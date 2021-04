I Bafta 2021 appena conclusi sono stati un'ottima passerella per diverse attrici che hanno mostrato outfit incredibilmente glamour: ecco i più belli.

I red carpet e gli eventi sono un’ottima occasione per le icone di stile di mostrare la propria personalità indossando abiti da sogno e look estremamente originali, proprio come è accaduto durante i Bafta 2021 alla Royal Albert Hall di Londra.

Nonostante le restrizioni dovute al Covid e alla recente tragica scomparsa del Principe Filippo, l’evento non è stato annullato e in perfetto stile “the show must go on” le star hanno sfilato sfoggiando look incredibili: tra le più belle Vanessa Kirby con un abito Versace, Phoebe Dynevor con un monospalla Louis Vuitton e Maria Bakalova con un abito Giorgio Armani Privé, ma scopriamo insieme nel dettaglio quali sono stati i look più belli delle star al Bafta 2021.

La 74esima edizione dei British Academy Film Awards non è solo un’occasione per il cinema di raccontarsi ma anche per le celeb che possono mettere in mostra i loro outfit migliori. Non solo in presenza: causa covid alcuni dei look sono stati fotografati nelle proprie case sparse per il mondo, mentre alcuni invece sono riusciti a raggiungere la città di Londra per un red carpet in presenza.

Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw fa ritorno dopo 6 anni dalla prima nomination ai Bafta. Con un outfit firmato da Louis Vuitton e gioielli Messika conquista tutti sul red carpet grazie ad un abito luccicante e fasciante ma non volgare che la fa apparire al top.

Con capello raccolto e rossetto marcato, Gugu Mbatha-Raw è sicuramente una delle regine dell’eleganza dei Bafta 2021.

Cynthia Erivo

Look autentico, appariscente e capace di lasciare il segno quello di Cynthia Erivo: un abito corto che mette in mostra le gambe e che fa sognare le appassionate di moda per il contrasto oro e argento.

Cynthia Erivo veste Louis Vuitton e abbina un paio di sandali vertiginosi trasparenti. Make up semplice e luminoso completa il look scelto da Cynthia Erivo che ha deciso con il suo outfit di ricordare il suo titolo di “rising star award” conquistato nel 2019.

Phoebe Dynevor

Era sicuramente una delle più attese sul red carpet; Phoebe Dynevor che deve la sua fama soprattutto alla partecipazione con il ruolo di protagonista in Bridgerton ha lasciato tutti senza parole indossando un meraviglioso abito monospalla total black.

Minimal ma d’effetto, l’abito di Louis Vuitton colpisce con la semplicità del “less is more” che vince sempre.

Priyanka Chopra Jonas

Tra le attrici che hanno sfilato al Bafta 2021 c’è anche Priyanka Chopra Jonas che incanta tutti con il suo completo Pertegaz e gioielli Bulgari in abbinamento. Eccentrica quanto basta, l’attrice di Bolliwood ha portato un look di ispirazione casual mostrando l’assenza di reggiseno e un gioiello pendente per attirare l’attenzione.

Priyanka Chopra Jonas, vincitrice di Miss Mondo 2020 ha dimostrato di saper rompere gli schemi, seducendo con eleganza.

Niamh Algar

Non ha potuto presenziare per le norme covid ma ha seguito l’evento da remoto Niamh Algar. L’attrice ha incantato tutti mettendo in risalto i suoi colori con un abito lungo firmato Valentino.

L’abito dai toni accesi attira l’attenzione per il decoro di ruches e il tessuto fluido e leggero, quasi svolazzante.

Anna Kendrick

La splendida Anna Kendrick ha conquistato tutti con un abito plissettato di Zuhair Murad. L’icona di stile ha scelto un outfit reso dall’effetto plissé e dallo spacco vertiginoso.

Gambe in primo piano grazie allo spacco profondo, vita segnata da una cintura vedo-non-vedo e uno scollo a V che mette in risalto il viso. Anna Kendrick sembrava una dea durante i Bafta 2021, pur partecipando da lontano.

Dominique Fishback

Una vera e propria opera d’arte: l’abito di Dominique Fishback è una creazione speciale di Georges Hobeika; la mise dipinta a mano dona tantissimo alla figura.

Uno scollo estremamente profondo ma non volgare quello di Dominique Fishback che ha incantato il pubblico per il suo look ai Bafta 2021.

Celeste

Non solo attrici ai Bafta 2021: tra le star che hanno attirato l’attenzione con il proprio look c’è anche Celeste. Cantante di successo nata nel 1994 non ha solo una delle voci più interessanti del panorama internazionale ma anche uno stile estremamente alla moda.

C’è chi l’ha definita “troppo austera” ma non siamo d’accordo, Celeste ha saputo sfruttare l’abito austero reso speciale da delle intriganti trasparenze e dei ricami, puntando tutto sullo scollo quadrato vintage. La creazione indossata da Celeste è firmata Dilara Findikoglu.

Emerald Fennell

Tra chi ha partecipato da casa con una connessione da remoto c’è anche Emerald Fennell che ha sfoggiato un look firmato Rouland Mouret.

Dopo aver conquistato il premio di miglior sceneggiatura originale, Emerald Fennell ha saputo attirare l’attenzione anche con un look total white impreziosito da drappeggi e giochi di volume.

Sophie Cookson

Con il nero non si sbaglia mai: lo sa bene Sophie Cookson che per il suo red carpet ha scelto un abito Giorgio Armani incantevole.

L’abito lungo dal taglio a sirena attira l’attenzione verso il bellissimo viso dell’attrice grazie alle spalline decorate.