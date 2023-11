10 consigli per pulire i termosifoni

N ella maggior parte delle case degli italiani i termosifoni si sono già accesi. Ma come manutenerli nel modo corretto a partire dalla loro pulizia? Ecco una guida per non sbagliare.

In ogni abitazione non possono mai mancare i termosifoni. Essi infatti riscaldano la casa durante il freddo e aiutano a mantenere ben caldo l’ambiente. Non tutti sanno però che i termosifoni necessitano di una pulizia frequente, per evitare danneggiamenti futuri. Nella seguente guida pertanto verranno dati, in pochi e semplici passaggi, dieci pratici consigli per pulire i termosifoni.

Considerare la tipologia

Per pulire in modo adeguato i termosifoni della propria casa è necessario sicuramente tenere in considerazione il materiale di cui sono fatti. Ci sono infatti diversi metodi con cui poterli pulire, ma non tutti sono adatti ad ogni tipo di termosifone.

Spegnere i termosifoni

Per cominciare una pulizia appropriata dei propri termosifoni bisogna ricordarsi di spegnerli. Se infatti i termosifoni sono in funzione e quindi caldi potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente e non funzionare più nella maniera corretta.

Usare i guanti

Per non rischiare di rovinarsi le mani o farsi male, è consigliabile adoperare sempre dei guanti. In commercio ce ne sono tantissimi tipi da poter utilizzare ma generalmente quelli in gomma oppure in lattice sono i più indicati per questa operazione.

Coprire le pareti

Se il termosifone è situato vicino ad una parete è consigliabile coprire la zona con dei fogli di giornale in modo tale da non rovinarla. Questo accorgimento vale anche per tutti gli oggetti che si trovano in prossimità del termosifone da pulire.

Usare uno spazzolino

Un metodo estremamente efficace per pulire le zone più difficili e nascoste di un termosifone è sicuramente quello di utilizzare un vecchio spazzolino da denti. Prendetene uno che non vi serve più e strofinatelo con energia nei punti più ostili.

Usare l’aspirapolvere

Un metodo invece molto più pratico e veloce per poter pulire il proprio termosifone è quello di utilizzare un semplicissimo aspirapolvere. In questa maniera si riesce a ottenere un ottimo risultato risparmiando moltissimo tempo ed energia.

Usare un panno umido

Anche un comune panno in microfibra oppure di cotone può essere molto d’aiuto per la detersione dei termosifoni. Basta infatti bagnarlo sotto il getto dell’acqua corrente e strofinarlo energicamente su tutta la superficie del termosifone.

Usare un sapone neutro

Il sapone neutro rappresenta da sempre un valido alleato per la pulizia di numerosi oggetti ed utensili nella propria casa. Non tutti sanno però che esso può anche essere utilizzato in maniera efficace per eliminare tutto lo sporco dai termosifoni.

Far asciugare

Se si utilizza l’acqua per pulire i termosifoni è estremamente raccomandabile prestare la massima attenzione e assicurarsi che essi siano completamente asciutti prima di poterli accendere nuovamente. Solitamente la fase di asciugatura dura circa qualche ora.

Pulire con frequenza

Effettuare una pulizia costante e frequente dei propri termosifoni assicura senza dubbio una buona riuscita di quest’ultimi e fa in modo che non si rovinino. Pertanto è consigliabile pulire i termosifoni almeno una volta alla settimana o diverse volte al mese.