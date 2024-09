Leggi anche Come pulire le scarpe scamosciate

Procedimento

Lascia che il fango si asciughi completamente prima di iniziare la pulizia. Questo renderà più facile rimuoverlo.

Usa una spazzola a setole dure per rimuovere la maggior quantità possibile di fango secco. Puoi usare un vecchio spazzolino da denti per le aree più difficili da raggiungere.

Prepara una miscela di acqua tiepida e un po’ di detergente delicato. Usa un panno o una spugna per pulire le scarpe, prestando particolare attenzione alle aree infangate. Evita di bagnare troppo le scarpe, specialmente se sono di pelle o camoscio.

Risciacqua le scarpe con un panno umido per rimuovere il sapone. Poi, lasciale asciugare all’aria aperta, ma evita la luce diretta del sole o fonti di calore intense che potrebbero danneggiare il materiale.

Se le tue scarpe sono di pelle, applica un balsamo per pelle una volta che sono asciutte per mantenerle in buone condizioni. Per le scarpe di camoscio, usa una spazzola speciale per camoscio per ripristinare la texture.