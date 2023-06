Come lavare le scarpe in lavatrice senza rovinarle

L e vostre scarpe preferite si sono sporcate e temete di rovinarle lavandole in lavatrice? Niente paura! Seguite questi consigli e torneranno come nuove.

Prima del lavaggio

Prima di posizionarle in lavatrice, se le scarpe sono molto sporche di fango o di polvere, per prima cosa sbattetele una contro l'altra. Potete anche spazzolarle.

Se riuscite, mettete le scarpe in una rete per il bucato in modo da limitare i movimenti contro le pareti della lavatrice.

Se le scarpe sono in tela e il bianco si è appassito, potete immergerle in acqua calda con bicarbonato o percarbonato di sodio e limone per una notte, per poi metterle in lavatrice con del detersivo liquido classico e un cucchiaio di percarbonato o bicarbonato.

Togliete i lacci

Togliete i lacci, metteteli a parte in un altro retino per il bucato così da evitare che si perdano nel cestello e posizionateli dentro la lavatrice insieme alle scarpe.

Attenzione alla composizione

Fate attenzione ai materiali che compongono le scarpe. Quelle in cuoio o scamosciate, per esempio, non possono essere lavate in lavatrice. Quelle in tela o in mesh, in tessuto o in materiale sintetico, al contrario, possono tranquillamente essere lavate in lavatrice.

Che programma impostare

Per lavare le scarpe in lavatrice bisogna usare un programma delicato. Alcuni modelli hanno dei programmi specifici per le scarpe. Per quelli che non ne sono provvisti, va benissimo un lavaggio a 30°. Per la centrifuga, ricordate di impostare - se possibile - la velocità più bassa così da non rovinare le scarpe.