10 app che ti permettono di coltivare nuove passioni

T rovare un hobby nuovo significa spesso un investimento di tempo e, soprattutto, di denaro. Se prima di voler fare l’investimento ti piacerebbe provare, puoi sempre usare una App dedicata.

Trovare e coltivare nuove passioni è favoloso. Il brivido d’emozione che provi quando scopri qualcosa che ti piace davvero non ha prezzo. Quello che invece ha un prezzo è la strumentazione che ti occorre per cominciare.

Se stai cercando un modo per sperimentare con un nuovo hobby e vuoi prima assicurarti che la fiamma non si spenga troppo presto, abbiamo la soluzione. Ti proponiamo 10 App da scaricare sullo smartphone o sul tablet per saltare i corsi dal vivo e gettarti a capofitto in una nuova passione. Chissà che non diventi un hobby per la vita!

Coltivare la passione per le lingue: Duolingo

Tutti conoscono Duolingo, ma in pochi lo usano davvero e con costanza. Se associata a un buon libro di grammatica, questa App disponibile per Android e iOS fa miracoli. Ti porta dai rudimenti della lingua fino alle regole grammaticali più ostiche, senza che tu praticamente te ne accorga. Attualmente sono disponibili corsi per 19 lingue, anche molto diverse tra loro. Se hai sempre sognato di perfezionare il tuo inglese, o magari preferisci lanciarti in una lingua più complessa come il russo, Duolingo è il compagno che fa per te.

La App è perlopiù gratuita, e ti chiederà di esercitarti tutti i giorni per almeno dieci minuti al giorno. Uno sforzo che sarà ripagato nei mesi: poco ma sicuro.

Imparare a disegnare: How to Draw

Essere portati è un bene, ma imparare a disegnare è questione di pratica e disciplina. Coltivare nuove passioni significa dedicare tempo a qualcosa che ti entusiasma, ma ti fa anche rilassare. E la sera, dopo una lunga giornata di lavoro, non c’è niente di meglio che mettersi davanti a un foglio di carta bianco con una matita, dando libero sfogo alla propria creatività.

Disponibile per iOS e per Android, How to Draw è un contenitore di lezioni passo per passo dedicato ad ogni tipologia di disegno. Dagli animali ai paesaggi, alle figure umane fino ad arrivare ai disegni degli anime giapponesi.

Coltivare nuove passioni, come il canto: Voice Tutor

Hai sempre sognato di cantare? Che tu voglia lanciarti a capofitto in una band o voglia lasciare di stucco i tuoi amici alla prossima serata karaoke, Voice Tutor è qui per te. Questa App, disponibile per iOS, funge da insegnante di canto e valuta la tua voce, individuando punti di forza e debolezze. Mentre canti, l’App ti avvisa se stai andando fuori tempo o fuori scala.

Voice Tutor ha un piccolo costo iniziale, ma poi sarà completamente libero da pubblicità. In caso tu voglia approfondire, puoi richiedere lezioni private ai docenti dedicati, che previo pagamento ti seguiranno su Skype o al telefono.

Fotografia, che passione: Elements of Photography

Non c’è bisogno di comprare una macchina fotografica di ultima generazione per appassionarsi alla fotografia. Di tutti gli hobby, questo è forse il più costoso in termini di esborso iniziale. Tuttavia, non ti preoccupare: oggigiorno il tuo smartphone può darti le basi per imparare a fare foto di tutto rispetto.

Elements of Photography è la app che ti insegna i rudimenti della fotografia, dalla composizione alla profondità di campo, apertura, esposizione e tanto altro. Elements of Photography ti offre, per una piccola spesa, dei quiz che ti permetteranno di ripassare tutti i concetti che hai studiato. Disponibile per iOS e Android.

Impara lo yoga da casa: iYoga+

Imparare lo yoga a casa è possibile e facilissimo. iYoga+, disponibile per iOS, è una App che contiene video di 30 minuti in cui ti vengono spiegate le sequenze più comuni dello yoga, aiutandoti passo per passo a realizzarle. Ti viene anche spiegata la transizione da una posizione all’altra, così che tu possa padroneggiare ogni aspetto di questa disciplina che rilassa il corpo e la mente.

Richiami Uccelli Birdwatching

Coltivare nuove passioni significa uscire dagli schemi. Hai mai pensato di fare birdwatching per entrare in piena comunione con la natura? Questa App, disponibile per Android, ti aiuta a riconoscere i richiami degli uccelli, o magari ad attirarli per fotografarli.

Coltivare nuove passioni come la meditazione: Headspace

La meditazione è diventata una delle attività di benessere più amate dalle persone che cercano un angolo di pace in casa. E non è certo una coincidenza. Headspace è una guida tascabile, disponibile per Android e iOS, dedicata alla meditazione. Ogni esercizio, raccontato con una voce calma e deliziosa, ti aiuta a respirare nel modo giusto e a raggiungere uno stato di relax, distaccandoti da ciò che ti circonda.

Impara a programmare: Mimo

Hai sempre sognato di imparare a programmare? Mimo è la App che fa per te. Imparare un linguaggio di programmazione è come imparare una nuova lingua. Mimo ti offre lezioni ed esercizi dedicate ad HTML, CSS, Swift, ma anche C++, Python e tanto altro.

Coltivare nuove passioni: la cristalloterapia con Stone

Stone è una App glossario pensata per insegnarti a riconoscere le pietre preziose e i loro benefici in termini di cristalloterapia. Disponibile per iOS, questa piccola App è il vademecum ideale degli appassionati di cristalli che vanno per mercatini. In questo modo saprai sempre ciò che acquisti!

Impara a investire in borsa: Investr

Immagina il Fantacalcio, ma dedicato alla finanza. Ebbene, Investr è una app di simulazione dei mercati finanziari pensata per farti giocare in borsa senza correre alcun rischio. Partendo da una base di un milione di dollari (ovviamente finti!) potrai investire come meglio credi, dando vita a una sfida vera e propria, da condividere anche con gli amici. Disponibile sia per Android che per iOS.