A nche la First lady Michelle Obama ne ha uno personale, questo perché coltivare da sole frutta e verdura può dare davvero molta soddisfazione oltre che far bene alla salute e al portafogli

Come coltivare un piccolo orto in appartamento

Se siamo amanti del cibo sano e desideriamo avere ortaggi freschi sulla nostra tavola anche in inverno, allora armiamoci di tempo e costruiamo un piccolo orto in casa.

L’orto in balcone

Se abbiamo la possibilità di usufruire anche di un balcone, potremmo disporre le nostre piantine e i vasetti su di uno scaffale a ripiani, il più possibile vicino alle pareti di casa, in luogo riparato e coperto. “Vestiremo” poi il tutto con una piccola serra da esterni per assicurarci che le piante godano di un clima mite e della corretta umidità per il loro sviluppo. Esistono inoltre piccoli aggeggi che servono a scaldare leggermente l’ambiente, utili per spezzare il freddo invernale che ne rallenterebbe la crescita.

L’orto in appartamento

Se invece abbiamo deciso di disporre il nostro orticello all’interno della casa, fondamentale è sistemare le piantine in uno spazio che sia ben arieggiato e raggiunto da luce naturale, come il davanzale di una finestra, magari proprio sopra un calorifero che senza dubbio ne favorirebbe la crescita! Non avete molto spazio? Provate con l’orto verticale.

Cosa coltivare in casa?

Sicuramente non potranno mancare le erbe aromatiche, dal basilico al prezzemolo, dalla salvia al rosmarino, per finire con alloro e timo: utili, sane ma anche belle e decorative possono essere disposte su un apposito scaffale a ripiani, o su gradevoli mensoline in cucina, magari utilizzando simpatici vasetti colorati.

Per quanto riguarda gli ortaggi, scegliamoli in base allo spazio a disposizione: insalatine e pomodori saranno i più gettonati per la semplicità di mantenimento ma soprattutto quelli più apprezzati anche a tavola! I peperoncini invece daranno un piacevole tocco di colore allo spazio e un po’ di brio ai nostri piatti.

E la frutta?

Anche la frutta può essere contemplata nel nostro orticello casalingo: scegliamo piantine dalle dimensioni ridotte, le fragoline e i frutti rossi che troviamo in vendita, ad esempio, sono sempre molto costosi e spesso poco buoni, un motivo in più per coltivarceli da sole.

Infine, un alberello di agrumi oppure di mele sarà il benvenuto anche come pianta ornamentale: e per la frutta estiva sappiate che le albicocche crescono molto più velocemente, le pesche leggermente meno.

Come coltivare?

Per la realizzazione del nostro piccolo orto è fondamentale procurarsi vasetti adeguati alla dimensione della pianta oppure cassettine per coltivazione: scegliete adeguatamente poiché anche l’estetica è importante!

Semi, terriccio per coltivazioni alimentari e un innaffiatoio saranno fondamentali: disponiamo tutto per bene curandoci di utilizzare appositi sottovasi che evitino la fuoriuscita dell’acqua e seguiamo con cura le indicazioni di innaffiatura per evitare che i semini marciscano.

A breve potremmo assaporare verdure fresche, frutta ed erbe aromatiche direttamente sulla nostra tavola, dal produttore al consumatore!