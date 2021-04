D isegnare è un passatempo che fa bene all'umore e alla creatività: ecco come farlo in formato digitale sfruttando smartphone e tablet.

Disegnare a mano libera è un passatempo che molti hanno perso terminate le scuole ma in realtà oltre a stimolare la creatività, sono numerosi i vantaggi che si possono trarre praticando questo hobby. In nostro aiuto arriva la tecnologia che mette a disposizione numerose app per disegnare o dipingere dando pieno sfogo alla fantasia. Siamo tutte cresciute giocando con Microsoft Paint ma ora le applicazioni disponibili per tablet e smartphone sono tecnologicamente incredibili. Scopriamo insieme 10 app per disegnare o dipingere da scaricare subito.

Art Set

Art Set è un’app ideata per utenti Apple; nella versione Pro è tra le più scaricate al mondo e viene apprezzata anche dai professionisti. Oltre ad avere un’interfaccia graficamente accattivante vanta numerosi pennelli e strumenti tra cui scegliere. Disponibile sia nella versione free standard che pro a pagamento, l’app permette di importare le proprie foto e gli strumenti per poi riuscire a personalizzare ancora di più le creazioni.

Artist’s Touch

La seconda app per disegnare o dipingere da scaricare è Artist’s Touch: creata da Artamata è apprezzata sia da amatoriali che da professionisti. Oltre a dipingere liberamente è possibile importare le proprie immagini convertendole e lavorandoci nuovamente. Tra gli strumenti di Artist’s Touch troviamo pennelli per olio, acquarelli, gessetti ma anche giochi per esercitare la calligrafia. Con un’interfaccia facile da utilizzare Artist’s Touch è l’app assolutamente imperdibile per gli appassionati di disegno.

Adobe Photoshop Sketch

Adobe Photoshop Sketch è l’app gratuita impossibile da non avere per gli appassionati di disegno. Tra le migliori app per disegnare su Tablet o Smartphone, Adobe Photoshop Sketch non solo simula una vera e propria attività su tela ma permette anche di salvare in alta definizione le creazioni. Marcia in più la possibilità di scegliere tra penne, evidenziatori, pastelli, pennarelli e colori acrilici per ottenere finish e texture differenti.

Infinite Painter

Tra le app per disegnare o dipingere su Smartphone e Tablet non possiamo certamente non citare Infinite Painter; questa applicazione è un vero e proprio must perché dotata di ogni optional. L’interfaccia è professionale ma allo stesso tempo intuitiva mette a disposizione una serie di pulsanti allineati in cui è possibile scegliere colore, trasparenza, tipologia di pennello e molto altro.

Adobe Illustrator Draw

Apprezzata anche dai disegnatori professionali, Adobe Illustrator Draw è un’app utilizzabile sia su sistemi Apple che Android. Con sistemi di grafica vettoriale, Adobe Illustrator Draw nella versione free prevede numerosi tool per disegnare sullo schermo. Nella versione a pagamento invece sono previsti ulteriori tool per poter disegnare anche a livello professionale.

SketchBook Express

SketchBook Express è una delle app per disegnare e dipingere da scaricare sul proprio smartphone o tablet. Compatibile sia con sistemi Android che iOS offre una libreria di strumenti completa in cui è possibile scoprire sfumature di colore, pennelli e molto altro. Al primo sguardo l’interfaccia potrebbe risultare meno chiara e fruibile di altre ma è altamente performante.

ArtFlow

Disponibile solo per utenti Android Artflow è una delle 10 app per disegnare o dipingere da scaricare subito. Gli utenti con questo sistema operativo potranno avere accesso ad una libreria completa di strumenti: oltre 70 diversi pennelli e incredibili regolazioni di colore per dare l’impressione di colorare su un vero e proprio foglio di carta. La marcia in più di ArtFlow è quella di poter salvare il lavoro terminato in alta risoluzione.

Tayasui Sketches

Disponibile sia per utenti iOS che per sistemi Android, Tayasui Sketches è un’app perfetta per disegnare e dipingere. Premiata nel 2020 per la facilità di utilizzo e per il sistema avanzato di controllo di pittura sullo schermo è una delle migliori app perché rende estremamente realistico il tocco, tanto da far sembrare all’utente di dipingere su tela.

Paper

Un’app ad uso esclusivo per gli utenti Apple che permette di disegnare e salvare le proprie creazioni in modo facile ed intuitivo. L’applicazione oltre a fornire griglie, linee e storyboard funziona come un quaderno in 3D.

Auryn Ink

Auryn Ink è l’app pensata per gli appassionati di pittura ad acquerello. L’effetto è proprio come quello degli acquerelli sulla tela; una volta terminato il proprio lavoro è possibile salvarlo e condividerlo in modo facile ed intuitivo. Auryn Ink è un’app dedicata agli utenti Android.

Dipingere fa bene alla mente

Ci sono attività che fanno bene e pratichiamo fin da bambini ma una volta diventati adulti tendiamo ad abbandonare; a fare le spese della nostra vita frenetica sono soprattutto gli hobby e tra questi c’è quello di dipingere. Colorare è un passatempo tornato fortemente alla ribalta durante il lockdown e che ha fatto riscoprire a molti la passione per il disegno.

Secondo alcuni studi pubblicati colorare fa bene soprattutto alla mente tanto da essere consigliato come passatempo per tenere sotto controllo l’ansia. Oltre ad aiutare la gestione della calma e degli stati di stress diventa poi un ottimo esercizio cerebrale per tenere viva la logica, la memoria e anche la creatività. Disegnare con le app fa tornare la mente ai ricordi d’infanzia quando si disegnava con le dita utilizzando i polpastrelli come pennelli.

Oltre ai lati positivi precedentemente elencati disegnare e colorare sono hobby che aiutano a migliorare la concentrazione e la precisione; quindi praticarlo con regolarità non fa solo bene all’umore ritrovando serenità e pace ma aiuta anche a limitare gli errori e a mantenere la testa concentrata durante un lavoro impegnativo. Infine, da non sottovalutare tra i buoni motivi per iniziare a dipingere c’è quella di tornare ad apprezzare la bellezza dell’arte: giochi di colori, forme, fantasie e linee sono perfette per regalare bellezza e pace.