Buone maniere e cibo: in quali occasioni possiamo mangiare con le mani?

B uone maniere e cibo: la pizza si mangia con le mani? Che cosa prevede il galateo della tavola? Le occasioni in cui si mettono da parte le posate e si possono utilizzare le mani per mangiare.

Ammettiamolo: è difficile mangiare la pizza con le posate. C’è un certo livello di soddisfazione personale nel prendere una fetta di pizza, gustarla e sentire un’esplosione di sapori in bocca. Buone maniere e cibo, quali sono gli alimenti che possiamo mangiare con le mani? Le regole della tavola impongono un certo livello di eleganza: il bon ton non va dimenticato, soprattutto in determinate occasioni.

Le buone maniere a tavola sono un modo per ricordarci che ci siamo evoluti rispetto ai nostri antenati? O forse sono solo regole che seguiamo ancora oggi perché sono diventate delle consuetudini, delle forme di rispetto verso chi mangia con noi? Le posate, o le bacchette nel caso dei paesi orientali, hanno rappresentato un punto di svolta importante nell’evoluzione umana.

Buone maniere e cibo: come comportarsi a tavola?

Per chi ha una personalità molto tranquilla, è difficile seguire tutte le regole imposte dal galateo, anche su come apparecchiare la tavola. In base alle occasioni, però, bisognerebbe adottare le buone maniere, in modo tale da non infastidire chi mangia con noi, soprattutto quando non c’è un certo grado di conoscenza. Quando si è invitati a casa d’altri per una cena o un pranzo, ci sono delle regole da rispettare.

Ancora oggi, comunque, anche in base alle tradizioni del territorio, si concede di mangiare con le mani determinate pietanze: per esempio, il panzerotto, la pizza a portafoglio, la tavola calda siciliana. Naturalmente, i cibi sono avvolti in un tovagliolo assorbente, per non ungere le mani. Ma quando siamo a tavola con persone sconosciute, come dobbiamo comportarci? Che cosa prevedono le buone maniere?

Quando è concesso mangiare con le mani?

Nel caso dei finger food o della piccola pasticceria quando ci troviamo a un aperitivo, dobbiamo sempre considerare il contesto: la location e le persone che si trovano con noi. Abbiamo confidenza con loro? È un’occasione formale, magari in presenza dei colleghi di lavoro? Per i finger food, bisognerebbe tenere sempre un tovagliolo con la mano sinistra, mentre con la mano destra si potrà prendere il bocconcino con la forchetta o la pinza e riporlo sul tovagliolo. Dal vassoio, non possiamo prendere nulla con le mani: è un gesto irrispettoso.

Quando ci troviamo in pizzeria, dovremmo evitare di mangiare la pizza con le mani. Al ristorante, è consigliato pulire il pesce con le posate: il galateo invece prevede che si possano mangiare cozze, vongole o molluschi con guscio servendosi delle mani. Non a caso, infatti, portano sempre delle salviette al limone per togliere l'odore dalla pelle.

Cibi da mangiare con le mani

Nella coscienza umana, utilizzare le posate significa distinguersi dai nostri antenati e dagli animali: si pone una certa distanza tra le mani e il cibo, un segno importantissimo per una civiltà evoluta, con regole da applicare in base ai contesti. Rispettare i propri commensali a tavola è importante. Buone maniere e cibo, alcuni alimenti concessi da mangiare con le mani.

Hamburger o panini

Tra gli alimenti entrati ormai nel nostro piano alimentare troviamo gli hamburger, un grande classico amato dai bambini e dagli adulti. Un buon hamburger, fatto bene, con ingredienti freschi e di prima qualità, accompagnato rigorosamente da un piatto di patatine fritte, deve essere mangiato con le mani. È assolutamente sconsigliato utilizzare le posate in questo caso, in quanto ogni morso dovrebbe contenere tutti gli ingredienti presenti, dalla carne (o proposta veg) alle salse. Un hamburger non è solo un panino, ma un’esperienza sensoriale completa. Potete anche mangiare con le mani la pita greca, il kebab e i panini classici, come i tramezzini, le piadine.

Il sushi

Il sushi si mangia con le mani? Assolutamente sì: in Giappone, molti accantonano le bacchette a favore delle mani. In alcuni casi è consigliato, soprattutto quando non si ha acquisito una buona manualità con le bacchette. Le proposte culinarie giapponesi sono diventate una vera e propria tendenza in Italia e molte persone non rinunciano al proprio sushi settimanale. Tenete solo a mente che il sushi va mangiato in un sol boccone, avendo cura di intingerlo nella salsa di soia. Se vi fa sentire molto più a vostro agio, potete mangiare il sushi con le mani anche al ristorante giapponese.

Spiedini, costolette di carne e pollo

Ci sono molte persone che si pongono questo dilemma: il pollo va mangiato con le mani? Le costolette? E gli spiedini? Per chi ha in programma una grigliata con gli amici o con la propria famiglia, una buona notizia: queste pietanze possono essere mangiate con le mani secondo il galateo. Sarebbe in effetti molto scomodo, soprattutto durante una grigliata informale.

La pizza

La pietanza italiana per eccellenza: insieme alla pasta, la pizza è un simbolo del nostro paese. Esportata in ogni paese del mondo, la vera pizza napoletana è tra i piatti più amati di sempre, e non potrebbe essere altrimenti. Dopotutto, è un alimento soggetto a personalizzazioni: chi ama la capricciosa, chi la norma o con una spolverata di pistacchio.

Ma si può mangiare con le mani? Come si esprime a riguardo il galateo della tavola? Purtroppo, andrebbe mangiata con forchetta e coltello, a meno che non si chiuda a mo’ di portafoglio, come a Napoli. Seguiremo questa regola? Probabilmente no, a meno che non ci troviamo in pizzeria. A casa, però, quando siamo soli e non ci vede nessuno, pizza con le mani sia! Le buone maniere e il cibo non vanno sempre d'accordo: alla fine, molto dipende dalla nostra personalità.