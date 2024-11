L’atmosfera vibrante delle candele trasforma la casa con dolcezza. Impara a fare le candele, da utilizzare per illuminare la notte con un tocco di creatività oppure per un regalo speciale.

I barattoli e le vecchie lattine? Diventano deliziose lanterne da lasciare sul davanzale o appendere in giardino.

Rivesti di colori l’ambiente di casa: un intreccio di profumi e sfumature per tornare di buon umore anche nelle giornate storte.

Arredare casa con le candele

Le candele rappresentano un accessorio assolutamente di grande effetto, per rendere la vostra casa ricca di un’atmosfera suggestiva e accogliente. Difatti spesso pure chi preferisce non accenderle, le utilizza in modo creativo per arredare in maniera originale la propria casa.

Quando poi si vanno a scegliere determinati modelli che risultano essere estremamente originali, per via della tonalità o del colore, si possono tramutare in decori decisamente affascinanti da usare in qualunque ambiente della vostra abitazione. Un ottimo metodo per rendere ancora più speciali delle occasioni o dei momenti da vivere in casa. Quindi ecco qualche consiglio prezioso su come arredare in modo elegante con le candele.

Arredare casa con le candele: decorazioni per le mensole

Quando si parla di candele si fa sempre riferimento a dei veri e propri accessori alla moda. Pertanto anche se solitamente non le accendi, ti basterà poggiare su una mensola quelle che più si accostano allo stile della tua casa, per dare un tocco personale e chic all’ambiente. Potresti anche inserirle in barattolini di vetro, per decorare graziosamente una mensola quasi vuota.

Arredare casa con le candele: tonalità pastello

I toni più delicati del pastello sono perfetti per uno stile maggiormente leggero nonché essenziale. Difatti sono proprio questi i colori che rendono molto più disimpegnato il punto dell’abitazione dove andrai a inserirle.

Arredare casa con le candele: in bagno

La tua stanza da bagno è perfetta per ricreare un ambiente decisamente romantico. Ti basterà andare a disporre delle candele profumate nei punti più strategici, oppure sceglierne soltanto una che possa abbinarsi benissimo all’arredamento del bagno.

Arredare casa con le candele: sul tavolo

Un tavolo decorato con delle candele può diventare molto chic, se si adorna appunto con candele di varie grandezze magari realizzate a mano. L’importante è che non siano eccessivamente grandi, così da riuscire ad arredare la tua tavola con gusto senza esagerare. Un’alternativa di grande effetto e decisamente di classe da adottare soprattutto nelle occasioni speciali, è quella di usare un elegante candelabro con delle normali candele bianche.

Arredare casa con le candele: sul comò

Un set di candele sui toni più delicati e dalle forme inusuali potrebbe dare un tocco di colore a un mobile troppo serioso. Sarà l’ideale accanto a una cornice, per completare con raffinatezza l’arredamento del tuo comò.

Per arredare casa con le candele non serve spendere un patrimonio. Puoi infatti ridare vita a oggetti che hai già in casa per creare delle splendide decorazioni con candele fai da te.

Le porcellane della nonna

Il vecchio servizio? Utilizzalo per creare portacandele dall’effetto retrò: puoi posizionare una singola candela in un vasetto, oppure scegliere un piattino dall’aria particolare come base per una piccola candela da decorare con una ghirlanda di edera e fiori.

Nei barattoli

Nell’Europa del Nord le candele sono un’abitudine e un’arte: dai un tocco originale al davanzale con tante lucine che attenderanno con dolcezza chi torna a casa la sera. Ti bastano alcuni vasi o barattoli in vetro, riciclati da sughi e marmellate: all’interno potrai appoggiare candeline profumate. Se vuoi tra la base e la candela lascia uno strato di sassi, riso, o conchiglie. Effetto romantico.

La cartapesta

Prepara la cartapesta poi dipingila con oro, bianco, argento e bordeaux: sarà un portacandele originale, di tante forme e misure.

Nel centrotavola

Le cene invernali, lunghe e sontuose, hanno bisogno di una luce più per scaldare gli animi e la conversazione. Cosa ne dici di un centrotavola semplicissimo fatto da te? Usa un piatto particolare: al centro posiziona un barattolo, trasparente o opaco, al cui interno potrai lasciare una candela. Tutt’intorno un fascio di bacche rosse rallegrerà la tavola, da apparecchiare con colori coordinati. Il segreto: utilizza piante e fiori freschi, l’effetto sarà inconfondibile.

Galleggianti

Crea una decorazione fai da te semplice ma d’effetto utilizzando ciotole di dimensioni e colori diversi: in ognuna potrai posizionare un po’ d’acqua e una candela profumata.

Nelle tazzine

Due tazzine sovrapposte da fissare con una goccia di colla: se ami l’originalità, ecco un portacandele spiritoso. Abbinalo con una tovaglia elegante e posate d’argento: effetto contrasto garantito.

Profumo di spezie

Decora le candele con fili di rafia, fra cui infilare lavanda profumata: per un tocco differente crea una greca geometrica inserendo tanti chiodi di garofano su un’arancia o un cartoncino da fissare sulla superficie delle candele.

