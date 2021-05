10 cose che sono sinonimo di buona educazione

M ostrarti ben educata è un importante biglietto da visita che racconta molto di quello che sei. Le regole principali di galateo possono apparire inapplicabili nella vita di tutti i giorni ma possono aiutarti a evitare scivoloni e farti sentire appropriata in ogni contesto

Non esistono regole fisse che possano essere classificate come buona educazione. Ci sono però alcune norme che sono alla base della vita di tutte noi e che aiutano a tenere dei comportamenti adeguati in ogni contesto.

Le consuetudini diffuse e che sono oggi indice di una corretta educazione potrebbero apparirti scontate ma vengono spesso infrante per una serie di motivi che dovrai imparare a superare. Scopriamo insieme quali sono questi 10 comportamenti da tenere per essere sempre a tuo agio in ogni circostanza.

Vestiti a seconda dell’occasione

Per ogni contesto e situazione, esiste un abbigliamento consono e adatto alle circostanze. Scegli con attenzione cosa indossare e non in base alle mode ma considerando il contesto. Puoi personalizzare il tuo stile in maniera misurata ma sempre con un occhio puntato sulla situazione in cui andrai a inserirti. Non essere troppo stravagante ma neanche invisibile.

Sii educata alla guida

Essere educate alla guida non è un compito facile poiché è molto frequente che si perda la pazienza. Ricorda di esercitare sempre il rispetto, non inveire contro gli automobilisti o i pedoni. Anche quando hai ragione. Non scagliare oggetti fuori dal finestrino e non intralciare il traffico. Usa il clacson con moderazione solo quando è consentito. Non ascoltare la radio ad alto volume.

Mangia con eleganza

È una delle regole base del galateo ed è anche una di quelle più complesse. Saper stare a tavola è un’arte e sono molteplici gli accorgimenti che dovrai applicare per una convivialità perfetta. Devi ricordare le norme di base, come masticare con la bocca chiusa. Usa le posate iniziando da quella posizionata più all’esterno, quando finisci di mangiare sistemale al centro del piatto. Non poggiare i gomiti sul tavolo e alzati solo quando hanno finito tutti.

Se sei invitata, ricorda di non sederti prima che te lo dica la padrona di casa. Non accavallare le gambe e siediti in maniera composta. Non appoggiare le mani sulla tavola. Ognuno deve versarsi da bere per sé, nel caso del vino versato per tutti, hanno sempre la precedenza le donne.

Rispetta le persone

Non mancare di rispetto a chi ti sta interno e non arrecare disturbo. Elimina la tendenza al pregiudizio, non avere atteggiamenti di superiorità e non adottare comportamenti faziosi. Cerca di essere umile e discreta. Dai la tua disponibilità quando ti è richiesta e sii sempre gentile.

Rispetta i luoghi

Conta il rispetto delle persone e conta il rispetto dei luoghi che ti circondano. Abbi cura dei luoghi di culto e attieniti alle regole prescritte, anche indossando un abbigliamento consono. Fai attenzione a non disturbare le funzioni religiose, osservando i divieti imposti dal luogo che stai visitando. Abbi sempre rispetto delle regole e non agire di testa tua.

Dai la mancia

Potrebbe sembrare una scelta del tutto personale, eppure dare la mancia è sinonimo di buona educazione. In Italia, non esiste un tariffario ma è sempre bene lasciare una percentuale da destinare al cameriere che ti ha servito e al resto del personale. Puoi dare la mancia anche agli operatori che ti aiutano a trasportare i bagagli in albergo o concedere un piccolo extra dal parrucchiere, in istituti di bellezza o al personale di servizio presente nelle cliniche che ti guida all’ingresso o durante la permanenza nella struttura.

Non cedere ai pettegolezzi

Non ascoltare le discussioni degli altri e non sfruttare quello che, eventualmente, hai sentito per dare adito a pettegolezzi. Comportati sempre con discrezione e cerca di fare finta di non sentire. Astieniti sempre dallo spettegolare, anche per non diventare facile bersaglio delle chiacchiere altrui.

Saluta adeguatamente

Quando arrivi in un luogo, devi salutare nel modo adeguato. Se necessario, è buona educazione presentarsi ai presenti ma non nel caso in cui si tratti di una visita di condoglianze o di un funerale. Non usare le formule “piacere” o “molto lieta”, che invece sono indicate al momento del congedo che possono indicare quanto sia stato gradito l’incontro. Se saluti con la mano, ricorda di non stringere troppo né troppo poco. Ricorda che una stretta troppo leggera è indice di cattiva educazione.

Sii puntuale

Se vuoi esprimere massima educazione e rispetto, ricordati di essere sempre puntuale. Arrivare in ritardo è concesso solo in presenza di validi motivi e per cause di forza maggiore. In questo caso, è necessario avvisare tempestivamente gli diretti interessati e cercare di arrivare nel più breve tempo possibile.

Fai attenzione al linguaggio

Non usare un linguaggio scurrile o offensivo. Il turpiloquio non dovrebbe essere d’uso comune neanche nei contesti più informali e privati. Questo comportamento è ormai di moda ma devi cercare di evitarlo, poiché una persona perbene utilizza sempre un linguaggio corretto e consono al contesto.

Conclusioni

Le buone regole di comportamento si applicano in qualsiasi contesto, anche in quelli più informali. Seguire poche norme non è difficile e ti farà apparire adeguata in ogni situazione, senza rischiare di incorrere in rischiosi scivoloni.