Le scarpe da ginnastica sono ormai diventate delle calzature facenti parte del nostro guardaroba. Grazie alle tendenze della moda, infatti, le scarpe da ginnastica possono essere abbinate non solo con abiti sportivi ma anche con look classici e più formali. Quando le calzature si sporcano di erba, fango, oppure hanno assunto un odore forte dopo la palestra diventa necessario pulirle per bene, ma come lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice senza rovinarle?

Lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice senza rovinarle

Per prima cosa accertati che le scarpe da ginnastica siano realizzate con materiali forti e resistenti, in grado di tollerare temperature alte e una forza centrifuga maggiore. Controlla l’etichetta e verifica che le calzature non siano scarpe da ginnastica tecniche, come per esempio quelle di running, che non vanno mai lavate in immersione. Una volta controllata l’etichetta puoi passare al passaggio successivo.

Unsplash

Come mettere le scarpe da ginnastica in lavatrice

Il secondo passaggio consiste nel togliere lacci e suole per lavarli separatamente. Le stringhe, infatti, possono intrecciarsi tra loro e perdere l’uniformità della trama rendendo brutta e poco funzionale la calzatura. I lacci vanno immersi in un recipiente con acqua calda e detersivo o sgrassatore a seconda della macchia da pulire. Stesso discorso vale per le suole che in lavatrice potrebbero perdere la forma originaria, anche in questo caso immergi le suole in acqua calda e detersivo, sciacqua e stendi.

Che programma usare per lavare le scarpe in lavatrice

Una volta liberate le scarpe da ginnastica dalle stringhe e dalle suole puoi metterle nella lavatrice. Ricorda di usare un programma ad hoc; molte lavatrici hanno funzioni dedicate allo sport perfette per questa tipologia di lavaggio. Se stai lavando delle scarpe da ginnastica di tela mettile dentro una federa di cotone o in un apposito sacchetto bucherellato prima del lavaggio. Se l’elettrodomestico non ha il programma sport scegli un lavaggio delicato con ciclo veloce, imposta la temperatura a 30° e riduci i giri al minimo perché la centrifuga stressa anche i materiali più resistenti.

Asciugare le scarpe da ginnastica

Una volta che la lavatrice avrà terminato il lavaggio, metti ad asciugare le scarpe da ginnastica evitando di appenderle nei fili per il bucato con una molletta che può lasciare il segno. Se puoi appoggia le calzature in una parete esposta al sole in modo verticale, spostandole di tanto in tanto per fare in modo che tutte le parti si asciughino in maniera uniforme.

Leggi anche Come pulire la gomma bianca delle scarpe da tennis

Leggi anche Come pulire le scarpe scamosciate