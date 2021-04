T ikTok e Instagram ci hanno fatto trasformare in video maker: ecco come rendere i tuoi filmati ancora più accattivanti grazie all'aggiunta della musica.

Oggi ti suggeriamo 5 app per aggiungere musica ai tuoi video che dovresti assolutamente scaricare sul tuo smartphone, iOS o Android! Complice il tormentone Tik Tok e il successo dei Reel su Instagram, il montaggio dei video è diventato un vero e proprio tormentone.

Se durante i tuoi viaggi, o semplicemente nelle tue giornate, hai creato dei video che ti piacerebbe montare con l’aggiunta di un sottofondo musicale nessun problema, esistono diverse applicazioni sviluppate proprio per poter condividere momenti speciali, o per poterli archiviare in modo originale. Se anche tu desideri mettere alla prova il tuo talento da videomaker mettendoti in gioco sui social, e non solo, ecco 5 app che ti permettono di mettere la musica nei tuoi video disponibili sia per dispositivi Android che iOS.

VivaVideo

VivaVideo è un’app gratuita scaricabile sia per dispositivi iOS che Android; facile ed intuitiva ti aiuta ad editare rapidamente i tuoi video aggiungendo musica ai tuoi filmati ma anche alle tue foto. Oltre all’aggiunta musicale infatti, VivaVideo viene apprezzata perché permette di trasformare anche un collage di foto e video in un unico progetto.

VivaVideo è estremamente facile da utilizzare, presenta un’interfaccia basic ma estremamente fruibile anche da chi non si occupa di editing a livello professionale. Particolarmente funzionale per i social è sicuramente adatta per dare vita ai propri Reel e balletti musicali di TikTok. VivaVideo è l’app giusta per aggiungere musica, ritagliare, unire e aggiungere sottotitoli alle tue creazioni.

Magisto Video Editor

Attualmente una delle migliori app sul mercato per poter aggiungere musica ai tuoi video è Magisto Video Editor; utilizzabile e scaricabile sia su dispositivi Android che su smartphone iOS presenta una interfaccia comprensibile e facilmente utilizzabile.

Non eccessivamente personalizzata, l’app offre però una grande libreria musicale e un’interessante scelta di effetti applicabili ai video. Tra i plus di questa app c’è senza dubbio l’essere gratuita ma in caso tu voglia potresti abbonarti e accedere ad un registro ampissimo di effetti e features con cui personalizzare le tue creazioni.

Dopo aver installato l’applicazione ti si aprirà una schermata estremamente intuitiva in cui con un segno + potrai aggiungere il tuo video ed editarlo, tra le varie funzioni ovviamente esiste quella di aggiungere una colonna sonora che potrai selezionare e volendo ascoltare in anticipo per poterla tagliare e applicare come più ritieni opportuno.

iMovie

Un’app per aggiungere musica ai tuoi video esclusivamente per utenti iPhone, IMovie conquista gli appassionati di social e di video editing grazie alle numerose funzioni. IMovie rientra tra le app free ma presenta anche alcuni acquisti in-app per poter personalizzare in modo aggiuntivo le creazioni.

Tra le funzioni interessanti c’è quella di creare un trailer con musica di sottofondo senza però escludere l’audio di partenza che potrai regolare in modo bilanciato in base all’effetto che desideri creare; utilizzarla è facilissimo: clicca su “progetti” e a quel punto lasciati guidare sperimentando i vari effetti e le varie funzioni tra cui quella di aggiunta della musica.

Se desideri dare vita ad un trailer dovrai prima selezionare un tema, poi seguire il procedimento con tasto crea ed infine passare alla scheda Storyboard modificando scena per scena proprio come un video editor professionista. Imovie è quanto di più simile tu possa trovare ad un’app professionale, si tratta di un editor multifunzione di grande qualità ma allo stesso tempo facile da utilizzare.

inShot

L’app inShot è una delle migliori da scaricare per poter editare i tuoi video aggiungendo brani musicali. L’app ha introdotto di recente anche la libreria musicale e si divide in una versione base in cui ci sono strumenti limitati e una pro a pagamento in cui puoi avere accesso a tutte le feature.

Con inShot l’editing è velocissimo: carica il tuo video o le tue foto, uniscile dando l’ordine da te desiderato, taglia i file se necessario e poi aggiungi la musica disponibile nella libreria, selezionando i brani che preferisci e trovi più adatti. Tra i plus di questa app c’è la possibilità di aggiungere più canzoni diverse allo stesso video, scegliendo tu quale parte del brano far ascoltare.

Power Director

Nota con il nome di Power Director Editor Video, l’app disponibile per dispositivi Android è senza dubbio una delle più scaricate. Gratuita con i sistemi base, offre poi la possibilità di implementare le funzioni con alcuni acquisti in-app che permettono di usufruire di funzioni aggiuntive.

A realizzare Power Director Editor Video è la società CyberLink, già nota nel settore per altre applicazioni di successo. Lo strumento, facile da utilizzare ed intuitivo, permette di scegliere tra numerose musiche ed effetti per poter realizzare e personalizzare il proprio video. Per poterla utilizzare ti basta premere il tasto “ciak” e da lì seguire le procedure estremamente facili; l’app infatti ti guida in ogni fase dell’editing.

Per poter accedere alla libreria musicale devi cliccare sul simbolo delle note e a quel punto potrai scegliere tra numerosi brani a disposizione. Tra le altre funzioni sono poi presenti filtri, regolatori di velocità e molto altro.