D a Dua Lipa, regina in oro, a Harry Styles con la borsetta: i look dei Brit Awards 2021.

Musica, discorsi importanti e look: i Brit Awards 2021 non hanno deluso le aspettative, regalando al pubblico uno spettacolo unico. I più famosi premi musicali inglesi hanno visto trionfare Dua Lipa che è stata, senza ombra di dubbio, la protagonista della serata. Merito della sua vittoria con l’album Future Nostalgia e del premio come migliore artista femminile, ma anche di un outfit strepitoso.

Brit Awards 2021, premi e star sul red carpet

Nel suo discorso sul palco dei Brit Awards, Dua Lipa ha chiesto al premier Boris Johnson di aumentare gli stipendi per tutti i lavoratori che stanno lottando in prima linea contro il Covid-19, dedicando la sua vittoria a Elizabeth Anionwu. La cerimonia si è svolta presso la O2 Arena di Londra, presentata da Jack Whitehall. Fra il pubblico 4mila persone, per la maggior parte operatori sanitari o lavoratori essenziali. Ad aprire lo show i Coldplay che hanno eseguito Higher Power su una barca sul Tamigi.

Fra i vincitori Harry Styles, che ha stupito tutti presentandosi sul red carpet con una borsetta. Nella lista degli artisti premiati ai Brit Awards anche la sua storica ex fidanzata, Taylor Swift, che ha ricevuto il Global Icon. La cantante è la prima artista donna a raggiungere un risultato di questo tipo. Le donne hanno trionfato anche nella categoria Best Group, con le Little Mix che hanno conquistato l’ambitissimo premio. In collegamento Billie Eilish che è stata premiata come migliore artista femminile internazionale. Ospite d’eccezione Michelle Obama che ha introdotto il premio come migliore artista maschile internazionale che è andato a The Weeknd.

Dua Lipa

Regina dei Brit Awards 2021, Dua Lipa ha sfoggiato sul red carpet un look audace e insolito. La cantante 25enne ha scelto un abito di Vivienne Westwood color oro con reggicalze in vista e strascico. Originale anche l’acconciatura, con un beehive cotonato in stile anni Novanta. Il look della popstar è opera dello stylist Lorenzo Posocco, mentre a firmare il make-up è stata Lisa Eldridge, celebre truccatrice che da tempo segue l’artista. Ombretto rosato con un glitter nell’angolo interno dell’occhio e blush hanno regalato alla cantante un beauty look da favola.

Per esibirsi sul palco, Dua Lipa ha abbandonato il look new romantic, scambiando l’abito giallo con un outfit super british. La cantante infatti ha scelto di indossare la Union Jack, la bandiera inglese, sotto forma di minigonna. Omaggiando, di fatto, David Bowie e Geri Halliwell delle Spice Girls.

Harry Styles

Look by Gucci per Harry Styles che ai Brit Awards 2021 ha sorpreso tutti. Sul red carpet, abbinato al suo completo con disegni geometrici sui toni del marrone, ha sfoggiato una borsetta in pelle. L’ennesima dimostrazione dell’estro creativo dell’ex cantante dei One Direction che ha conquistato un premio per il singolo Watermelon Sugar.

Taylor Swift

Perfettamente nel suo stile, Taylor Swift ha optato per un look scintillante. Capelli in morbide onde e crop top brillante: l’artista ha stretto fra le mani il suo Global Icon. Il premio, consegnato per la prima volta a una donna, ha emozionato l’artista che sul palco ha tenuto un discorso emozionante sulla necessità di resistere sempre a “turbolenze e pressioni”.

Little Mix

In bianco, sorridenti e splendide, le Little Mix hanno fatto la storia dei Brit Awards. Per la prima volta infatti un gruppo tutto al femminile ha conquistato il premio nella categoria Best Group. Leigh-Anne Pinnock and Perrie Edwards, entrambe incinta, sono apparse radiose, in look total white con le mani sul pancione. Stupenda anche Jade Thirlwall, con treccine afro.

Arlo Parks

Premiata come miglior artista emergente, Arlo Parks ha potato per un completo rosso molto particolare ed elegante. La cantante è apparsa emozionatissima e si è esibita sul palco, come tante altre popstar, sfoggiando un altro completo scintillante.

Haim

Il premio per il miglior gruppo internazionale è andato alle Haim. Le sorelle californiane, caratterizzate da uno stile inconfondibile, hanno scelto il brand The Row delle gemelle Olsen e ai Brit Awards 2021 si sono presentate in black&white.

Griff

Lo scorso marzo era stata già annunciata Griff come vincitrice nella categoria Rising Star. La cantante ha scelto un look scintillante e di grande impatto con una veletta molto particolare.

Billie Eilish

Billie Eilish è intervenuta in collegamento dagli Stati Uniti, sfoggiando un look rivoluzionario. La popstar, premiata come miglior artista femminile internazionale, ha indossato un pull bianco ed è apparsa senza trucco.

Elton John e Olly Alexander

La performance più spettacolare è stata senza dubbio quella di Elton John e Olly Alexander. Il primo ha optato per un completo blu con gli iconici occhiali, mentre il secondo per una tutina spezzata aderente con glitter very cool.