I l vocal coach direttamente dallo smartphone. Ecco le cinque migliori app che possono aiutarti nelle esibizioni canore, e a divertirti.

Archiviato il Festival di San Remo, cantiamo i tormentoni ascoltati sul palco dell'Ariston, in performance impegnate nel salotto di casa. Cantare non è solo divertente, ma è un ottimo modo per rilassarsi e migliorare l' attività cerebrale. Basta pensare a quanto possa essere liberatorio agguantare il doccino come un microfono e cantare sotto la doccia dopo una giornata di lavoro. Per chi vuole affinare la tecnica vocale, potrà cercare il proprio vocal coach in una app per imparare a cantare con lo smartphone. Ecco le cinque migliori app che possono aiutarti.

Sing Sharp

Una delle migliori app per cantare con lo smartphone è Sing Sharp, uno strumento efficace ed educativo per insegnarti a farlo bene, ma anche ad arricchire la tua cultura musicale. In questa app (disponibile su App Store o Google Play) avrai accesso a diverse funzioni, come i programmi per l'estensione vocale, con i quali scoprire i tuoi toni più alti e più bassi. Disponibili anche molti esercizi, di base o avanzati per sviluppare il tuo senso musicale.

Risultati e progressi saranno costantemente monitorati: l’app tiene traccia delle tue performance canore nelle statistiche di progresso. Sing Sharp ha incredibili effetti da studio di registrazione, e potrai inoltre scaricare la tua musica preferita da iTunes ed esercitarti a cantarla finché non avrai perfezionato la tecnica. Gli esercizi per riscaldare la tua voce vengono costantemente aggiornati.

Un'altra app per gli amanti del canto è Vox Tools, creata per aiutarti a migliorare la tua voce. Semplice da usare e sperimentare anche se è la tua prima esperienza di canto. Le funzioni per migliorare la tecnica vocale presenti nell'app, sono molte: dai corsi personalizzati, lezioni approfondite, laboratori di esercizi per impadronirti delle abilità necessarie.

Potrai impostare il tipo di voce: maschile o femminile. L’app tiene traccia dei tuoi progressi. Puoi vedere in cosa puoi migliorare e analizzare i tuoi punti deboli. Vox Tools ha un’interfaccia piuttosto semplice ed intuitiva. L’applicazione è stata creata da cantanti professionisti, e questo è evidente nel tipo di esercizi approfonditi che l'app propone agli aspiranti cantanti. Puoi scaricare l’app gratuitamente da Google Play, oltre che da App Store.

Voloco

Voloco è stata sviluppata per i principianti nel canto. Cantare con lo smartphone sarà molto emozionante e divertente. Le lezioni sono semplici e piacevoli anche in compagnia. Contiene molte funzioni gatuite: una libreria di beat, vari effetti per migliorare la vocalità e correggere eventuali stonature, il tool di registrazione, per registrare la tua voce e quindi analizzare gli errori.

I progressi si possono condividere. Quando hai finito con la tua canzone, puoi condividere i risultati: la tua cover potrà così ottenere feedback immediato. Voloco è un’app molto affidabile. Conserverà attentamente i tuoi dati e terrà traccia dei tuoi progressi. Non ci sono bug o problemi tecnici. Unica pecca: le dimensioni dell'app è di quasi 53 MB, il che potrebbe richiedere parecchia memoria del telefono. Voloco è disponibile gratuitamente solo su App Store.

Sing True

Una delle app migliori per imparare a cantare con lo smartphone, è Sing True, facile ed efficace, e per tutte. Che tu abbia potenzialità o che non abbia una particolare ugola d'oro, nessun timore: non ci sono brutte voci, perchè esercitandosi abbastanza, otterrai comunque risultati soddisfacenti. Presenta una trentina di esercizi interattivi che ti aiuteranno a perfezionare e a lavorare sulla tua voce. L’app terrà traccia dei tuoi errori e dei progressi. Puoi tornare a qualsiasi esercizio, anche se hai terminato il livello.

L'app non è solo per neofiti, ma anche per chi vanta delle abilità canore. Se sei un cantante o un musicista, puoi sfruttare anche tutte le molteplici funzionalità avanzate dell’app. E sarà utile perché ci sono vari livelli. Tutti gli esercizi sono stati creati da professionisti, ecco perché puoi essere certo che siano utili. Ci sono anche alcuni buoni esercizi di ascolto. Sono molto utili, anche se stai imparando a cantare, la pratica dell’ascolto sarà un ottimo modo per raggiungere il tuo obiettivo. Un’altra caratteristica interessante è l’interfaccia di SingTrue. È estremamente intuitiva. SingTrue è disponibile gratuitamente nell’App Store.

Karaoke

Semplicemente è il modo più divertente per imparare a cantare. Molti storceranno il naso già dal nome, in realtà, soprattutto se sei una principiante senza educazione tecnica musicale, il karaoke è uno strumento molto utile per perfezionare la vocalità. Il karaoke è disponibile gratuitamente (la versione base) su App Store e su Google Play. In questa app per imparare a cantare gratis scoprirai un’ampia varietà di fantastiche funzioni che renderanno il cantare un vero piacere.

Nell'app Karaoke si trovano: un catalogo vasto di canzoni note e popolari, suddivisi tra stili e tra vari generi. Potrai tenere la registrazione della tua esibizione, creare una playlist dei pezzi su cui esercitarti. Successivamente avrai anche la possibilità di monitorare i tuoi progressi. L'app è utilizzabile da più account: ascolta gli altri e confrontati con loro. Puoi anche votare per i migliori cantanti nell’applicazione, e condividere le tue canzoni tramite i social network, come Twitter, Facebook o Instagram.