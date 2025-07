Dai red carpet, le sfilate e lo street style arriva una tendenza capelli ad alto impatto visivo: le acconciature scolpite con il gel. Riduttivo definirle semplicemente “hair look”: molte pettinature sono vere e proprie opere d’arte, il più delle volte portabili. Soprattutto in questa afosa estate che non ci lascia tregua.T

Acconciature scolpite con il gel: il trend dell’estate 2025

Dopo anni di code basse minimal e hairstyling soft, l’estate 2025 segna un ritorno all’espressione artistica sui capelli, come hanno dimostrato i red carpet più recenti, dal Met Gala ai festival internazionali. Onde lucide perfettamente disegnate, chignon architettonici che sfidano la gravità, ciuffi cesellati ad arte: le acconciature scolpite tornano protagoniste, decretando il gel il prodotto must-have dell’estate.

La popstar Dua Lipa al Met Gala 2025 – IPA

L’attrice Sydney Sweeney al Met Gala 2025 – IPA

Acconciature scolpite per capelli di ogni lunghezza

Il bello delle acconciature con il gel? Gli effetti scultorei si adattano a tutte le lunghezze: sui capelli lunghi si possono creare code scolpite, chignon maxi e trecce strutturate; sui capelli medi, invece, i ciuffi anteriori diventano tele su cui disegnare onde e riccioli perfetti, trasformando un semplice raccolto in un capolavoro contemporaneo. Con i capelli corti, invece, ci si può divertire giocando con i ciuffi anteriori a scomporli in effetti disordinati, o al contrario, pettinarli in modo composto e rigoroso.

In basso alcuni esempi di acconciature scolpite per capelli lunghi (una coda effetto bagnato), di media lunghezza (uno chignon basso accompagnato da onde piatte) e corti (ciuffo scompigliato).

Per capelli lunghi

Street Style – Launchmetrics/Spotlight

Collina Strada -Launchmetrics/Spotlight

Di media lunghezza

Anaya – Launchmetrics/Spotlight

Stéphane Rolland – Launchmetrics/Spotlight

Per capelli corti

Enfants Deprimes – Launchmetrics/Spotlight

Jil Sander – Launchmetrics/Spotlight

Ispirazioni per acconciature con gel, da semplici a complesse

Dai design complessi ispirati all’haute couture ai piccoli dettagli grafici frontali, le acconciature scolpite con il gel possono essere audaci o minimal, ma sempre di grande impatto. Un’idea trendy proviene dai baby hair, quei piccoli ciuffi ribelli che, se messi in ordine con il gel, si trasformano in look di grande fascino, come dimostra le foto in basso.

George Hobeika – Launchmetrics/Spotlight

Zaki – Launchmetrics/Spotlight

I riccioli creati con il gel

E per chi ama gli stili rétro reinventati, i curl kiss sono tornati con prepotenza. La traduzione letterale è “riccioli a bacio”: si tratta di piccoli riccioli, sottili o più bold, arrotondati con il gel e poi poggiati sulla fronte e sulle tempie. Sono ispirati alle icone degli anni ‘20 come Josephine Baker, oggi reinterpretati con curve artistiche, definizione estrema e finiture ultra-gloss.

I curl kiss sono i dettagli più amati dalle celeb sui red carpet 2025 (Dua Lipa, Sidney Sweeney, Jenna Ortega, Kylie Jenner. Si modellano con gel a tenuta extra forte e un pettine a coda o uno spazzolino per baby hair, in modo da creare onde a S o riccioli arrotondati che decorano il viso con un effetto glamour e sofisticato. Il risultato è un look scolpito ma romantico, perfetto per l’estate e ideale per chi vuole sperimentare senza rinunciare all’eleganza.

L’attrice Jenna Ortega al Netflix Tudum 2025 – IPA

Shuting Qiu – Launchmetrics/Spotlight

Le onde piatte, minimaliste ma scultoree

Tra le acconciature scolpite con il gel, le onde piatte occupano un posto speciale: si realizzano modellando ciocche sottili aderenti alla testa, creando curve grafiche che ricordano i motivi Art Deco. Perfette sia sui capelli lunghi che corti, queste onde hanno un fascino elegante e minimalista, ma restano altamente scultoree grazie al finish ultra lucido. , resistono all’umidità e possono trasformare un raccolto semplice in un look sofisticato con pochi tocchi di pettine e gel a tenuta forte.

Ziad Nakad – Launchmetrics/Spotlight

Gli chignon scolpiti: piccole sculture d’impatto

Gli chignon scolpiti sono tra le acconciature col gel più scenografiche: raccolti alti o bassi che si trasformano in vere sculture grazie a intrecci, swirl architettonici e punte modellate con gel a tenuta estrema. Perfetti per capelli medi e lunghi, danno un twist couture anche ai look più essenziali, regalando definizione, lucentezza e un’eleganza che non passa inosservata. Ideali sui red carpet, diventano facilmente portabili anche in versione mini per l’estate, con nodi sleek e dettagli artistici che esaltano il viso.

Velvety – Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Si può scolpire solo il ciuffo

I ciuffi scolpiti sono il dettaglio perfetto per chi desidera un look scolpito ma discreto. Si realizzano modellando le ciocche frontali con gel a tenuta forte, creando onde, swirl o forme geometriche che incorniciano il viso con eleganza artistica. Perfetti sui capelli corti, medi o raccolti, trasformano un’acconciatura semplice in un hair look grafico e glamour, con un effetto glossy che resta impeccabile per tutta la giornata.

Dang Hoang – Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Juana Martin – Launchmetrics/Spotlight

Capelli effetto bagnato ad arte

L’effetto bagnato è il finish protagonista delle acconciature scolpite con il gel. Lucido, specchiato e definito, amplifica la forma delle onde, dei ciuffi scolpiti e degli chignon architettonici, rendendo ogni dettaglio più visibile e d’impatto. Perfetto per l’estate, mantiene i capelli ordinati anche con caldo e umidità, trasformando qualsiasi look – dal più minimal al più artistico – in un hair look glamour da passerella.

Launchmetrics/Spotlight

Rick Owens – Launchmetrics/Spotlight

