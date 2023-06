Come arredare un bilocale con cucina a vista sul soggiorno

S e avete un classico bilocale con cucina a vista sul soggiorno, la distribuzione degli spazi è fondamentale. In una sola stanza, infatti, dovrete riuscire a inserire tutti quegli elementi necessari per assicurare comfort e funzionalità.

Ricordatevi di adottare uno stile coerente tra la zona cucina/pranzo e quella living per dare continuità.

La penisola come collegamento

Una soluzione moderna per collegare cucina e living può essere quella di installare una piccola penisola. È utile sia come spazio per mangiare sia per cucinare e, nel frattempo, chiacchierare con i propri ospiti. Ricordatevi di dotarla di sgabelli sottili corredati da poggiapiedi,

Cosa non può mancare

Oltre all'angolo cottura, ai vari pensili e alla penisola, in un soggiorno con cucina a vista non possono mancare: una zona pranzo "ufficiale" con tavolo (meglio se allungabile) e sedie; un comodo divano (meglio se trasformabile in letto, per poter ospitare all'occorrenza) dove potersi stendere a rilassarsi; una grande parete attrezzata con mobile tv integrato, l'ideale per contenere tante cose e unire design e praticità.

Gli altri ambienti

All'ingresso posizionerete un appendiabiti, un mobile basso per poter riporre le chiavi, il portaombrelli, una scarpiera, uno specchio e, se lo spazio è sufficiente, un comodo armadio a muro. Nel ripostiglio ci sarà tutto ciò che serve per la pulizia della casa e per svolgere le faccende domestiche (detersivi, scope, aspirapolvere, ferro da stiro ecc.). In bagno, oltre al box doccia, ai sanitari e a uno specchio, installerete la lavatrice e un mobile alto e capiente dove riporre asciugamani, trucchi, creme e quant'altro. Infine, nella stanza da letto, oltre al letto e ai comodini, non potranno mancare un armadio capiente, un cassettone e due sedie da appoggio.