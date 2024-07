Se avete deciso di acquistare e arredare una casa al lago per rilassarvi e ammirare il suggestivo panorama seduti su un bel divano, è importante arredarla in modo funzionale cercando le soluzioni migliori per ottimizzare il risultato. Nello specifico si tratta di inserire i mobili giusti, tinteggiare le pareti con colori appropriati ed adottare alcuni semplici accorgimenti.

Arredare una casa al lago

Se avete appena acquistato una casa al lago ed intendete arredarla e renderla confortevole e rilassante, non c’è niente di meglio che impostare il contesto nel modo giusto. Si tratta di evitare eccessivi ingombri, rispettare un certo design e nel contempo renderla accogliente e su misura per la vostra persona. A tale proposito, ecco una lista con alcuni consigli per arredare una casa al lago.

Arredare una casa al lago: il salotto

Per arredare una casa al lago e renderla confortevole e ben impostata dal punto di vista del design è necessario valutare i vari ambienti. Iniziamo da una delle stanze più importanti: il salotto. Nel salotto, ad esempio, se intendete inserire dei divani vi conviene posizionarli con la vista verso il lago, e decorarli poi con dei tessuti della tonalità pastello chiaro e con dei cuscini colorati.

Arredare il salotto: design minimalista

Per arredare il soggiorno della vostra casa al lago optate innanzitutto per un design minimalista, ovvero inserendo solo alcuni mobili essenziali dalle tonalità chiare e neutre come ad esempio il bianco e il grigio perla. Lo stesso discorso va fatto per i tessuti dei tendaggi e delle tappezzerie di divani e poltrone, che devono essere dello stesso colore con cui intendete tinteggiare le pareti. Su queste ultime eventualmente potete anche aggiungere degli specchi, in quanto servono sia a rendere più grande il contesto dal punto di vista ottico che a regalare maggiore luminosità.

Arredare il salotto: mobili in legno chiaro

Dopo aver accennato con cosa arredare il soggiorno della vostra casa al lago, analizziamo a fondo ogni dettaglio. Per cominciare parliamo dei colori riferendoci a quelli dei mobili. Per rispettare il design impostato, il consiglio è di scegliere quelli dalle tonalità tenue e nel contempo calde, giocando quindi con le tinte naturali e chiare del legno (frassino o ramino). Dal punto di vista strutturale, conviene inserire nel contesto solo mobili lineari come ad esempio una libreria e su una parete delle mensole, mentre un tavolo con delle sedie al centro può ritornare utile per pranzare specie se la casa è un open space quindi con annesso anche un angolo cottura.

Arredare il salotto: tessuti color pastello

Per quanto riguarda i tessuti, i colori migliori da utilizzare per il soggiorno con un design minimalista di una casa a lago sono della tonalità pastello come ad esempio il grigio perla, l’azzurro ed il blu. Si tratta infatti di quelli maggiormente appropriati poiché esaltano sia le pareti che gli stessi tessuti della tappezzeria di divani, poltrone e tendaggi, rendendo il contesto appropriato dal punto di vista cromatico, condizione questa che psicologicamente può regalare alla vostra persona relax ed armonia.

Arredare il salotto: curare alcuni dettagli

Curate nei dettagli gli angoli, aggiungendo delle piante a foglie verdi tipiche da interni con vasi in porcellana, terracotta o con rivestimenti in legno, regolandovi in tal caso in base alla natura e al colore del pavimento che avete scelto. L’aggiunta di trespoli in legno o metallo nella zona living della casa su cui posare delle piante serve a creare un personale e raffinato angolo in cui rilassarsi. Infine, dei quadri con a tema la natura e con cornici adeguate che potete sceglier tra quelle in legno lineare o montature a giorno, servono a massimizzare il risultato.

Arredare una casa al lago: la cucina

Per quanto riguarda l’ambiente cucina per goderla nella sua ampiezza e renderla funzionale, comoda ed accogliente per poi sfruttarla anche come sala da pranzo è importante inserire pochi mobili. Optate per un tavolo, una credenza ed alcune mensole e poi completate il contesto d’arredo con frigorifero, fornelli e una parete attrezzata. Quest’ultima, è ideale per separare la zona cottura da quella adibita a tinello.

Arredare una casa al lago: il bagno

Un altro ambiente della casa sul lago che potete rendere particolarmente confortevole e nel contempo rilassante è quello della stanza da bagno. Il consiglio in merito oltre che abbellire le pareti con piastrelle dalle tonalità chiare e decorate con immagini floreali, l’arredamento ideale è una vasca con idromassaggio ed un impianto luci per la cromoterapia. Inoltre conviene anche posare delle mensole in legno sulla parte alta delle pareti, ed utilizzarle sia per gli asciugami che per esporre vasi con piante.

Arredare una casa al lago: la camera da letto

In una casa al lago anche la camera da letto merita una particolare attenzione dal punto di vista dell’arredamento. In tal caso il consiglio è di curare tutti i dettagli, decorando le pareti di una tonalità chiara che possano conciliare il sonno ed essere in sintonia con un ambiente già di per sé rilassante. Per ottimizzare il risultato, conviene optare per pochi ed essenziali mobili con finiture che richiamano un design marino ovvero maniglie di ottone piatte e di colore marrone scuro.