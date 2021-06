D al clima impietoso a qualche piccolo problema di salute: in viaggio possono capitare diversi contrattempi, che rischiano di rovinare la vostra vacanza. Ecco 10 trucchi pre-partenza per dire addio ad ogni difficoltà e godervi appieno l'avventura.

State organizzando la vostra prossima vacanza? Con la mente vi trovate già a fantasticare, che sia un'avventura mozzafiato negli angoli più remoti del mondo o un soggiorno rilassante in qualche località turistica. Ma non dovete mai abbassare la guardia: anche in questa occasione è possibile trovarsi di fronte a piccoli contrattempi in grado di rovinare anche il viaggio meglio organizzato. Ecco allora alcuni trucchi pre-partenza che possono aiutarvi ad affrontare ogni difficoltà.

Leggete le recensioni sul web

Avete già un'idea della vostra prossima meta, ma non avete ancora scelto il luogo in cui soggiornare: prima di prenotare, magari sulla scia di qualche offerta incredibile che vi sembra proprio di non potervi lasciar sfuggire, prendetevi un po' di tempo per verificare le recensioni online.

Leggere le esperienze degli altri turisti che, prima di voi, hanno scelto una determinata struttura può aiutarvi a decidere con maggior consapevolezza. Ecco che un hotel tanto decantato potrebbe rivelarsi un'incredibile delusione, con camere quasi fatiscenti e servizi scadenti.

È vero, le recensioni online non sono sempre veritiere: tuttavia, soprattutto se ve ne sono a decine, possono darvi un'approssimazione abbastanza affidabile del luogo in cui avete pensato di prenotare il vostro soggiorno. Non a caso è uno dei trucchi pre-partenza più utilizzati dai turisti.

Sfruttate Google Maps e i social

Quando avrete ben chiara la vostra destinazione delle vacanze, potrete iniziare ad organizzare i dettagli: scegliere le escursioni da fare, preparare una lista di luoghi da visitare, trovare alcuni punti di riferimento per voi importanti (potrebbe essere il supermarket, per avere sempre a portata di mano ogni comodità).

Per avere una visuale più completa della località in cui viaggerete, è bene fare uso di tutti gli strumenti del web. Google Maps vi permette di avere una cartina interattiva cui fare affidamento in ogni istante, ma è un'ottima soluzione anche per prepararvi in anticipo: prima di partire, visualizzate tutti i dettagli che vi serviranno per vivere in serenità la vostra avventura.

Anche i social possono essere molto utili, in questo frangente. Sono numerose le pagine dedicate alle più famose località turistiche - ma anche ai posti meno conosciuti, basta saper cercare con attenzione. E qui potrete trovare informazioni di prima mano, da persone del luogo che possono rispondere alle vostre curiosità.

Non sempre la scelta più economica si rivela anche quella più soddisfacente, e l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Se avete intenzione di organizzare un viaggio "complesso", con diverse destinazioni da raggiungere, forse è meglio affidarsi a degli esperti, anche se avete già avuto successo in passato con il fai-da-te.

Scegliere un'agenzia di viaggi può avere diversi vantaggi: innanzitutto un professionista vi aiuterà ad organizzare sin nei minimi dettagli la vostra vacanza, così che questo compito non gravi unicamente sulle vostre spalle. Dalla preparazione dei documenti alla prenotazione di volo e soggiorno, sarà qualcun altro a farsi carico di ogni vostra esigenza.

Inoltre, è possibile che l'agenzia di viaggi abbia delle convenzioni particolari, cosa che vi permetterà di accedere ad offerte molto convenienti. Infine, quello che è probabilmente il vantaggio più grande: una maggior sicurezza. Avrete infatti un punto di riferimento per risolvere eventuali problemi che possano insorgere in vacanza, soprattutto se andrete in un paese straniero di cui non conoscete la lingua.

Preparate una lista dettagliata

Ormai manca poco alla partenza, è tempo di preparare la valigia. Un compito piuttosto gravoso, perché c'è sempre il timore di lasciare a casa qualcosa di importante. Questo è il momento giusto per stilare una lista accurata di tutto ciò che potrebbe servirvi in vacanza, facendo attenzione a pensare ai possibili imprevisti.

Cambi improvvisi di meteo? Mettete in valigia qualche indumento più pesante, un k-way e un ombrello da viaggio. Avete con voi diversi dispositivi elettronici? Non dimenticate i rispettivi caricabatterie, altrimenti non potrete farne uso, magari proprio nel momento in cui più vi serviranno.

Se dovete affrontare un volo aereo con la famiglia, uno dei trucchi pre-partenza più importanti consiste nel preparare valigie miste: piuttosto che averne una per ogni componente familiare, mettete alcuni cambi di ciascun membro in ogni valigia. Se in aeroporto una di esse dovesse andar persa, avrete comunque dei capi d'abbigliamento per tutti, almeno per le emergenze.

