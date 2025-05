Se abbiamo una casa con annesso un terrazzo bello grande, non c’è luogo migliore per organizzare una festa a tema oppure dedicarla alla persona amata. Per ottimizzare il risultato, occorre quindi allestire il contesto in modo adeguato e comodo per tutti gli invitati. A tale proposito, ecco una lista con idee e consigli per organizzare una festa sul terrazzo.

Festa sul terrazzo

Una serata d’estate, degli stuzzichini, qualche bevanda fresca e gli amici più cari. Cosa c’è di meglio di una festa in terrazzo? Il terrazzo è infatti un luogo perfetto per i caldi pomeriggi di primavera o per le serate estive, quando il sole tramonta e si alza un leggero venticello che rende piacevole stare all’aperto. Guardare dall’alto le luci della città parlando con gli amici e ridendo, con in sottofondo della musica lounge. Vediamo quindi tutti i trucchi per organizzare la perfetta festa sul terrazzo.

Le sedute

Indispensabile per la tua festa sul terrazzo sono le sedute per gli ospiti. Non importa se prevedi un buffet dove ognuno si potrà servire in autonomia, ma è bene che ci siano aree dove conversare e sedersi all’occorrenza. Addobbare il terrazzo con divani e poltrone magari tipo quelli in rattan, è un ottimo modo per consentire agli invitati di godersi la serata in pieno relax. I materiali come il suddetto rattan o il classico vimini sono ideali per qualunque occasione, ma per renderli più raffinati specie se di colore marrone scuro, allora la posa su ognuno di essi di cuscini imbottiti di colore bianco, donano all’ambiente un tocco di eleganza in più. Se il tuo balcone dispone già di panchinette, sdraio o sedie disponile in modo ordinato e appoggiandole verso il perimetro dello stesso. Al contrario se hai poche sedute, e magari poco spazio, utilizza dei pouf o dei maxi cuscini da terra. Inoltre tieni sempre conto dell’età e della tipologia di ospiti: se ci sono persone anziane meglio sedie tradizionali e comode, se invece ci sono solo giovani atleti via libera anche ai moderni futon. Questi potranno diventare i tuoi jollly nell’arredo outdoor ma anche in quello domestico, potrai usarli per farci yoga e ginnastica e semplicemente per rilassarti a fine giornata.

Festa sul terrazzo: luci e illuminazione

Importantissimo l’allestimento delle luci. Non possono mancare delle catene di lucine, meglio se a energia solare. In questo modo si caricheranno durante la giornata e resteranno attive senza sprechi di energia per la sera. A seconda della serata, potete scegliere diverse forme di luci. Dalle classiche lucine in stile natalizio, perfette per una festa romantica, a quelle spiritose, a forma di ananas o fenicottero. O ancora, per una festa colorata, delle belle lanterne cinesi!

Decorazioni

Per una festa in terrazzo, meglio evitare palloncini e festoni. Puoi optare per qualche bella lanterna o qualche decorazione. Se hai bisogno di qualche tavolo in più, puoi facilmente recuperarlo da delle cassette di legna rovesciate o da dei bancali. Sarà in perfetto stile shabby chic per terrazza. Infine, se la festa è importante, puoi anche spendere un po’ per acquistare delle decorazioni ad hoc. Per esempio? Statuette a forma di fenicottero o cactus per una festa esotica. Lanterne cinesi per una festa in stile etnico. Ombrelli di carta eleganti per creare piccole zone d’ombra e tavolini da cocktail appositamente pensati per il terrazzo. Tutto dipende anche dal budget che hai a disposizione e da quanto è formale l’occasione.

Festa sul terrazzo: angolo stuzzichini

Una festa sul terrazzo che si rispetti necessita di stuzzichini e bevande per tutti e in quantità adatta. Non solo, dovrai organizzarti preventivamente e chiedere a ciascun invitato se ha particolari allergie, intolleranze o esigenze alimentari specifiche (per esempio, una dieta vegetariana o vegana): questo è molto importante. Per quanto riguarda il bere, invece, opta per delle belle cisterne di acqua aromatizzata e cocktail. Piccoli assaggini, pizzette, gelato e tanta frutta fresca saranno perfetti per quanto riguarda il cibo. Inoltre sistema tutti gli appetizer, le mono-porzioni, il beverage e ciò che hai preparato in un angolo apposito. Puoi utilizzare un tavolo, un carrello porta-vivande o una serie di porta-tutto o pouf che siano abbastanza stabili e con piano dritto e solido. Un’altra cosa da non trascurare è la conservazione e presentazione del cibo, utilizza sempre campane di vetro o di tessuto che evitano il posarsi degli insetti. Non dimenticare poi le pinzette per il cibo: così eviterai che tutti mettano le mani sui vassoi. Per la decorazione della tavola, arricchiscila con una bella tovaglia (meglio se in stoffa), stoviglie di ceramica (l’ambiente ringrazia!) e cannucce ecologiche. Al centro metti dei fiori freschi in bottiglie di vetro colorate: un centrotavola semplice e d’effetto.

Festa sul terrazzo: gazebo per il ballo

Se hai tra gli invitati un bel po’ di giovani che amano scatenarsi con i balli tipici da discoteca, ma anche adulti amanti del classico come ad esempio il tango, non c’è niente di meglio che allestire un gazebo. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di un modo per rendere l’atmosfera più elegante e nello stesso tempo romantica.

Festa sul terrazzo: anti-zanzare

Per organizzare la festa sul terrazzo non puoi non pensare agli insetti fastidiosi. Sono soprattutto le zanzare quelle che potrebbero infastidire te e agli ospiti ed è bene correre ai ripari. Utilizza delle candele alla citronella (disponile ovviamente in modo sicuro) oppure usa dei dispositivi elettrici che non emettono odori.

