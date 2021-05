L ettering, tribale, old school o classico. La pelle diventa una tela, ma quale tattoo è davvero nostro? Prova le app per simulare i tatuaggi

La pelle che diventa una tela sulla quale esprimersi. Ma quale tatuaggio scegliere è sempre un dilemma. Dal più personale, all'estro creativo e libero del tatuatore, cosa disegnare su braccia, schiena o gambe, diventa spesso complicato. Esistono tatuaggi di tutti i tipi: dal lettering (frasi di canzoni, aforismi, nomignoli) il maori che non passa mai di moda, i coloratissimi disegni old school. Per le persone indecise o timorose dell'effetto che l'inchiostro potrebbe avere sulla propria pelle, viene in soccorso la tecnologia con le app per simulare i tatuaggi.

Da un po' di tempo sono disponibili per IOS ed Android, numerose applicazioni da scaricare su smarthpone e tablet che, sfruttano la realtà aumentata consentendo di scoprire quale sia il tattoo che fa al caso nostro.

Inkhunter

Tra le app per simulare i tatuaggi più scaricate c'è sicuramente InkHunter, un'applicazione che, non solo permette di vedere l'effetto che fa il disegno sulla pelle, ma grazie ad alcuni algoritmi indica il disegno e lo stile migliore a seconda della zona del corpo.

Grazie alla fotocamera si riesce a rendere molto bene l'effetto tridimensionale delle braccia o delle gambe, riuscendo ad avere una visione realistica del tatuaggio. Il funzionamento è molto basic: con una semplice penna si traccia sul corpo la grandezza e la zona dove effettuare il tattoo. Sarà l'algoritmo di InkHunter a modifica l'immagine per farla aderire alla perfezione sulla pelle.

Sono disponibili i disegni di ben sei tattoo artist da cui prendere spunto. Chiaramente è possibile aggiungere i propri schizzi grazie alla funzione di acquisizione delle immagini. Al momento InkHunter è disponibile gratuitamente solamente sull'App Store.

Tatoodo

Tattoodo è un’app disponibile sia per Android che per iOS/iPadOS che consente di cercare, provare e anche condividere disegni e foto di tatuaggi. Per usare l’app occorre creare un account, o scegliere se accedere al servizio tramite l’account Facebook, quello Google oppure registrandoti con l’indirizzo email.

Con questa app per simulare i tatuaggi, puoi creare una raccolta di tatuaggi che preferisci, indicando quelli che più ti piacciono tra i vari proposti dalla libreria della applicazione. Una sorta di Pinterest del tatto!

Nella sezione Esplorare dell’app, invece, puoi scovare i tatuaggi condivisi dagli altri utenti tramite Tattoodo. La ricerca avviene tramite parole chiave. Quando hai trovato il tattoo che ti piace, basta fare tap sull' immagine, e salvare per aggiungerlo alla raccolta dei preferiti.

Tatuaggio Photo Editor

Tattoo Photo Editor è un'altra delle app per simulare i tatuaggi, da scaricare sul telefonino se stai pensando di disegnare qualcosa che sia tuo per sempre, sulla pelle. Aprire la collezione di tattoo e progettare il prossimo appuntamento con l'inchiostro, è semplice. Scegli la foto dalla tua galleria di immagini, o scatta subito un selfie, seleziona un'area trasparente della foto selezionata, e dai spazio alla fantasia.

Prova con un disegno che ti rappresenta, e utilizza questo editor fotografico per creare fotomontaggi in modo realistico. Puoi utilizzare diverse funzioni come spostare, ruotare o Photo Resizer per ottenere una misura perfetta.

Tatoo Trends

Direttamente dai fondatori delle note pagine di Instagram @inkstinct.co e @inkstinctcolors, arriva "Tattoo Trends”, una delle app per simulare i tatuaggi più utilizzate. Si tratta di una piattaforma super aggiornata in quanto a tendenze: da ogni singola città del mondo, infatti, arrivano ispirazioni e consigli. L’arte del tatuaggio in una app che include la più grande e aggiornata lista di artisti e tattoo studio del Mondo.

Così potrai scoprire, non solo quale tatuaggio farebbe al caso tuo, ma anche chi è l’artista più influente o l’apprendista più promettente a New York, Londra, Milano o nella tua città. Gli utenti possono consultare la più completa lista di tattoo studio collocati su una mappa in 3D; scoprire Tattoo Trends di ogni località Italiana e internazionale; caricare i tuoi tatuaggi nel profilo, e perché no, chiedere un consiglio a un esperto.

Tattoo Trends è una app molto valida anche per gli addetti ai lavori. Sono moltissimi i tatuatori di fama internazionale che la utilizzano per lasciarsi ispirare. I tatuatori, infatti, possono creare il proprio profilo, importando direttamente dal portfolio di Instagram; promuovere i lavori migliori, (ottenendo, così, clicks e popolarità), e scoprire come tatuano gli altri artisti della zona o in qualunque altra città di interesse.

Tatuaggi Body Editor

Apri Tatuaggi Body Editor e troverai un'ampia collezione di tatuaggi. In questa app per simulare tatuaggi potrai aggiungere i tuoi disegni, utilizzare diversi strumenti di modifica, come cambia facilmente il colore, rimuovi gli elementi non necessari, regola la trasparenza, la luminosità, il contrasto e aggiungi rumore. La sovrapposizione del tatuaggio è davvero realistica sul corpo.

La collezione di tatuaggi che possono ispirarti è davvero immensa. Trovi numerose categorie come: Classico e tradizionale, Grafica, Lettering, Orientale, Tribale, Vecchia e nuova scuola, Contorno, Geometrico, Acquerello, Anime. e molto altro ancora. Se vuoi tatuarti la frase di una canzone o di una poesia, sappi che ci sono oltre 50 font disponibili per tatuaggi. E i tuoi schizzi più belli? Li puoi trasformare. Non solo, l'app ti consente ti sperimentare con i tattoo realistici overlay, per le superfici irregolari del corpo, o per coprire cicatrici o vecchi lavori.