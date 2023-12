Come rendere speciali le tue candele decorandole

S e anche tu sei un'amante delle candele di ogni tipo, perché sono in grado di creare atmosfere domestiche uniche, rilassanti e romantiche, ma anche perché adori ricreare il fascino delle case di un tempo, o ne apprezzi le profumazioni, allora potresti desiderare di renderle un elemento decorativo unico.

Le candele sono degli oggetti ideali non solo per profumare e illuminare gli ambienti, ma anche per adornare e impreziosire l’arredamento di casa.

In questo articolo troverai qualche interessante ma anche semplice spunto per rendere speciali le tue candele decorandole.

Le candele decorate fai da te sono una bellissima idea regalo ma anche un modo per trasformare angoli della tua casa, profumando e illuminando gli ambienti. Per decorare le candele non serve grande manualità: ci sono infatti idee semplici e facilmente realizzabili anche da chi non è appassionato di decoupage. Puoi partire iniziando a decorare le candele che hai già in casa, utilizzando materiali da riciclo: non buttare nastrini, fiocchetti, merletti, barattoli di vetro e tutto quello che pensi ti possa tornare utile. Se questo passatempo ti conquisterà, potrai allora pensare di acquistare del materiale specifico e lanciarti in decorazioni più elaborate. Ricordati che l’unico materiale indispensabile è la fantasia!

Semplici decorazioni per le tue candele

Se in casa hai dei gomitoli di lana o dello spago, arrotolali nel centro della candela e poi chiudi creando un fiocchetto: puoi abbinare lo spago o la lana al colore della cera con cui è realizzata la tua candela o all’arredo di casa, ad esempio, alle tende o alle altre decorazioni che si trovano lì vicino.

Procedendo allo stesso modo, puoi adoperare anche nastri, strisce colorate e fili di strass e dare sfogo alle tue fantasie: si tratta di decorazioni che tutti possono realizzare per dare un tocco vivace alle candele e chiamare l’attenzione su di loro. Otterrai delle decorazioni estremamente graziose e sobrie, che renderanno ancora più belle le tue candele.

Candele profumate

Se ami le candele principalmente per il profumo che emanano, potresti amplificarne l’aroma usando dei bastoncini di cannella come se fossero dei ramoscelli, disponendoli in verticale lungo tutta la circonferenza della candela.

Ami il profumo del caffè? Allora valuta che spettacolo potrebbe essere il blend dell’aroma rilasciato dai chicchi tostati posizionati su una candela al profumo di vaniglia.

Oltre a rendere la decorazione ricca e originale, avrai un buon profumo che si diffonderà gradevolmente in tutta la stanza.

Decorare le candele con il decoupage e i merletti

Un altro modo per rendere speciali le tue candele è di procedere decorandole sfruttando il metodo del decoupage e quindi arricchendole con una serie di motivi a tema come, ad esempio, quello natalizio.

Valuta anche di incollare delle gemme trasformando la tua semplice candela in un oggetto sfavillante e prezioso, di realizzare immagini del mare come le conchiglie sulla sabbia, oppure di posizionare dei graziosi fiorellini sul rilievo della candela, che potrebbe essere profumata con la stessa essenza dei fiori che hai scelto.

Con delle semplici decorazioni anche economiche e che potresti già avere dentro casa, con pochi gesti sarai in grado di rendere le tue candele speciali.

Candele decorate con fiori secchi

Decorare una candela con fiori secchi è davvero semplice, ma occorre creare anche la candela. Puoi iniziare con rametti semplici da essiccare, come la lavanda. Innanzitutto dovrai sciogliere a bagnomaria la quantità di cera utile per creare il numero di candele che desideri (puoi sciogliere direttamente in una casseruola candele già pronte). Metti poi lo stoppino nel contenitore prescelto come portacandela, tenendolo fermo con delle bacchette, tipo quelle per il sushi. Dopo di che versa nel barattolo alcuni pezzi di lavanda, unisci la cera tiepida e metti altri fiori (di lavanda o altri secchi a tua scelta). Decora anche il barattolo e la tua creazione sarà pronta!

Candele decorate per Natale

Per realizzare delle semplici candele decorate per Natale, usa dei piccoli barattoli in vetro, tipo quelli della marmellata. Ne esistono già pronti in commercio oppure potete realizzarle voi. Concentrati poi sulla decorazione del barattolo: puoi usare dei nastri, dei merletti o dei pizzi rossi, che richiamano appunto il Natale. Intorno al bordo, poi, puoi aggiungere della corda e dei bastoncini di legno, oppure dell’agrifoglio. Se ti piace dipingere, puoi pensare di utilizzare la tua abilità per decorare a mano i vasetti, ricreando le figure natalizie per eccellenza, come Babbo Natale.