Brit Award 2021: tutte le nomination

A nnunciati finalmente i nomi e le candidature ai Brit Awards 2021: l'evento atteso per l'11 maggio è uno dei più importanti del panorama musicale.

Manca poco: maggio è il mese dedicato ai Brit Award 2021 e c’è grande fermento per la nuova edizione. La cerimonia, in onda l’11 maggio, è un punto di riferimento per il mondo musicale inglese e ci sono dei primati tutti al femminile. Le nomination, annunciate da Nick Grimshaw di BBC Radio 1 e da Griff vincitore del BRITs Rising Star hanno aumentato la curiosità e l’attenzione sull’evento che si svolgerà la prossima settimana.

Female Solo Artist

Arlo Parks, Celeste, Dua Lipa, Jassie Ware e Lianne La Haves A, questi sono i nomi delle candidate come Female Solo Artist al Brit Award 2021. La maggiore attenzione è puntata su Dua Lipa, la cantante ha già annunciato di esibirsi facendo andare in estasi i fan che sono davvero impazienti di rivederla sul palco.

Male Solo Artist

Aj Tracey, Headie One, J Hus, Joel Corry e Yungblud sono i 5 nomi selezionati come candidati. I fari sono puntati soprattutto su Joel Corry che con il suo singolo Head & Heart ha fatto ballare gli UK tanto da restare primo in classifica per ben sei settimane.

Gruppi

Anche per i gruppi British c’è grande interesse; i 5 selezionati sono: Bicep, Biffy Clyro, Little Mix, The 1975 e Young T & Bugsey. Questi ultimi sembrano essere tra i preferiti dai fan che sui social sostengono la band che canta rap a colpi di tweet. Grande ritorno per i Little Mix che partecipano ai Brit Awards 2021 dopo i tre premi vinti nel 2017.

Singolo dell’anno

Sono ben 10 le candidature British per il titolo di singolo dell’anno: tra gli esordienti compaiono 220Kid, Gracey e Joel Corry.

Alla lista si aggiunge poi nuovamente Dua Lipa con Physical, Aitch & AJ Tracey con Rain, Harry Styles che ha spopolato con Watermelon Sugar, Headie One feat AJ Tracey & Stormzy con Aint’ it Different, Joel Corry feat MNEK con Head & Heart, Nathan Dawe con Lighter, Regard & Raye con Secrets, S1mba feat DTG con Rover e Young T & Bugsey feat Headie One con Don’t Rush.

Album dell’anno: nomination in rosa

Sono numerosi i volti femminili che compaiono nelle nomination ma l’edizione del 2021 è particolarmente importante per un primato: è la prima volta in assoluto che sono 4 su 5 le donne a gareggiare per il premio di album dell’anno. Un Brit Award che sembra essere un inno al Girl Power e in cui le attenzioni sono già puntate su Celeste, Dua Lipa, Jessie Ware e Arlo Parks.

International Female Solo Artist

Nomi eccellenti della musica anche nella categoria cantanti soliste internazionali; Ariana Grande, Billie Elish, Cardi B, Miley Cyrus e Taylor Swift sono i nomi delle candidate al titolo. Ariana Grande torna dopo un anno ai Brits grazie all’album Positions ma il ritorno più atteso è senza dubbio quello di Billie Eilish che torna nella categoria dopo la vincita dello scorso anno.

International Male Solo Artist

Altissima la posta in gioco per i cantanti internazionali: Bruce Springsteen, Burna Boy, Childish Gambino, Tama Impala e The Weekend gareggiano per il titolo di questa edizione. Luci puntate soprattutto su il Boss Bruce Springsteen che con l’album Letters to You ha ricevuto grandi consensi.

Gruppi internazionali

Sono cinque i gruppi a gareggiare per il titolo: i BTS, i Fontaines DC, i Foo Fighters, gli Haim e i Run the Jewels. Il primo gruppo è noto per collocarsi tra la musica pop occidentale e il Kpop di gran tendenza e devono il loro successo alla hit Dynamite.

I Run the Jewels sono stati candidati per la prima volta e sono in grande fermento; grande interesse anche per i Fontaines DC che sono freschi del successo al Mercury Prize con l’album di debutto Dogrel. Ad attirare l’attenzione sono anche i Foo Fighters, il gruppo rock che fa il ritorno sul parco del Brit dopo la vincita nel 2018.

Gli esclusi dai Brit Awards 2021

Sono due i nomi che riecheggiano tra gli esclusi: al primo posto Lady Gaga, la performer era ormai data per scontata nella categoria International Solo Artist a cui si associano i Gorillaz che nonostante l’impegno e il talento non guadagnano candidature. I fan di Lady Gaga sui social sembrano non darsi pace ma siamo certi che la performer tornerà presto ad incantare con la sua voce live.

Le domande dei fan

Tra le domande che ricorrono di più sui social ci sono quelle dei fan che desiderano altre news e anteprime che però tardano ad arrivare. Harry Styles si esibirà? Ci sono news sul’esibizione di Taylor Swift? E Miley Cyrus accompagnerà alla cerimonia il suo nuovo amore YungBlud? Non ci resta che seguire l’evento per avere le risposte che cerchiamo.

Quando saranno i Brit Award 2021

Sono attesi per la serata dell’11 maggio i Brit Award 2021; la manifestazione tra le più interessanti del panorama musicale permetterà l’esibizione e la premiazione di alcune delle voci più belle del momento. Grande attesa soprattutto per il panorama femminile; è la prima volta in assoluto che a dominare la scena sono ben 4 donne per il premio dell’album dell’anno.