Illuminazione ambientale

Inizia con l’illuminazione ambientale, che fornisce un’illuminazione generale. I faretti LED incassati o le luci a incasso nel soffitto funzionano bene. Posizionali uniformemente per evitare sovrapposizioni di luce. Il numero di luci dipende dalle dimensioni della stanza e dalla disposizione.

Illuminazione bancone

Illuminare il bancone della cucina è essenziale sia per la funzionalità che per l’estetica. Per quest’area considera le luci a sospensione. Queste non solo hanno uno scopo pratico, ma aggiungono anche eleganza. Ecco come installarle. Misura la lunghezza del tuo bancone, determina quante luci ti servono in base alle dimensioni della stanza, calcola la spaziatura tra le luci, decidi l’altezza ottimale per le luci e, infine, installa le luci a sospensione. Un’alternativa ugualmente valida è rappresentata da strisce a Led o faretti a incassati: posizionali lungo il bordo della penisola.

Illuminazione specifica

Aggiungi luci all’interno dei mobili, sotto il bancone o luci per zoccoli per migliorare l’attrattiva visiva del tuo bancone. Ricorda di scegliere con cura le finiture delle lampade, considerare la temperatura del colore e controllare i livelli di lumen per una luminosità ottimale.