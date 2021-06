Come fare pulizia nel cellulare

T ra smart working e Dad, mai come nell’ultimo anno abbiamo vissuto nel nostro spazio digitale. E i dati lo confermano: il traffico sullo smartphone è aumentato del 58%. Serve un po’ di decluttering. Pronta? Ti guidiamo noi, nel modo più veloce e più facile

1. Elimina le app superflue

Lo sapevi che ciascuno di noi in media ha 66 app sul telefonino di cui il 30% non viene mai usato? «Un accumulo dannoso per noi, perché ci rende poco efficienti e per il telefono, dato che le app, anche inutilizzate, consumano traffico e se non settate bene, sono vulnerabili ai bug» spiega Silvio Gulizia, fondatore del blog vivereintenzionalmente.com e autore del libro Minimalismi. Meno cianfrusaglie e più divertimento (su Amazon).

«Inizia passandole in rassegna una per volta, chiedendoti quali ti servono davvero e cancellando tutte le altre» spiega l’esperto. Non ti sai decidere? Guarda la frequenza di utilizzo. Su iPhone vai su Impostazioni>Generali>Spazio iPhone. Con Android clic su Play Store>Le mie App e i miei giochi>Installati e scegli “Ultimo utilizzo”: inizia cancellando quelle mai usate e che non apri da mesi, poi quelle di servizi che usi di rado. Le altre raccoglile in cartelle, radunando le app con funzioni simili. E in homescreen non tenerne più di otto».

Smaltisci foto e video

Ne accumuliamo a migliaia e sono quelli che occupano più spazio e che rallentano il telefono. «La soluzione più radicale è fare un backup, ovvero copiarle e archiviarle altrove, su un supporto fisico oppure online, per esempio usando Apple iCloud o Google Photos, e cancellare tutti i contenuti della gallery senza paura di perdere qualcosa» spiega l’esperto.

Troppo drastico? Limitati a un repulisti delle immagini “cestinabili”. Parti dagli screenshot: le foto dello schermo di solito non sono ricordi memorabili! Poi elimina i video – in pochi clic liberi un sacco di spazio – e poi passa alle foto partendo da quelle sfuocate, buie e doppie. Per questi ultime c’è Remo Duplicate Photos Remover, per IOS e Android che rimuove in automatico i “doppioni”.

3. Riorganizza i social

Un’ora e 52 minuti. È il tempo che ci passiamo in media (dati We are social). «Sono la nostra principale fonte di distrazione» nota Gulizia. «La parola d’ordine è “Unfollow”. In pratica: segui solo i profili che ti interessano e che ti ispirano, “blocca” i contatti tossici e negativi, e “unfollowa” gli altri”.

Ti sembra troppo drastico? Su Facebook puoi “silenziare” i contatti di cui non ti interessa ricevere aggiornamenti e pulire così il tuo feed da post inutili e superflui. «Vai su Menu>Impostazioni e privacy. Nella sezione Preferenze clicca su “Sezione Notizie”: qui seleziona i Preferiti e i Non seguire più: puoi spuntare i primi rispettivamente per dare priorità ai loro post e i secondi per non vederli più. Non preoccuparti: lo saprai solo tu!

4. Butta la spazzatura

Cache del browser, dati delle app, file scaricati random… «I rifiuti digitali sono tanti ed eliminarli può dare al telefono una nuova vita in termini di prestazioni ed efficienza» dice Gulizia. «Comincia dalle app: su Android, in Impostazioni puoi vedere quanto spazio sta usando ciascuna. Clicca su quelle che ne consumano di più e poi fai tap su Memoria e poi Cancella Cache». Poi passa alle schede del browser: spesso ne restano aperte a decine. Apri l’app, clicca sull’icona delle schede e poi nel menu “chiudi tutte”. Infine, ricordati di cancellare contenuti eliminate di recente: altrimenti, che si tratti di file o foto. restano nel cestino per 30 giorni!

5. Personalizza gli alert

«Perché il cellulare non si trasformi da strumento al nostro servizio in padrone dei nostri ritmi e delle nostre attività, è fondamentale gestire al meglio chiamate, avvisi e notifiche push: via quelle di social e chat di gruppo, sì a quelle del calendario che ci aiutano a organizzare e a mantenere gli obiettivi quotidiani» spiega l’esperto.

«Per bloccare le chiamate degli sconosciuti c’è Truecaller, l’app che identifica le chiamate di call center e simili cosi puoi evitare di rispondere e perdere tempo. Infine, durante la notte abilità la funzione Non disturbare: in questo modo, chiamate, messaggi e segnalazioni insignificanti non ti sveglieranno, ma potrai impostare eventuali eccezioni per i contatti importanti».

Posta nuova, vita nuova

1. Elimina tutti gli account di posta che hai aperto per iscriverti ai servizi più svariati: conservane al massimo 2, uno professionale e uno personale.

2. Riduci la posta in entrata: l’app Cleanfox ti mostra l’elenco delle newsletter a cui sei iscritta e la frequenza con cui le leggi e ti permette con un clic di archiviare il messaggio o eliminare l’iscrizione.

3. Ottimizza il lavoro: non serve stare tutto il giorno attaccati alla mail. Fissa uno o due momenti nella giornata e dacci dentro: con Boomerang di Gmail ricevi la posta a orari prefissati, stabilisci il giorno e l’ora di invio e hai un reminder automatico per sollecitare le risposte che non arrivano.