N on è solo un trend di design, ma un vero e proprio stile di vita che darà un look inedito e originale alla vostra casa

Arriva dalla moda e richiama la filosofia bohémien. E da quando popola i nostri feed di Instagram e le copertine delle riviste d’arredamento internazionali ci ha fatto innamorare, soprattutto se interessa la zona notte. Ecco perché le camere da letto boho chic fanno sognare.

E guai a considerare questo stile un semplice trend del momento. Non solo a guardare il suo successo negli anni troviamo la conferma che non è così, ma basta addentrarsi nella sua filosofia per scoprire che si tratta di un vero e proprio stile di vita dove la ricerca della libertà espressiva e la personalizzazione creativa sono assolute protagoniste.

Tutte sognano una camera da letto così. E allora ecco che abbiamo selezionato 10 camere da letto boho chic per sognare, ma soprattutto per ispirare un cambio look della zona notte. Vediamole insieme!

Camere da letto boho chic: l’eleganza della natura

Ricco di riferimenti di culture, luoghi e tradizioni lontane, lo stile boho chic punta tutto sul mix and match di influenze, culture ed epoche diverse tra loro.

Nonostante il mood personale ed eclettico può essere scelto anche un motivo ricorrente, come quello della natura che, insieme ai toni caldi degli elementi d’arredo, dà vita a un ambiente ricco di suggestioni e magia.

Boho chic in stile nordico

Sono tante le declinazioni dello stile tipico delle camere da letto boho chic, e quella nordica ne è una conferma. In questo caso lo stile creativo ed eclettico che contraddistingue la tradizione bohémien si fonde con il design scandinavo, più freddo e minimale, per un risultato davvero sbalorditivo.

Camere da letto boho chic romantiche

Non solo creatività e personalizzazione, ma anche romanticismo. Nella camera da letto boho chic che vediamo in questa foto, i colori luminosi e tenui del rosa e del bianco giocano tra loro facendo convivere perfettamente l’atmosfera fiabesca con quella disordinata e anticonformista tipica dello stile bohémien.

Camere da letto boho chic calde e accoglienti

Ci sono camere da letto boho chic che sanno trasformarsi in un vero e proprio rifugio nel quale perdersi e poi ritrovarsi nelle fredde notti d’inverno. Le calde pareti e le finestre che affacciano sul panorama innevato, fanno da cornice a dettagli a cuscini in pelliccia e altri elementi decorativi. Un sogno? No, una camera da letto boho chic.

Camere da letto boho chic eccentriche e colorate

Chi non riesce a fare a meno del colore, sa bene le camere da letto boho chic sono anche questo: eclettiche, colorate e variopinte, confortevoli e accoglienti.

Il disordine si trasforma in un caos composto ed eccentrico che ravviva la zona notte, grazie anche alla presenza del letto a baldacchino. Del resto l’obiettivo di questo stile è anche quello di “riempire lo spazio”, e questo letto lo fa egregiamente.

Camere da letto boho chic dai colori scuri

Le pareti scure incorniciano soluzioni calde, confortevoli e suggestive creando un ambiente unico e non convenzionale, romantico e ricco di richiami emotivi.

Boho chic naturale: un camera da letto incredibile

In una perfetta camera boho chic non possono mancare gli elementi naturali. Piante, fiori e complementi d’arredo che richiamano i dettagli vegetali sono un vero must have. I colori della natura, però, possono essere richiamati anche nella scelta dei complementi d’arredo che si tingono di verde.

La zona notte in boho chic tropical

La filosofia bohémien si incontra con la suggestione e il fascino tropicale. Così si accende la magia. Gli elementi evocativi di luoghi lontani si sovrappongono gli uni sugli altri creando una camera da letto vivace, emotiva e carica di magnetismo.

Camere da letto boho chic: materiali naturali

Grandi bauli in vimini, tavole di legno che si trasformano in complementi d’arredo che personalizzano in maniera univoca le pareti e altri elementi naturali, mantenuti nelle loro tinte originali, sono perfetti per creare degli ambienti eccentrici e ordinati, ed estremamente suggestivi

L’eleganza del bianco

La camera da letto è uno dei luoghi d’eccezione di questo stile, forse quello dove prendono vita le soluzioni più intime, accoglienti e suggestive. E se nel disordine apparente ed eccentrico dello stile boho chic tutto si tingesse di bianco?

Uno dei diktat di questo stile sta proprio nella scelta del bianco, utilizzato soprattutto per la biancheria da letto. Ma c’è anche chi, affascinato dal look total white fa molto di più, trasformando la camera da letto in un vero e proprio eden carico di sovrapposizioni tra tessuti, coperte, materiali ed elementi.