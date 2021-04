C atturare l’attenzione degli utenti giusti su Instagram è fondamentale, soprattutto se sei un’artista. Non sai come fare? Niente paura. Ti sveliamo come valorizzare il tuo profilo in 10 semplici mosse.

Instagram è la terra delle opportunità per gli artisti che cercano nuovi fan e vogliano mettere in vendita le loro opere. Sfruttare quest’occasione non è più un sogno irrealizzabile e, a dimostrarlo, sono gli studi condotti negli ultimi anni. Secondo un recente sondaggio, infatti, bel l’87% dei collezionisti d’arte consulta il social network almeno una volta al giorno, mentre il 55% arriva anche a servirsene per 5 o più volte in appena 24 ore.

A questo punto, sono tanti i dubbi che ti assalgono, a cominciare da cosa pubblicare… e quando! Devi usare un filtro? O un hashtag? Se desideri trasformare il tuo account in una vera opera d’arte, prenditi qualche minuto per scoprire quali trucchi abbiamo scelto per te.

Cura il tuo profilo come un’opera d’arte

Individua immediatamente la destinazione del tuo profilo e rispetta le linee guida che ti sei imposta. Un account poco curato trasmetterà confusione e scarsa professionalità.

Scegli una tonalità che sia predominante e decidi una dimensione per le foto, che dovrai ripetere per ogni tuo post. Valuta anche la possibilità di inserire una cornice. Infine, non usare filtri: rischieresti di snaturare i colori naturali della tua opera d’arte.

Stabilisci un obiettivo

L’attenzione ai particolari e all’estetica del tuo profilo sono solo il primo passo per avere un account che attiri l’attenzione del pubblico giusto. Scegli, quindi, un obiettivo preciso.

Potresti creare un portfolio o una vetrina sulla tua attività creativa, che è la scelta migliore che potresti fare. Bando alla timidezza: chi guarda ama essere coinvolto in ogni pubblicazione ed è così fondamentale che ogni tua proposta abbia un tocco personale.

Condividi i tuoi lavori in corso ma anche alcuni scatti in studio. Presenta le tue opere in mostra. Tieni sempre a fuoco il tuo obiettivo. I follower amano la coerenza, che è anche la chiave della tua riconoscibilità online.

Dai una spinta alla biografia

La biografia è importante e deve essere il biglietto da visita del tuo stile. Aggiungi anche un link al tuo sito web. Crea un contenuto accattivante e che sia ricco di emoji, così da attirare l’attenzione di chi ti guarda fin dal principio. Componi per punti, in modo che la tua bio sia immediata. Puoi aggiungere ed editare direttamente dalla app di Instagram presente sul tuo smartphone.

Condividi una volta al giorno

A differenza delle altre piattaforme, che incoraggiano a condividere più volte al giorno, per Instagram il discorso cambia. Per non bombardare i tuoi follower di informazioni, ti consigliamo di non pubblicare più di un post in 24 ore. Gli orari migliori sono quelli scelti tra le 14 e le 15 e le 20 e le 21.

Scegli il blu

Decidi la tonalità che darà riconoscibilità al tuo profilo Instagram e indirizzati verso i toni del blu. Secondo uno studio, infatti, sarebbe questo il colore a garantire le prestazioni migliori. Le immagini a gradazione di blu sarebbero maggiormente in grado di catturare l’attenzione, fino a un +24% rispetto al rosso o all’arancione.

Via libera alla luce

Se il blu non è il colore predominante delle tue opere, non devi scoraggiarti. Puoi invece servirti della luce, altro elemento che suscita grande attenzione negli utenti. Le immagini luminose incassano una quantità di like nettamente superiore a quelle più scure. Per dare spicco alle tue opere, serviti di una buona quantità di luce naturale.

Condividi più video

I follower amano l’interazione con i contenuti più ricchi, come i video inseriti nelle stories. Condividi contenuti dal tuo studio ma anche una galleria di immagini. Ancora attenzione alla scelta del colore ma anche del tuo nome: deve essere ben visibile!

Usa gli hashtag giusti

Gli esperti d’arte cercano contenuti per hashtag, per trovare sempre contenuti nuovi e artisti da seguire. Puoi usare etichette generali, scelte in un elenco che stilerai per identificare al meglio il tuo lavoro.

Tra quelli più diffusi che puoi seguire, ci sono senza dubbio #art #artist #painting #drawing #sketch #sketchbook #creative #artistsoninstagram #abstract #abstractar.

Puoi anche tenere traccia delle ricerche e del numero di persone interessate a un determinato hashtag attraverso la barra di ricerca. Impiega sempre etichette che siano cercate da un numero maggiore di persone.

Incrementa le interazioni

Segui gli artisti di cui ammiri il lavoro, le pubblicazioni d’arte, i direttori artistici, le gallerie d’arte, gli interior designer. Puoi così pensare di incrementare le interazioni online commentando le loro immagini, quando ti senti ispirata dai loro post. Non dimenticare di rispondere a tutti i commenti che ricevi per le tue opere d’arte.

È importante stabilire un rapporto con i propri follower, che andrà anche a consolidare la rete di contatti costruita per dare risalto alla tua attività artistica.

Inizia a scattare

Ora che sei pronta per affrontare il magico mondo di Instagram per artisti, devi iniziare a scattare le foto da condividere sul profilo. Ricorda che ogni pubblicazione dovrà valorizzare la tua attività artistica e dire qualcosa di te.