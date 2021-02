Tatuaggi minimal: 11 idee bellissime e piene di significato

A vete voglia di inchiostro sulla pelle e volete optare per qualcosa di piccolo, seppur con un grande significato? Ecco allora 11 idee per tatuaggi minimal ma di impatto

Quando si decide di incidersi qualcosa sulla pelle non si sceglie mai a cuor leggero: un tattoo, si sa, è per sempre. Magari, proprio per questo, volete qualcosa di piccolo, discreto, solo vostro. C'è solo una cosa da fare, allora: scegliere tra questi tatuaggi minimal, che nascondono significati enormi.

Il tatuaggio minimal è sempre elegante e discreto. È perfetto sia per chi si approccia ai tattoo per la prima volta, sia per chi vuole continuare a decorare il suo corpo con delle piccole preziosità. Ma bando alle ciance, ecco 11 idee di partenza.

Astri e pianeti

Iniziamo con qualcosa che, pur essendo visto e stra-visto, è sempre di tendenza: i tatuaggi minimal che riprendono la luna, il sole, le stelle e i pianeti simboleggiano la voglia di guardare sempre in alto e di vivere la vita con pienezza.

Non importa che siano colorati, tribali o stilizzati: questi tattoo sono una scelta davvero incantevole, che raccontano il nostro lato più romantico.

Barchette e aeroplani di carta

Più semplice e minimal di così non si può, eppure le barchette gli aeroplani di carta esprimono moltissimo del nostro carattere: sono perfetti per chi sogna a occhi aperti ed è sempre in fase di progettazione.

Pur essendo delicatissimi perché fatti di carta, queste barchette e questi aeroplanini sono destinati a grandi avventure a base di fantasia e creatività: sono i tattoo perfetti per chi non riesce a stare mai fermo.

Cactus

La terza idea potrà anche sembrarvi insolita, ma tra i tatuaggi minimal ce ne sono alcuni in particolare che spiccano per il loro significato straordinario: quelli che vedono protagonista il cactus. Sì, perché il cactus è la pianta grassa più versatile e amata del mondo, ma è simbolo di immensa forza.

Il cactus cresce e sopravvive in condizioni rigide, è in grado di badare a sé stesso grazie alle sue spine e, per di più, fiorisce a dispetto di qualsiasi cosa gli accada attorno. Nella vita bisognerebbe sempre ricordarsi di essere un po' cactus!

Costellazioni

Si sa, le stelle di base hanno già un fascino particolare. Figuriamoci, poi, quando formano dei disegni nel cielo. Ogni costellazione ha un suo perché, una sua storia, una sua particolarità. E quando scegliamo di tatuarcela vogliamo lanciare un messaggio preciso.

I tatuaggi minimal con le costellazioni possono svelare come gli astri influenzano la nostra vita, ma anche essere personalizzati per indicare chi sono le vere stelle della nostra esistenza. Sono davvero chic e possono essere fatti praticamente in ogni punto del corpo.

Non servirebbe spiegarlo, ma diciamolo comunque: le date sono tra i tatuaggi minimal più significativi in assoluto. C'è chi si tatua l'anno di nascita, chi quello dell'incontro con l’anima gemella

Il consiglio, però, è quello di scegliere una data che esprima qualcosa che avete fatto per voi stesse: per esempio, quel giorno (o mese, o anno) in cui avete iniziato a fare qualcosa da sole e avete riscoperto la felicità.

Fantasmi

Può sembrare inaspettato, eppure i fantasmi (in particolare quelli a mo' di cartoon) sono tra i tatuaggi minimal con i significati più densi. Basta semplicemente pensare a cosa sono i fantasmi per capirlo: eco di persone ed eventi passati, lontani.

Tatuarsi un fantasmino significa essere scese a patti con ciò che ci siamo lasciate alle spalle e non solo: più sarà buffo e tenero, più sarà comprensibile quanta forza c'è voluta per ridimensionare anche i problemi più grossi.

Fenomeni atmosferici

Tuoni, fulmini e saette, ma anche nuvolette e mini-tornadi: i tatuaggi minimal che riguardano i fenomeni atmosferici sono estremamente gettonati e non c'è da stupirsi, dato che hanno significati molto profondi.

Generalmente simboleggiano la resilienza o la capacità di trovare il bello anche nei periodi più difficili, ma in alcuni casi sono perfetti per farci ricordare per sempre un periodo carico, pieno di energia ed emozione.

Fiori

Ogni fiore è segno d'amore, ma non solo. Ci sono fiori che significano forza, resilienza, amore, passione, delicatezza e scegliere di tatuarseli significa comunicare un messaggio ben chiaro al mondo intero.

Declinare il tatuaggio floreale in chiave minimal, però, trasmette anche un amore profondo per l'estetica e per l'essenziale.

Frasi motivazionali

Sono un classico senza tempo del tatuaggio: le frasi motivazionali parlano di noi, ci riportano con i piedi per terra e ci emozionano. Se vogliamo che siano minimal, è bene optare per un font "secco", come il courier.

Anche il punto dove andiamo a scrivere la nostra frase è importante. Se scegliamo di tatuarci in un punto visibile comunichiamo a chi guarda il tatuaggio che il nostro è un urlo di battaglia, se è un vedo o non vedo potremmo invece indicare che è legato a un momento positivo, mentre se è nascosto potrebbe essere un modo per abbracciare le emozioni negative.

Pesci

Nonostante siano tra i tatuaggi minimal più apprezzati, i pesci, specie se colorati, richiedono un grande lavoro di precisione. Per questo il loro senso aumenta: sono un vero e proprio inno al bello che arriva dopo il sacrificio

Tatuarsi un pesce, inoltre, significa tenere conto del fatto che la vita è breve e deve essere vissuta al massimo: i pesci, infatti, hanno un'esistenza molto corta, ma hanno un immenso oceano a disposizione per viverla al meglio.

Punto e virgola

Chiudiamo con un tatuaggio di cui non tutti conoscono il significato: il punto e virgola. Pensando al segno d'interpunzione potremmo già comprendere perché il suo senso è così grande, ma spieghiamolo meglio.

Il punto e virgola è uno stop dopo il quale il discorso continua. Non è un punto, secco e netto, né una virgola, un lieve sospiro: è un momento di fermo, uno stacco. Per questa ragione è legato a eventi negativi o traumatici che sono stati brillantemente superati: questo tatuaggio indica forza, potenza e voglia di continuare a vivere.