il caso di mettere questi capi da parte a meno che non abbiano un forte valore sentimentale.

Quello che non metti più donalo o vendilo

Avete presente la scena di Sex and the City dove tutte le amiche aiutano Carrie a decidere cosa tenere e cosa no? Ecco. Fare il cambio dell’armadio in compagnia è sicuramente più bello ma anche organizzare uno swap party sicuramente è di aiuto.

Dopo aver selezionato i capi che hai intenzione di donare o vendere metti le tue condizioni, invita amiche o utilizza app specifiche per organizzare il tutto: è semplice, ecologico e sicuramente ti aiuterà anche ad avere più spazio e budget per fare nuovamente shopping.

Attenzione a come riponi i capi

Se riposti con cura i capi non hanno bisogno di essere lavati e stirati prima di essere utilizzati al prossimo cambio di stagione ma è fondamentale che siano riposti con cura: sicuramente ti consigliamo di stirare il vestiario prima di riporlo ma suggeriamo anche di valutare altre modalità per riporre gli indumenti oltre alle pieghe più tradizionali.

Prende sempre più piede il metodo dell’arrotolamento che aiuta a mantenere tutto in ordine; altrettanto funzionale è quello del pacchetto.

Crea una suddivisione logica

Quando riponi gli abiti è importante trovare una suddivisione logica: ci sono diverse metodologie e ciascuna risponde a diverse esigenze. C’è chi divide l'abbigliamento per tipologia, chi preferisce una divisione cromatica e chi ancora posiziona i capi in modo da avere già degli outfit pronti.

Fatti aiutare da organizer e scatole

Per avere tutto sotto controllo ci sono degli aiutanti speciali: scatole e organizer sono la scelta vincente per riuscire a dividere tutto in modo ordinato, catalogando eventuali scatole degli abiti della stagione appena conclusa con post it colorati.

Prenditi il tempo necessario

Il cambio dell’armadio è un procedimento lungo e faticoso sia fisicamente che emotivamente. Per questo motivo ti consigliamo di prenderti il giusto tempo, evitando di incastrare questo impegno a fine giornata dopo tante ore lavorative ma prediligendo il tuo giorno libero o il fine settimana dove potrai concentrarti davvero sul cambio dell’armadio.

Segui il cuore solo se ne vale la pena

Spesso teniamo alcuni oggetti per un puro valore sentimentale ma è davvero utile? Il cuore ha sempre il suo peso ma è importante selezionare con cura i capi che sono davvero speciali.

Non sottovalutare il metodo Marie Kondo

Il metodo di Marie Kondo è sicuramente un ottimo alleato per poter mettere in ordine l’armadio; il metodo del riordino legato alle emozioni e soprattutto al concetto di decluttering è sempre più in voga. Marie Kondo è spesso considerata estrema, ti consigliamo di intraprendere questo percorso solo se sei davvero pronta a vivere con un armadio minimal introducendo il concetto di guardaroba capsula.

Non dimenticare scarpe, borse e accessori

Un elemento da non dimenticare quando si fa il cambio dell’armadio è il reparto accessori. Non solo l’abbigliamento cambia seguendo la stagionalità; riponi quindi in modo accurato e ordinato le scarpe della stagione fredda e sii pronta a rimettere sandali con tacco o flat.

Lo stesso discorso vale per le borse: seleziona i modelli che pensi di utilizzare di più, tenendoli a portata di mano. Gli altri archiviali in modo ordinato e raggiungibile, per recuperare una bag particolare in caso di occasioni speciali.