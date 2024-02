S e dovete lavare il vostro piumino e non volete portarlo in lavanderia o tintoria ecco alcune regole da seguire per lavarlo senza rovinarlo

Generalmente, l’arrivo della stagione invernale e delle temperature decisamente più rigide è sancito dalla comparsa di un indumento studiato appositamente per contrastare il freddo: stiamo parlando del piumino. È importante prendervi cura dei vostri piumini, al fine di prolungarne la vita e mantenerli sempre belli e puliti; tuttavia, non hanno bisogno di essere lavati spesso poiché vengono utilizzate soltanto nei periodi più freddi, ma sapere come lavare la giacca in piumino d’oca è fondamentale.

Questo capo di abbigliamento, infatti, è resistente alle basse temperature, ma d’altro canto è abbastanza delicato in termini di lavaggio e pulitura: solitamente, vi sconsiglio un trattamento con la lavabiancheria, soprattutto quando è realizzato con le piume d’oca. Eppure non è obbligatorio il lavaggio presso una tintoria, in quanto i piumini possono essere lavati tranquillamente a casa: qualora non sappiate come fare, vi basta seguire i piccoli accorgimenti suggeriti all’interno di questo interessante tutorial dedicato sia ai piumini sintetici sia a quelli in piuma d’oca.

Occorrente

Piumino

Lavatrice

Acqua

Sapone o smacchiatore

Detersivo neutro dalla profumazione non aggressiva

Centrifuga di almeno 600/800 giri

Gruccia

Preparare il piumino al lavaggio

Con riferimento alla preparazione del piumino al lavaggio, vi consiglio di darci un’attenta occhiata e individuare le eventuali zone colpite da più macchie: qualora non ci fossero delle aree circoscritte, potrete rovesciare il giaccone, rendendo esterno il suo verso interno. Prima di collocare il piumino in lavatrice, inumidite le delicate parti maggiormente soggette ad eventuali danni o scuciture (le maniche, i polsini e il colletto) con dell’acqua fredda e casomai insaponatele o applicateci lo smacchiatore.

Se il motivo del lavaggio sono le macchie, potete anche evitare di lavarlo in lavatrice. Se il vostro piumino è dotato di un cappuccio avente il pellicciotto, dovrete rimuoverlo e trattarlo a secco, in modo che non si rovini. Infine, prima di metterlo in lavatrice, è importante controllare l’etichetta, la quale potrebbe indicare il lavaggio a secco piuttosto che quello in lavatrice.

Scegliere il tipo di lavaggio

Relativamente all’impostazione della lavatrice, dovrete scegliere l’opzione di lavaggio riguardante gli indumenti delicati e regolare la temperatura sui 30 °C al massimo, altrimenti rischiereste di rovinare il vostro piumino, causandogli uno scolorimento o facendolo perfino restringere di dimensione.

Selezionando un ciclo di lavaggio e risciacquo per vestiti delicati, invece, avrete una temperatura bassa e il vostro giaccone non subirà danni di alcun tipo: per quanto riguarda la scelta del detersivo, vi suggerisco di preferirne uno neutro dalla profumazione non aggressiva ed escludere assolutamente l’impiego dell’ammorbidente. In ogni caso, dovete sempre utilizzare una piccola quantità di detersivo liquido, facendo attenzione a non utilizzare candeggina o altri agenti sbiancanti dannosi per il vostro piumino.

Asciugare il piumino

La fase dell’asciugatura è quella più complessa e, quindi, richiede una particolare attenzione: prima di estrarre il piumino dalla lavatrice, terminate il lavaggio con una centrifuga di almeno 600/800 giri ed evitate di strizzare il capo. Usate delle palline da tennis pulite in una federa per accelerare il processo di asciugatura e prevenire la formazione di grumi.

Fatto, ciò, dovreste piuttosto scuotere il piumimo (in modo da ridistribuire le piume d’oca al suo interno), stenderlo su una gruccia e lasciarlo prosciugare totalmente: la propria asciugatura va favorita dalla presenza di un’adeguata ventilazione e deve escludere un’esposizione diretta alla luce del sole.

Mentre il vostro piumino si asciuga, dovrete sistemarlo periodicamente con le mani, allo scopo di consentire alle piume d’oca di ritornare vaporose e ben distribuite.

Come lavare la giacca in piumino d’oca

Il giaccone in piumino d’oca è veramente molto delicato come materiale ed è per questo motivo che occorre prestare molta attenzione quando si decide di lavarlo, per non essere costretti a gettarlo via. Trattandosi di capi delicati, per mantenere i piumini in perfetto stato e non aumentare ulteriormente la spesa ricorrendo frequentemente alla lavanderia, basterà seguire i consigli su come lavare un giaccone in piumino d’oca riportati di seguito.

Pulizia di un piumino

È fondamentale seguire le corrette procedure per pulire e mantenere al meglio un giaccone in piuma d’oca; per ragioni di sicurezza e fiducia molti ricorrono alla lavanderia, senza dubbio specializzata in ciò, ma per non incidere sul budget familiare si può, in alternativa, lavare i propri piumini tranquillamente a casa. Il procedimento è delicato in ogni sua fase e potrebbe richiedere del tempo, ma il capo in questione si preserverà bello e funzionale.

Lavaggio a secco del giaccone

Rimuovete tutti gli oggetti dalle tasche del giaccone e, se presente, il pelo decorativo che andrà lavato a parte con un lavaggio a secco, altrimenti rischiereste di rovinarlo. Iniziate ora il procedimento di pulizia con una fase preliminare: inumidite leggermente con dell’acqua fredda polsini, collo e zona ascellare, generalmente i punti più critici, e passatevi poco detersivo sfregando bene con le dita. Rigirate completamente il giaccone e infilatelo in lavatrice, avendo cura di sistemarlo per bene sul fondo in modo che non galleggi durante il lavaggio.

Scelta del programma giusto per lavare la giacca in piumino d’oca

È giunto ora il momento di impostare il programma di lavaggio. Come detto in precedenza, il giaccone in piuma d’oca è un capo delicato, e come tale andrà lavato. Impostate un programma per capi delicati, che utilizza esclusivamente l’acqua fredda per i cicli di lavaggio e risciacquo ma, se la vostra lavatrice non ne dispone, scegliete un programma dalle basse temperature; l’importante è che non superi i 30° o 40°. Aggiungete del detersivo liquido formulato specificatamente per i capi delicati o uno neutro, purché ne mettiate una piccola quantità. Preferite un detersivo dal profumo delicato ed evitate categoricamente l’ammorbidente.

Centrifuga del giaccone in piuma d’oca

Una volta conclusi i cicli di lavaggio e risciacquo, centrifugate il giaccone alla potenza massima che la vostra lavatrice consente: la fase di asciugatura richiede una certa accortezza, pertanto è utile che il piumino non venga estratto dalla lavatrice ancora troppo bagnato. Una volta estratto, senza però strizzarlo, sbattete energicamente il giaccone come fosse un tappeto, in modo da uniformare il più possibile nuovamente le piume, e stendetelo ad asciugare su una gruccia in una zona ombreggiata e ventilata, avendo cura di rigirarlo e sistemare i batuffoli di piume interne con le mani ogni ora.