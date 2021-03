Beyoncé stravince ai Grammy: tutti i premi della diva della musica

Beyoncé non delude le aspettative ed entra nella storia. Con le quattro statuette conquistate nella notte fra il 14 e il 15 marzo 2021, durante la 63esima edizione dei Grammy Award, diventa la donna maggiormente premiata nella storia di quello che è considerato il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale. Anche se a vincere per il miglior album e il miglior singolo - le categorie più blasonate - sono state rispettivamente Taylor Swift e Billie Eilish, dunque, oggi i riflettori sono tutti puntati su Queen Bee (come ama farsi chiamare oggi l'artista).

Le quattro statuette conquistate da Queen Bee

Beyoncé si era presentata ai Grammy Award 2021 con il più alto numero di nomination in assoluto: ben nove. Dietro di lei, Taylor Swift, Roddy Ricch e Dua Lipacon, con sei candidature a testa. È stata poi premiata per:

la migliore performance rap con Savage cantata con Megan Thee Stallion (che ha vinto il Grammy come miglior nuova artista),

con Savage cantata con Megan Thee Stallion (che ha vinto il Grammy come miglior nuova artista), la migliore canzone rap sempre con Savage,

sempre con Savage, il miglior video musicale con Brown Skin Girl,

con Brown Skin Girl, la migliore performance r’n’b con Black Parade, un brano che fa riferimento alle proteste del movimento Black Lives Matter e celebra l'orgoglio della comunità afro-americana.

Beyoncé batte ogni record

Con i quattro premi conquistati nella notte fra il 14 e il 15 marzo 2021, Beyoncé raggiunge quota 28 Grammy. Supera così il primato di Alison Krauss, cantante e violinista statunitense, ferma a 27 statuette. Se prima che si consumasse l'ultima edizione dei Grammy era la Krauss a detenere un record assoluto per un'artista femminile, ora lo scettro è passato nelle mani di Queen B, che sta riscrivendo la storia degli Oscar della musica e della musica stessa.

Beyoncé non è solo la donna più premiata nella storia di Grammy, ma anche quella che ha ricevuto più nomination: 79. Lo stesso numero di Paul McCartney. È seconda solo a Jay-Z e a Quincy Jones, che hanno entrambi ottenuto 80 nomination ciascuno.

Il discorso di ringraziamento

Come era già accaduto ai Golden Globes, anche i Grammy Award sono stati posticipati a causa della pandemia. La cerimonia è stata trasmessa in diretta dallo Staples Center di Los Angeles, nella notte tra il 14 e il 15 marzo, in una formula che ha alternato eventi live e performance da remoto, orfana di pubblico e di red carpet. Beyoncé, fasciata in un abito nero di pelle con una generosa scollatura, durante la premiazione è apparsa visibilmente emozionata. Nel discorso di ringraziamento ha definito la notte di ieri "magica" e ha spiegato che ha lavorato per tutta la sua vita, fin da quando aveva nove anni, per arrivare a questo punto. Ha poi dedicato i premi ai tre figli, sottolineando come la vittoria della mamma sia anche la loro.

Premiati anche la figlia e il marito di Beyoncé

Quello di fare incetta di premi è un "vizio" di famiglia. Nel corso dei Grammy 2021, infatti, sono saliti sul podio anche Blue Ivy Carter, una delle figlie di Beyoncé, e Jay-Z, non solo marito della cantante, ma anche rapper, cantautore e produttore (a sua volta, a quota 22 Grammy). Ivy Carter è stata premiata per la sua partecipazione e collaborazione in Brown Skin Girl. Con i suoi nove anni, è la seconda più giovane premiata di sempre nella storia dei Grammy. Sempre con Brown Skin Girl, Blue Ivy era diventata anche la più giovane vincitrice di un BET Award della storia nel 2020. Jay-Z, invece, condivide la statuetta con la moglie e con Megan Thee Stallion per aver scritto Savage, prima nella categoria Best Rap Song.

Tutti i Grammy di Beyoncé

Ecco, nel dettaglio, tutti i Grammy vinti da Beyoncé nel corso della sua sfolgorante carriera.

2001

Say My Name, Best R&B Performance By A Duo Or Group With Vocal

Say My Name, Best R&B Song

2001

Survivor, Best R&B Performance By A Duo Or Group With Vocal

2004

Dangerously In Love 2, Best Female R&B Vocal Performance

The Closer I Get To You, Best R&B Performance By A Duo Or Group With Vocals

Crazy In Love, Best R&B Song

Dangerously In Love, Best Contemporary R&B Album

Crazy In Love, Best Rap/Sung Collaboration

2006

So Amazing, Best R&B Performance By A Duo Or Group With Vocals

2007

B'Day, Best Contemporary R&B Album

2010

Single Ladies (Put A Ring On It), Song Of The Year

Halo, Best Female Pop Vocal Performance

Single Ladies (Put A Ring On It), Best Female R&B Vocal Performance

At Last, Best Traditional R&B Vocal Performance

Single Ladies (Put A Ring On It), Best R&B Song

I Am... Sasha Fierce, Best Contemporary R&B Album

2013

Love On Top, Best Traditional R&B Performance

2015

Drunk In Love, Best R&B Performance

Drunk In Love, Best R&B Song

Beyoncé, Best Surround Sound Album

2017

Lemonade, Best Urban Contemporary Album

Formation, Best Music Video

2019

Everything Is Love, Best Urban Contemporary Album

2020

Homecoming, Best Music Film

2021

Black Parade, Best R&B Performance

Savage, Best Rap Performance

Savage, Best Rap Song

Brown Skin Girl, Best Music Video