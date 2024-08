Arredare la casa al mare può essere impegnativo ma anche divertente: gli spazi da usare durante le vacanze danno la possibilità di sfogare la propria creatività, provando soluzioni alternative che non si osano durante tutti gli altri mesi dell’anno.

Arredare la casa al mare: gli stili

Dimentica ambienti super eleganti e con arredamento d’antiquariato: tra gli stili che ti suggeriamo per arredare una casa al mare ci sono lo shabby chic, il provenzale, il mediterraneo, il romantico e il fiabesco. Scopriamoli insieme.

Shabby chic

Caratterizzato da tonalità pastello e utilizzo di arredi dall’aspetto usurato e invecchiato – autentico o artificiale – , dà un tocco di romanticismo ed eleganza a tutti gli ambienti in cui viene utilizzato. È davvero molto facile ed economicissimo arredare una casa al mare dandole un fantastico stile shabby chic: vi basta soltanto scegliere arredi dall’aria finto-trasandata in tema marinaro, quindi mobili in tutte le sfumature dell’azzurro. Cercate di mescolare molto tra di loro elementi più ricercati con altri che apparentemente sembrano poveri: il trucco è proprio quello di alternare questi due motivi.

Se per esempio scegliete un letto di una bella tinta azzurra laccata, con intarsi nella tastiera del letto che la rendono ricercata, equilibrate l’effetto disponendo in giro per l’abitazione delle cornicette molto semplici di legno, decorate con conchiglie ed altri temi che ricordano il mare. In soggiorno posizionate un divano beige, un tavolo e un set di sedie in legno (che potrete pitturate di azzurro, di bianco o color sabbia). A terra usate un grande tappetto in juta. Poi aggiungete accessori vari come bottiglie di vetro, fiori, specchi rotondi. In camera, optate per letto e comodini in legno laccato bianco (o azzurro) e posizionate dei cuscini a righe da tenere sopra. Con questo stile gli ambienti avranno un’allure vacanziero pur senza essere troppo austeri o, al contrario, poco curati.

Provenzale

Lo stile provenzale può conferire alla vostra casa al mare un’aria fresca e sbarazzina, molto piacevole da vedere e soprattutto da vivere! Scegliete colori molto pallidi che ricordino la natura ed i campi di fiori come il verdino pallido, il colore lavanda, il rosa tenue ed ogni sfumatura in tinta confetto. Questo discorso vale sia per l’arredamento che per il colore dei mobili, che potrà essere abbinato ad alcuni elementi di colore bianco. Disponete in giro negli ambienti molti vasi di fiori di campo oppure piantine, e non dimenticate le boiseries, le graziose decorazioni in legno che rendono gli ambienti molto delicati e rilassanti. In questo modo la vostra casa al mare avrà un leggero sentore campagnolo, accogliente ed invitante nonostante l’assenza di arredi predominanti in tema marino.

Fiabesco

Avete mai pensato che la vostra bellissima casa al mare possa essere arredata in stile fiabesco spendendo davvero pochissimo? Questo tema fa davvero sognare non soltanto i bambini, ve lo assicuro! In fondo durante le vacanze è bello lasciarsi andare, quindi perché non fare un passo in avanti per entrare nel mondo delle favole? Scegliete qualche elemento che ricordi questo mondo incantato, come ad esempio una bella poltrona a forma di fiore, appendete alle pareti qualche poster o quadro che raffiguri le fiabe che più avete amato da bambini, e scegliete copriletti e tovaglie con piccoli pupazzi in colori delicati. Non ci vuole molto per trasformare la vostra casa al mare in un regno magico dove la favola diventa realtà! E se proprio amate il tema marino, potete scegliere decorazioni che ricordino qualche fiaba come la Sirenetta: vi piace l’idea?

Romantico

La casa al mare può essere arredata in stile romantico spendendo pochissimo, quindi se siete alla ricerca di qualche idea per rendere il vostro nido delle vacanze una nuvola rosa, seguite questi consigli: scegliete come tinte predominanti il celeste pallido ed il rosa, e scegliete alcuni elementi a forma di cuore, come un cuscino, una cornice, uno specchio, eccetera. Ponete qualche candela profumata in ogni stanza, ed il gioco è fatto!

Mediterraneo

Lo stile mediterraneo è fresco e raffinato allo stesso tempo: quale idea migliore per conciliare la voglia di eleganza con l’esigenza di spendere poco? Scegliete come materiali il legno, la pietra e la ceramica, oltre a molti elementi naturali come la paglia, il vimini ed il rattan. I colori più adatti sono il bianco alternato al blu scuro. L’effetto voluto è assicurato!

Arredare la casa al mare: l’ingresso

Il primo consiglio è quello di dedicarvi all’ingresso. Questo locale della casa lo potete arredare in stile marinaio. Quindi scegliete accessori che vi ricordano il mare. Per cominciare posizionate in una delle pareti un grande specchio, rivestito con una cornice bianco e blu. Da preferire sono le forme rotonde, che ricordano gli oblò e i timoni delle navi. Se la cornice è larga, attaccate delle fotografie che ritraggono il mare. Sistemate accanto una consolle bianca e posizionate sopra legnetti, sassi e conchiglie.

