Come arredare la casa al mare in stile shabby chic

S e cercate nuove idee idee per arredare la vostra casa al mare, lo stile shabby chic potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di uno stile tra quelli maggiormente in tendenza nel campo dell'arredamento.

Caratterizzato da tonalità pastello e utilizzo di arredi dall’aspetto usurato e invecchiato – autentico o artificiale – , dà un tocco di romanticismo ed eleganza a tutti gli ambienti in cui viene utilizzato.

Le pareti

Per iniziare, dipingete le pareti di bianco: conferiranno a ogni ambiente un’atmosfera rilassante. Poi decorate i muri con quadri a tema “marinaro” (stelle marine, pesci e barche). Una spruzzatina di blu qua e là, magari con decori a righe, contribuirà a rimandare all’idea del mare.

Gli arredi

Per arredare non occorre molto. In soggiorno posizionate un divano beige, un tavolo e un set di sedie in legno (che potrete pitturate di azzurro, di bianco o color sabbia). A terra usate un grande tappetto in juta. Poi aggiungete accessori vari come bottiglie di vetro, fiori, specchi rotondi. In camera, optate per letto e comodini in legno laccato bianco (o azzurro) e posizionate dei cuscini a righe da tenere sopra.