10 app che ti permettono di arredare e progettare la tua casa

S tai pensando di arredare e progettare la tua casa da zero? Hai bisogno di visualizzare i cambiamenti e i tuoi progetti di home design? Abbiamo preparato un elenco di App che ti aiuteranno a rinnovare o ristrutturare casa in maniera semplice e intuitiva.

Non è mai facile arredare e progettare casa. Hai deciso di ristrutturare, o forse stai per entrare in una casa nuova e devi pianificare l’arredamento delle stanze? Vuoi imbarcarti in un progetto di landscaping del giardino? Qualsiasi sia il tuo progetto, grande o piccolo, sei arrivata nell’articolo giusto. Siamo sicuri che una di queste 10 app che stiamo per presentarti farà proprio al caso tuo.

Non importa che tu stia lavorando da sola, con il tuo partner o a stretto contatto con dei professionisti. Una app ti aiuta a dare vita ai tuoi sogni e metterli in posa a livello digitale, dandoti un’idea generale dei possibili risultati.

Arredare e progettare casa con Planner 5d

Disponibile per browser, ma anche su iOS e Android, Planner 5d è uno degli strumenti più interessanti e user-friendly per disegnare il progetto di casa propria. Questo software di grafica è interamente gratuito e ti permette di aggiungere le stanze, una per volta, al tuo progetto. Partendo da un modello base o da un progetto personalizzato, puoi creare un piano di distribuzione, andando ad arredare e progettare gli interni in maniera strutturata e consapevole.

Oltre a una discreta personalizzazione degli oggetti d’arredamento, Planner 5D ti permette di visualizzare il progetto tridimensionale da qualsiasi angolazione. Si può anche visionare la piantina in 2D, acquisire una fotografia e ottenere una prospettiva realistica degli spazi. Usa la funzione righello per non sbagliare con le proporzioni!

Arredare e progettare casa con Houzz

Houzz è un’applicazione di interior design disponibile per Android e dedicata a tutti coloro che vogliono arredare casa in modo smart. Il bello di questa App è che piace a tutti: dagli amatori agli architetti, sempre più persone si rivolgono a questo software per arredare e progettare.

Tra i vantaggi di questa App c’è la sezione foto: 10 milioni di scatti dedicati a suggerimenti e ispirazioni per te e i tuoi progetti. Oltre a questo, Houzz ti permette di effettuare ricerche di complementi d’arredo specifici e metterti in contatto con venditori o liberi professionisti.

Arredare e progettare casa con HomeByMe Ar Experience

HomeByMe Ar Experience è un ottimo strumento per arredare e progettare casa. Oltre ad essere gratuito, è pensato per accogliere i prodotti dei vari brand sul suo catalogo – ciò vuol dire che potrai usare arredamenti esistenti per decorare il progetto. Pianifica la planimetria della stanza, visualizza il progetto in due o tre dimensioni e individua tutti i complementi d’arredo di cui hai bisogno, posizionandoli nello spazio.

Arredare e progettare casa con TapGlance

Disponibile per iOS, TapGlance è una app di progettazione degli spazi di casa che ti permette di creare planimetrie realistiche e visualizzarle in due o tre dimensioni. Una volta nel progetto, potrai muoverti liberamente nelle stanze e iniziare ad arredare. Tra le caratteristiche uniche della App c’è quella di poter visualizzare le porte, sia aperte che chiuse. In questo modo avrei sempre sotto controllo gli ingombri!

Farsi consigliare con Homify

A differenza di molte delle applicazioni che abbiamo già menzionato, Homify ha un approccio più commerciale all’interior design. Sebbene ti permetta di progettare e decorare i tuoi spazi, questa App lo fa fornendoti le giuste ispirazioni. Esplora le gallerie fotografiche, lasciati ispirare dai progetti dei professionisti e crea cartelle tematiche per stile. Seleziona una parola chiave: rustico, scandinavo, moderno, classico, e comincia a sognare!

L’app ti fornisce anche la possibilità di metterti in contatto con gli esperti di interior design operativi nella tua zona. In questo modo potrai richiedere preventivi e ottenere i consigli di cui hai bisogno.

Arredare e progettare casa con IKEA Place

Disponibile per iOS, IKEA Place è la App che ti permette di arredare gli spazi virtuali con tutto il catalogo della celebre catena scandinava. Inserisci le misure delle stanze e otterrai la possibilità di arredarle su scala corretta, così da progettare in maniera intelligente gli spazi.

Rivedere le palette con MyPantone

Pantone è sinonimo di colori. Con la app MyPantone avrai l’opportunità di ridefinire le palette cromatiche con cui stai pensando di riprogettare casa. Cattura i colori da una foto che ti piace particolarmente o creali tu, combina le sfumature e stampale per averle sempre con te. Per semplificare il processo creativo, potrai aggiungere note scritte o vocali alle varie palette.

Organizzare i lavori con Brightnest

Se sei alla ricerca di un software che ti permette di organizzare i lavori di casa, hai bisogno di Brightnest, disponibile per Android o iOS. Oltre a fornirti preziosi consigli per arredare e riconcepire gli spazi poco funzionali, ti dà la possibilità di programmare pulizie, manutenzioni e ristrutturazioni. In questo modo non dovrai fare altro che compilare le tue checklist e essere notificata della scadenza. La App ti darà accesso a migliaia di consigli su come mantenere la tua casa allo stato dell’arte.

Esplorare la creatività con Morpholio

Morpholio è un’applicazione per iOS e Android pensata per designer, architetti, artisti e ingegneri, oltre che sognatrici come noi. Crea la planimetria di casa inserendo le misure corrette e arreda selezionando gli arredi dalle categorie tematiche.

Arredare e progettare casa con Magic Plan

Considerata una delle migliori App di utility per iOS e Android, Magic Plan ti permette di disegnare la planimetria e arredare e progettare casa. Semplice e intuitiva da usare, Magic Plan è tanto user-friendly quanto profonda. La mappa viene creata tramite la fotocamera, il giroscopio e l’accelerometro: rimani al centro della stanza e scatta fino a che la piantina è completa. A questo punto modifica e decora come hai sempre desiderato e poi esporta il file, o crea una sua versione interattiva online. Questa è la app perfetta per chi ha già uno spazio e desidera ristrutturarlo in maniera radicale.