Arredare la casa al mare: il soggiorno

Come arredare il soggiorno della propria casa marina delle vacanze? La cosa davvero importante è avere innanzitutto bene in mente tutti gli aspetti (stilistici ed arredativi) che rimandano al concetto di mare, di sole e di vento. Cosi diventerà fondamentale un sapiente uso degli accessori, come soprammobili o decorazioni, che siano in un certo senso simbolo di imbarcazioni, come corde, ancore, salvagenti, da appendere con stile e gusto per abbellire le pareti del soggiorno. La luminosità notturna del vostro soggiorno dovrà poi essere garantita da lampade, rivestite in tessuti di cotone o di lino, da sistemare nelle vicinanze di un tavolo di legno o al fianco di una poltrona in bambù.

Il mobilio

Anche il divano, da collocare in un angolo particolarmente intimo del soggiorno, dovrà presentare almeno una caratteristica che riconduca al paesaggio marino: suggestione facilmente realizzabile rivestendo tale divano con tessuti di tipo naturale, come cotone, canapa, lino o iuta. Lo stesso si dovrà fare anche per i cuscini, da mettere sul divano per conferirgli una connotazione di maggiore calore ed intimità. Quanto ai colori da scegliere per gli arredi, è sempre bene scegliere cromature come il bianco, il blu, il verde acqua, l’azzurro.

Le pareti

Arredare la casa al mare: la camera da letto

La camera da letto della casa al mare deve risultare sempre funzionale. La soluzione migliore è quella di arredarla con un letto a baldacchino. Quest’ultimo deve essere semplice e composto da un sommier sormontato da una struttura di assi di legno. Al posto dei veli, potete scegliere delle stoffe leggere o zanzariere. Per quanto riguarda l’armadio, aggiungetene uno grande e con ante scorrevoli.

Arredare la casa al mare: la cucina

Per arredare la cucina della casa al mare, scegliete soluzioni light. Quindi niente mobili componibili, ma preferite quelli pratici e versatili. La struttura può essere in muratura con un top in marmo e priva di ante. Mentre aggiungete degli elettrodomestici a libera installazione. Ad esempio, per dare un tocco marinaio potete installare un frigorifero di colore blu. Infine, per l’angolo pranzo, risolvete in semplicità, aggiungendo un tavolo con sgabelli e rinunciando alle sedie.

Arredare la casa al mare: le pareti

Un altro consiglio è quello di dipingere le pareti bicolore. I colori da preferire sono l’azzurro e il bianco, ma si può optare anche per il giallo e blu. Un’idea carina è quella di mixare le tinte, creando delle fasce colorate. Ad esempio, se dovete rinfrescare il bagno, colorate la parte alta di bianco. Mentre nella parte bassa, applicate delle piastrelle blu. Per le altre camere, utilizzate delle tinte pastello blu.

Arredare la casa al mare: i tessuti

I tessuti leggeri sono essenziali per arredare la casa al mare. Quindi cominciate montando nel soggiorno e in camera da letto delle tende bianche in lino. Per quanto riguarda la biancheria per il letto e il bagno, preferite quella in cotone, in spugna e in fibre naturali. Le tonalità da scegliere per la zona notte sono quelle blu e dell’azzurro.

Arredare la casa al mare: le suppellettili

Un altro consiglio per arredare una casa al mare, è quella di scegliere suppellettili in stile nautico. Quindi aggiungete oggetti, sedie, cornici e lampade, che riportano figure marinaresche. Mentre i colori da scegliere sono: blu, azzurro, celeste e bianco. Una seconda idea è quella di sostituire i lampadari pesanti con alternative casual, come economiche lampade e lanterne in rattan.

Arredare la casa al mare: mobili a scomparsa

Un altro consiglio è quello di utilizzare mobili a scomparsa. Questo metodo è un modo furbo per recuperare spazio e avere sempre tutto in ordine. Ad esempio, un letto può diventare una parete con uno scrittoio ribaltabile, utile per posizionare il pc e tanto altro. In cucina si può evitare di aggiungere il tavolo e poggiarne al muro, uno apri e chiudi. In questo modo, ribalterete in maniera radicale, l’ambiente della casa, rendendolo funzionale.

Arredare la casa al mare: i pavimenti

Scegliete pavimenti stile minimal. La casa al mare deve essere estremamente pratica. Quindi evitate di pavimentarla con mattoni delicati e costosi, come parquet e marmo. La soluzione migliore è quella di adoperare pavimenti in gres, ceramica, cotto e in pietra.

Arredare la casa al mare: le piastrelle

Infine, le piastrelle. Per arredare una casa al mare, bisogna creare uno stile fresco e particolare. Ad esempio, in bagno e in cucina potete applicare delle decorazioni originali alle piastrelle. In commercio esistono decori di ogni tipo e di materiali diversi. I decori possono rappresentare stelle marine, ancore, barche, conchiglie e onde del mare. Un’altra idea è quella di rivestirle con dei ciottoli, ma per fare questo lavoro è meglio che vi rivolgete a degli artigiani esperti.