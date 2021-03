N aturali, romantici e super curati: i capelli sposa 2021 impongono semplicità e raffinatezza. Le tendenze e le acconciature più belle.

Come saranno i capelli sposa 2021? Con la primavera si avvicina la stagione più bella: quella dei matrimoni. E oltre alla ricerca dell’abito inizia la caccia alle nuove tendenze in fatto di chiome. Al Comune oppure in chiesa, all’aperto o al chiuso: ovunque siano le nozze e lo stile, l’hairstyle ha un ruolo chiave nel definire il look della sposa.

Per il 2021, l’imperativo è mostrarsi al meglio, ma esaltando la propria bellezza naturale. Ciò non significa metterci meno cura, al contrario, le spose non dovranno lasciare nulla al caso, curando il capello al massimo e assecondando la sua natura. I trend prevedono acconciature raffinate, ma poco costruite, che puntano su spontaneità e naturalezza. L’autenticità è la parola d’ordine nella scelta dell’hairstyle da sfoggiare il giorno del matrimonio, a prescindere dal tema e dallo stile voluto dagli sposi.

No a sfarzo, opulenza ed esagerazioni dunque, sì al rispetto dei capelli della sposa, naturali e senza troppi cambiamenti. Ciò vuol dire preparare al meglio la chioma, con trattamenti di riparazione e di cura del capelli, per averli il giorno del “sì”, nutriti e lucenti, pronti per lo styling.

La treccia perfetta per ogni sposa

La treccia è da sempre fra le acconciature più apprezzate per i capelli da sposa. Fra le tendenze del 2021 grazie alla capacità di adattarsi a diverse tipologie di cerimonia – da quelle in chiesa a quelle civili – e a tutti gli abiti: la treccia si può declinare in tanti modi differenti. Si tratta infatti dell’hairstyle perfetto per una sposa romantica, ma al tempo stesso informale. Gli intrecci possibili? Infiniti. Dalla spina di pesce all’olandese, sino a quelli più morbidi, alla francese oppure da chiudere a formare uno chignon. Non solo: il bello della treccia è che si possono arricchire con tanti accessori ed elementi. Per coprire l’elastico sono perfetti un fermaglio gioiello o un nastro, mentre una tiara sottile o un fiore fresco sono l’ideale per un tocco glamour.

Il semiraccolto romantico

Il semiraccolto è l’acconciatura da sposa ideale per fare colpo, ma non rinunciare alla semplicità. Fra le pettinature da sposa 2021 è senza dubbio la più versatile e romantica, adatta per un matrimonio che si svolge di giorno, ma anche di sera, arricchito con glitter e dettagli scintillanti. Questo hairstyle è consigliato sia per chi ha i capelli lisci, che per le spose con chiome mosse o ricce. Il semiraccolto, d’altronde, è a scelta giusta se si indossa il velo lungo o corto, dando un effetto raffinato e chic. La versione più apprezzata dalle spose è senza dubbio quella con la treccia: spettinata di lato e con dettagli floreali oppure a spina di pesce con coroncina o fermaglio.

Capelli sciolti e super curati, per un look sposa naturale

Fra le tendenze capelli sposa 2021 c’è anche quella di lasciare la chioma sciolta per un effetto super naturale. In questo caso è importantissimo curare i capelli nei mesi precedenti al matrimonio, per evitare di averli spezzati e facili preda dell’umidità. Lo styling mosso, anche quest’anno, va per la maggiore, sia nella versione con boccoli che wavy. A completare l’hairstyle saranno poi i dettagli: decorazioni luccicanti oppure con fiori, in base allo stile scelto per l’abito da sposa e per le nozze.

Capelli ricci per spose boho-chic

Buone notizie per le spose con i capelli ricci: le tendenze acconciatura bridal 2021 infatti lasciano largo spazio alle chiome curly. L’obiettivo? Valorizzare al meglio i ricci e utilizzarli per incorniciare il volto con ciocche leggere e ben definite. Meglio puntare sul raccolto, regalando un effetto bohémien e ribelle, perfetto per un matrimonio all’aperto.

Capelli corti da sposa, il nuovo trend

Dopo anni in cui le spose hanno sfoggiato solo chiome lunghissime, tornano di moda i capelli corti. Il taglio più apprezzato del momento è il caschetto, sia corto che long bob. Un look perfetto per donne grintose, che il giorno del matrimonio si può esaltare con uno styling leggermente ondulato, lasciando i capelli sciolti. Chi è in cerca di un hairlook frizzante invece può puntare su un mini caschetto sfilato oppure su trecce che incorniciano il viso, regalando un tocco di romanticismo al giorno più bello.

Gli accessori per i capelli da sposa 2021

Nel 2021 le acconciature da sposa prevedono l’uso di accessori per valorizzare la chioma e completare il look. Ogni hairstyle, anche il più semplice, si può valorizzare al meglio con gli elementi giusti. Ad esempio una treccia alla francese può diventare un piccolo capolavoro se arricchito con fiori, perline o strass. Mentre mollettine e fiori sono il must have per chi sceglie di sposarsi in primavera. Infine sono sempre più le spose che scelgono il cerchietto: un accessorio facile da indossare, che si adatta a tutte, ma che può dare quel tocco in più al look.