Pensate al vostro sonno

Non sempre è facile abituarsi ad un nuovo letto, quindi in vacanza è più probabile soffrire di insonnia o avere difficoltà nell'addormentarsi. Ciò può rivelarsi spiacevole, soprattutto perché durante la giornata non avrete le forze per dedicarvi alle attività che avevate in mente. Come risolvere questo fastidioso problema?

Se non avete limiti di peso (e di ingombro) da rispettare, portate con voi il vostro cuscino: sarà un grande aiuto nel prendere sonno, facendovi sentire come a casa. In alternativa, parlate con il vostro medico o con il farmacista, che potranno consigliarvi qualche prodotto naturale per facilitare il momento dell'addormentamento.

Non dimenticate i farmaci più importanti

Perché pensare al peggio prima di partire? Eppure, avere con voi qualche medicinale potrebbe fare una grande differenza. Naturalmente, non è necessario portarsi dietro un'intera farmacia, bisogna scegliere accuratamente i prodotti che possono rivelarsi più utili. Oltre ad un kit di primo soccorso (cerotti, bende, disinfettante, termometro, forbicine, pinzette), fate una lista di farmaci da mettere in valigia.

Un antipiretico come il paracetamolo vi serve nel caso in cui doveste avere la febbre, mentre un analgesico vi è utile per affrontare qualsiasi tipo di dolore. Farmaci contro la diarrea sono indispensabili per non correre il rischio di qualche spiacevole mal di pancia, soprattutto se avete intenzione di assaggiare cibi locali. Allo stesso modo, un lassativo è consigliato per chi soffre di stitichezza (abituarsi ad un bagno diverso da quello di casa può rivelarsi molto difficile).

Crema solare, prodotti repellenti contro gli insetti e pomata lenitiva possono esservi d'aiuto se avete in mente una vacanza all'aria aperta. Naturalmente, non dimenticate gli eventuali farmaci che utilizzate quotidianamente.

Preparatevi ad un volo comodo

Se dovete prendere l'aereo per raggiungere la vostra destinazione, preparate in anticipo il bagaglio a mano ricordando alcuni oggetti indispensabili per volare in tutta comodità - soprattutto se il viaggio è particolarmente lungo.

Avete intenzione di sfruttare il tempo facendo un riposino? Portate con voi un cuscino da viaggio e una coperta leggera, perché a bordo potrebbe fare piuttosto fresco, a causa dell'aria condizionata. Inoltre scegliete vestiti comodi, che non vi stringano addosso. Anche una mascherina per gli occhi potrà essere utile, così da avere il buio completo a disposizione.

Se invece viaggiate di giorno, mettete in borsa qualcosa per passare il tempo. Che sia un libro, qualche rivista o un po' di buona musica, vi sarà utilissimo per non annoiarvi durante tutto il volo. Soprattutto se il film scelto dalla compagnia aerea dovesse risultare non di vostro gradimento.

Fate delle copie dei documenti

Siete ormai giunti a destinazione e vi state godendo la vacanza, quando all'improvviso vi accorgete di aver smarrito i documenti. Cosa c'è di più spaventoso in viaggio? Ecco perché è importante fare una copia di tutti i documenti principali ancor prima di partire: sebbene non abbiano lo stesso valore degli originali, potranno permettervi di risparmiare un sacco di tempo (e di seccature).

Questo è uno dei trucchi pre-partenza più utili per evitare contrattempi. Premuratevi di conservare le copie in un luogo diverso da dove riponete i documenti originali, così da evitare che, in caso di furto, anche queste vengano rubate. Meglio ancora, scannerizzate le copie e inviatele ai vostri dispositivi, in modo da averne piena disponibilità anche per via digitale.

Stampate i biglietti

Purtroppo, non sempre smartphone e altri device vi vengono in aiuto. Immaginate di essere in aeroporto al momento del check in, e improvvisamente il vostro cellulare si scarica. Come potrete imbarcarvi, se il vostro biglietto è solamente in formato digitale?

Avere tutte le carte d'imbarco a disposizione sullo smartphone è sicuramente di grande comodità, ma c'è il rischio che qualche imprevisto mandi a monte il vostro viaggio. Per questo motivo è bene stampare il biglietto e tutto ciò che vi servirà per salire a bordo, in caso di emergenza non dovrete far altro che mostrare la copia cartacea al personale di terra.

Dividete il denaro

Infine, fate attenzione al modo in cui conservate i soldi durante la vacanza. Se preferite avere a disposizione dei contanti, fate in modo di non tenerli tutti con voi nello stesso posto: in caso di furto, rischierete infatti di rimanere senza un centesimo. E in un paese straniero potreste trovarvi in grande difficoltà.

Dividete il denaro in più gruppetti e scegliete dei luoghi sicuri in cui sistemarli. Alcune somme potrete portarle con voi, magari accuratamente riposte in un paio di tasche strategiche ben nascoste alla vista. Altri soldi potrete invece lasciarli in albergo, anche questi in un posto che non sia facile trovare. Anche questo è uno dei trucchi pre-partenza da organizzare in anticipo, per non farvi trovare impreparate.